Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia y máximo aliado de Putin, fue un actor clave dentro de la negociación entre el Kremlin y el Grupo paramilitar Wagner.



La rebelión armada de Wagner fue abortada con la condición de que los mercenarios, incluyendo su líder, Yevgueny Prigozhin, pudieran unirse a las fuerzas armadas regulares de Rusia o exiliarse a Bielorrusia sin cargos judiciales.



El martes, Lukashenko se pronunció y ofreció más detalles sobre esta negociación, y afirmó que intercedió ante Putin por la vida de Prigozhin.

“Le dije a Putin: se le puede matar, no es un problema. Ya sea en el primer intento o en el segundo. Pero le aconsejé que no lo haciera”, expuso el presidente bielorruso según un vídeo difundido por la cadena Telegram.



De igual manera, Lukashenko dialogó con Prigozhin. Su primera conversación duró un poco más de los 30 minutos y según el aliado de Putin, estuvo llena de "palabrotas".



En ella, el líder del Grupo Wagner le exteriorizó su deseo de justicia y su solicitud para que el Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el Jefe General del Estado Mayor del Ejército ruso, Valery Gerasimov, le fueran entregados.



En respuesta, Lukashenko le afirmó que nadie le entregaría a Shoigu, Gerasimov ni a nadie más, menos en esa situación. "Conoces a Putin tan bien como yo (...) a mitad de camino (hacia Moscú), los aplastarán como a un insecto’‘, le dijo.

Bielorrusia recibe a Grupo Wagner

El presidente de Bielorrusia declaró que de la experiencia bélica del Grupo Wagner se podía aprender y que no había necesidad de temer la presencia de los mercenarios en su territorio.



​“Si sus comandantes vienen a nosotros y nos ayudan... nos dicen lo que es importante en este momento... Eso no tiene precio. Eso es lo que tenemos que tomar de Wagner (...) Los vigilaremos de cerca”, dijo Lukashenko.

Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Foto: EFE

Sin embargo, dentro de Bielorrusia hay diferentes opiniones al respecto.



"El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, no son aliados y podrían traicionarse mutuamente, dijo la opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya.



"No son aliados. No pueden confiar el uno en el otro (...) En cualquier momento,

Lukashenko puede traicionar a Prigozhin, y Prigozhin puede traicionar a

Lukashenko", aseguró la activista bielorrusa.

