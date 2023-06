El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este martes que la "amenaza de un nuevo conflicto mundial nunca ha estado tan cerca" como hoy y advirtió de que "si Rusia colapsa", morirán todos.



En una ceremonia de entrega de grados de general a altos mandos militares, el líder bielorruso afirmó que "si Rusia se derrumba, quedaremos bajo los escombros y moriremos todos".

Lukashenko aseguró que se está tratando de "agitar" la región y "desorientar" a su gente para imponer nuevas reglas y nuevo orden mundial. "En ese orden ya no estarán nuestros países y nuestros pueblos", agregó.



Según Lukashenko, Occidente aprovecharía de inmediato la situación si se produce el caos en Rusia, en alusión al fallido motín del Grupo Wagner.



El presidente Lukashenko también habló este martes sobre la situación que se vivió el fin de semana y afirmó que ordenó poner en alerta máxima el Ejercito del país cuando comenzó el viernes pasado la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner en el sur de Rusia.



El presidente ruso, Vladimir Putin (der.), y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Foto: EFE

"Impartí todas las instrucciones pertinentes para poner el Ejército en máxima alerta de combate", dijo el mandatario, citado el canal de Telegram Pul Pervogo, próximo a la presidencia bielorrusa, en la ceremonia de entrega de los grados de general a altos mandos.



Lukashenko indicó que la rebelión encabezada por el jefe de los Wagner, Yevgueni Prigozhin, le obligó a tomar esa medida "No lo voy a ocultar: fue doloroso observar los acontecimiento que ocurrían en el sur de Rusia. No solo para mí. Muchos de nuestro ciudadanos se los tomaron a pecho. Porque la patria es una", dijo.



El mandatario bielorruso consideró que la rebelión era el resultado de una mala gestión de las rivalidades entre Wagner y el ejército ruso, que no dejaron de aumentar en los últimos meses. "La situación se nos fue de las manos, luego pensamos que se resolvería pero no se resolvió", declaró Lukashenko a la prensa. "No hay héroes en esta historia", agregó.

El día después de la rebelión de Wagner en Rusia Un día después de la retirada de los combatientes del grupo paramilitar Wagner de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, parcialmente controlada el sábado por los rebeldes, Rina Abramian afirmó sentir "alivio". Miembros del grupo Wagner se preparan para regresar a su base en Rostov del Don. Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, agradeció en la noche del lunes, en un mensaje a la nación, a Lukashenko su "contribución a la resolución pacífica de la situación", en alusión a su mediación para el acuerdo que el sábado puso fin a la rebelión de Prigozhin y sus mercenarios cuando estos avanzaban hacia Moscú.



Y es que la fallida rebelión de Wagner del fin de semana sacó al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, de la sombra de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Pues el mandatario bielorruso de la noche a la mañana se vio convertido en mediador entre rusos. Ni más ni menos entre el jefe de los wagneritas, Yevgueni Prigozhin, y la Presidencia de Rusia, papel impensable para un socio importante, aunque menor, del Kremlin.



Lukashenko se lo debía a Putin: el apoyo del jefe del Kremlin fue crucial para que el régimen del mandatario bielorruso sobreviviera a las masivas protestas opositoras tras las elecciones presidenciales de 2020, declaradas fraudulentas por su adversarios y gran parte de comunidad internacional.



El respaldo económico y político de Rusia le ha permitido al mandatario bielorruso gobernar su país con mano de hierro, pero ha aumentado considerablemente su dependencia de Moscú.

Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Foto: EFE

No obstante, según analistas, Lukashenko podría en un futuro lamentar el pacto por el cual su país recibirá al jefe del grupo paramilitar Wagner.



Katia Glod, investigadora de las relaciones entre Rusia y Occidente en el European Leadership Network de Londres, de hecho, matiza el papel de Lukashenko en la mediación. "No creo que haya sido voluntad de Lukashenko. Creo que fue utilizado por el Kremlin. Él preferiría no tener a Prigozhin", declaró Glod a la AFP.



La presencia del jefe de Wagner en Bielorrusia implica "múltiples riesgos" en un país donde la lealtad de las fuerzas de seguridad es fundamental tras las elecciones de 2020, cuando se dieron protestas masivas y una brutal represión, dice la experta.



"La única ventaja que podría obtener el líder bielorruso sería utilizar a los hombres de Prigozhin como ejército personal contra una posible revuelta", agregó.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*CON AFP Y EFE