Macron advierte a Johnson que no se cambiará acuerdo del 'brexit'

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves al primer ministro británico, Boris Johnson, de que aunque en el próximo mes se intente una solución alternativa a la salvaguarda sobre Irlanda, no se cambiarán "los equilibrios profundos" del acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit) negociado durante dos años.

La canciller alemana, Angela Merkel, que lo recibió en Berlín este miércoles, había propuesto buscar una rápida negociación, una solución distinta a ese mecanismo que pretende evitar el restablecimiento de una frontera entre las dos irlandas, pero

Macron mostró su intención de no alejarse de la hoja de ruta marcada.



"Voy a ser muy claro: En el próximo mes no vamos a encontrar un nuevo acuerdo de retirada que esté lejos de las bases" ya establecidas, dijo en una comparecencia conjunta antes de reunirse con Johnson en el Palacio del Elíseo.



Macron explicó que "nadie va a esperar" a la fecha programada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre "sin tratar de encontrar una solución".

Pero subrayó que eso se hará "sin cambiar los equilibrios profundos del acuerdo de salida" que se tardó tanto tiempo en consensuar con la anterior primera ministra, Theresa May, que obtuvo el visto bueno "unánime" de los Veintisiete, y que "ningún país" puede pretender renegociar "solo".



Para Macron, el mecanismo de salvaguarda es "indispensable" para garantizar que se mantenga el acuerdo de paz de Irlanda firmado en 1998 y para "la integridad del mercado único".



Johnson, por su parte, reiteró su rechazo a la salvaguarda porque a su parecer impide a su país salir realmente de la UE y desarrollar su propia política comercial al tener que mantener las reglas del mercado único por tiempo indefinido.



Pero para tranquilizar a los Veintisiete, aseguró que "bajo ninguna circunstancia" el Gobierno británico volverá a restablecer una frontera entre las dos irlandas.



Johnson se limitó a señalar que "existen soluciones técnicas", ya que se podrían efectuar controles "electrónicos" de las mercancías que transiten entre las dos irlandas.



Además, mencionó que algunos parlamentarios han hecho propuestas para que se puedan hacer verificaciones sin una frontera física.



Pese al discurso de Macron, el primer ministro británico se esforzó en mostrarse optimista sobre las posibilidades de una alternativa a esa salvaguarda: "Creo que con la buena energía encontraremos un medio para avanzar".



Sin embargo, volvió a repetir que los británicos ya se pronunciaron por referéndum sobre el "brexit" en 2016, que hay que respetar "las consignas de los electores" y que eso significa que el Reino Unido se irá de la UE el 31 de octubre "haya o no acuerdo".

Macron indicó que él desde el principio había aceptado esa decisión soberana del referéndum, y por eso mismo delegó las responsabilidades de lo que ocurra, en particular en caso de un brexit sin acuerdo, en su interlocutor.



Los Veintisiete se preparan para "todos los escenarios", también para ese, precisó.



El presidente francés recordó que aunque la UE se ha mostrado dispuesta a discutir de la relación futura con el Reino Unido, eso se había programado para después de cerrar el acuerdo de salida.



También se mostró convencido de que el futuro del Reino Unido "sólo puede estar en Europa" porque "la geografía es testaruda".

En el próximo mes no vamos a encontrar un nuevo acuerdo de retirada que esté lejos de las bases FACEBOOK

TWITTER

La ronda de contactos de Johnson para preparar el brexit debe continuar durante la cumbre del G7 que se celebrará del 24 al 26 de agosto en Biarritz, en el País Vasco francés, donde se espera que su primer cara a cara sea con Donald Trump. El presidente estadounidense no sólo es un ferviente defensor del brexit, sino que ha prometido a Johnson la negociación de un "ambicioso" acuerdo comercial entre los dos países.