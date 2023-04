El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó este miércoles en Madrid "un alto el fuego" en Ucrania para "abrir caminos de diálogo" y acabar con la guerra.



“Sin un alto el fuego, no es posible continuar”, advirtió Lula da Silva, de visita oficial en España, en un acto al que asistían el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



El mandatario brasileño es partidario de crear un foro de países para propiciar la paz, una propuesta que ha suscitado malestar en la Unión Europea y en Estados Unidos al considerar que adopta una postura equidistante entre las dos partes en conflicto.

No hay nadie que diga paz, salvo yo, que grito paz como si estuviera solo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puso de manifiesto este miércoles en Madrid sus discrepancias con la Unión Europea (UE) sobre cómo acabar con la guerra en Ucrania, pero mostró sintonía con Pedro Sánchez para concluir el acuerdo con Mercosur.



Lula, criticado por los occidentales por considerar tibia su posición hacia Moscú, insistió este miércoles en Madrid en que Rusia y Ucrania tienen que negociar la paz y no "sirve de nada decir quién tiene razón" en la guerra que libran.

El rey Felipe VI de España recibe al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Real de Madrid. Foto: Chema Moya / POOL / AFP

"Nadie puede tener duda de que los brasileños condenamos la violación territorial de Rusia contra Ucrania. El error sucedió, la guerra empezó", dijo Lula en una conferencia de prensa junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante una visita de dos días a España.



Sin embargo, "ahora no sirve de nada decir quién tiene razón, quién está equivocado. Ahora lo que hay que hacer es parar la guerra", añadió Lula, expresando su frustración por lo poco que se habla de paz.



"No hay nadie que diga paz, salvo yo, que grito paz como si estuviera solo en el desierto", sostuvo el líder brasileño, que antes de Madrid visitó Portugal.



Cuando se le preguntó a quién pertenecen las regiones anexionadas por Rusia de Crimea y el Donbás, Lula respondió que no le tocaba a él decidirlo.



"No me corresponde a mí decidir de quién es Crimea (...) Quienes va a discutir eso son los rusos y los ucranianos", afirmó Lula, que había sugerido recientemente que Kiev renunciara a este territorio para facilitar la paz, irritando a los ucranianos.



Sánchez, por su parte, pidió tener presente que el conflicto arrancó con la invasión rusa, en febrero de 2022.



"En esta guerra, hay un agresor y hay un agredido: el agresor es [el presidente ruso, Vladimir] Putin y el agredido, en este caso, es un pueblo que lo único que hace es luchar por la integridad territorial, por su soberanía nacional y por su libertad", afirmó Sánchez.



Lula ha topado con Estados Unidos, Europa y Ucrania después de acusar a Estados Unidos de "alentar la guerra" y pedir a la UE "empezar a hablar de paz", tras mantener hace diez días una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.



Previamente había sostenido que las responsabilidades de la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania eran compartidas. Estados Unidos no tardó en acusarle de "hacerse eco de la propaganda rusa y china", y Ucrania le animó a visitar el país para comprender "las causas reales y la esencia" de la guerra.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP y EFE