Mensajes racistas en redes a la hija de Meghan y Harry

Hace días los duques de Sussex anunciaron el nacimiento de su primera hija, a quien decidieron llamar 'Lilibet Diana', el primer nombre hace referencia al apodo familiar de la reina Isabel II de Inglaterra y el segundo, en honor a la difunta madre del príncipe Harry, la princesa Diana de Gales. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor es la segunda hija de la pareja, pues su hijo mayor, Archie, nació en mayo de 2019.

Tras el nacimiento de la pequeña, se desató una polémica en redes sociales por los desafortunados mensajes racistas por parte de una periodista y una abogada. El primer ‘tweet’ lo lanzó Julie Burchil, una periodista del medio de comunicación británico ‘The Telegrahp’. Refiriéndose al nombre de la hija de los duques de Sussex, la periodista escribió: “Qué oportunidad perdida. ¡Podrían haberla llamado Georgina Floydina!”.



Este comentario se relaciona con George Floyd, el hombre negro asesinado por la policía norteamericana en 2020. El tuit ya fue eliminado pero la periodista no ha hecho pública su disculpa. No obstante, hizo público que ya no trabaja para ‘The Telegraph’. "Me han despedido del Telegraph: han sido cinco años encantadores, y siempre les estaré agradecida por haber puesto fin a mis años de desierto", escribió en su cuenta de Facebook.



La abogada de derecho de familia, Joanna Toch, quien trabajaba en el bufete de abogados ‘Family Law Café Limited’, fue suspendida a la espera de los resultados de una investigación interna de la empresa por su desatinada respuesta al tuit de la periodista.

“¿No Doria? (refiriéndose al nombre de la madre de Meghan, Doria Loyce Ragland ) ¿No importan las vidas de los negros?”, escribió la abogada en su cuenta de Twitter.



Incluso la firma de abogados ha manifestado públicamente su rechazo a los mensajes racistas y ofensivos que publicó Toch, asegurando que dichos comentarios “inaceptables” son contradictorios con la política inclusiva en la que cree la empresa y, adicionalmente, que “siempre ha trabajado y seguirá trabajando con miembros de todas las comunidades en la gestión de desafíos de las disputas matrimoniales y familiares”.



Tendencias EL TIEMPO