La justicia declaró culpable este viernes a la enfermera británica Lucy Letby, de 33 años, del asesinato de siete bebés y del intento de asesinato de otros seis en un hospital de Chester (noroeste de Inglaterra) entre 2015 y 2016.



Durante el juicio, las pruebas presentadas por la Fiscalía indicaron que Letby acabó con la vida de los pequeños, cinco niños y dos niñas, inyectándoles aire con una jeringa vía intravenosa mientras trabajaba en el centro sanitario Condesa de Chester.

La mujer, que ya era sospechosa de los crímenes desde 2018 -cuando fue detenida por primera vez-, fue arrestada de nuevo en 2020 y acusada por la policía tras recibir la autorización de la Fiscalía de la Corona, que presentó 22 cargos contra ella.



El citado tribunal también la halló culpable del intento de asesinato de otros seis bebés con métodos que incluían, además de la inyección de aire, el envenenamiento con insulina o la administración de cantidades de comida excesivas. La sentencia se anunciará el 21 de agosto.



Por el contrario, el jurado, que deliberó durante más de 110 horas, declaró a Letby, quien no estuvo presente en la sala, no culpable de dos intentos de asesinato, al tiempo que no llegó a consensuar un veredicto sobre otros seis intentos.



Nota escrita a mano junto al diario de 2016 de la enfermera Lucy Letby.

Así ocurrieron los asesinatos

Los cargos por los que fue condenada corresponden al período entre junio de 2015 y junio de 2016, cuando se produjeron varios fallecimientos por causas inexplicables de recién nacidos en el hospital Condesa de Chester.



El caso conmocionó al Reino Unido desde el momento en que las sospechas de las muertes de los recién nacidos comenzaron a recaer en ella en el año 2018.



Era la única persona del efectivo médico siempre de servicio mientras se produjeron todas aquellas muertes, según señaló el juez James Goss.



La enfermera Lucy Letby, hallada culpable en Reino Unido.

Letby trabajó como estudiante en prácticas en el centro público durante tres años, antes de terminar sus estudios en la universidad local y especializarse como

enfermera infantil.



Desde entonces, la condenada trabajó en la unidad neonatal, especializada en bebés que requieren distintos niveles de cuidados.

También habría agregado insulina a las bolsas de alimentación

TWITTER

Cada año, esta unidad atiende a unos 400 bebés, pero desde finales de julio de 2016 dejó de admitir a niños nacidos antes de las 32 semanas de gestación, momento desde el cual no se registraron más muertes.



Un informe publicado en 2017 por el Real Colegio Médico de Pediatras y Salud Infantil concluyó que no existía "ninguna causa" que explicara el aumento de muertes en la unidad registradas a partir de 2014. En ese año, tres recién nacidos murieron, mientras que en 2015 lo hicieron ocho y en 2016 seis.



Letby fue acusada de haber inyectado aire vía intravenosa a los bebés, utilizar sondas naso-gástricas para enviarles aire o una sobredosis de leche en su estómago.



También habría agregado insulina a las bolsas de alimentación, cambiado un tubo respiratorio a un prematuro y sobrealimentado a otro. A veces, utilizaba varios métodos al mismo tiempo. En aquel entonces tenía 25 años.

La mujer fue capturada por la muerte del bebé.

Letby atacaba a los recién nacidos después de que sus padres se iban, cuando la enfermera jefe se alejaba o de noche cuando estaba sola, explicó el fiscal. A veces se unía a los esfuerzos del personal para salvar a las criaturas, o ayudaba a los padres desesperados.



En el juicio los bebés fueron identificados con letras, de la A a la Q, para proteger a las familias. Hubo padres que testificaron, a menudo entre lágrimas.



"No merezco vivir. Los maté adrede porque no era suficientemente buena para ocuparme de ellos. Soy una persona horrible", escribió la enfermera en una nota encontrada en su casa en 2018. En otros documentos, decía que era inocente.



Su abogado, Ben Myers, insistió en que el servicio neonatal del hospital acogió en 2015-2016 "más bebés de lo habitual, con necesidades médicas más importantes", y había "fracasado" en sus acciones.



Este fallo "no evitará el dolor extremo, la ira y el sufrimiento que todos hemos sentido", reaccionaron las familias de las víctimas en un comunicado. "Quizás no sabremos nunca por qué pasó esto", agregaron.

*Con EFE y AFP