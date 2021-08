Los talibanes serán juzgados 'por sus actos y no por sus palabras': Johnson

Los talibanes "serán juzgados por sus actos y no por sus palabras", dijo este miércoles el primer ministro británico, Boris Johnson, durante una sesión en el Parlamento dedicada a Afganistán.



(Lea también: Avión que partió de Afganistán llevaba restos humanos en tren de aterrizaje).

"Juzgaremos a ese régimen en función de las opciones que tome, por sus actos y no por sus palabras, por su actitud ante el terrorismo, el crimen y las drogas y también en función del acceso humanitario (que brinde) y del derecho de las niñas a recibir una educación", dijo ante los diputados el dirigente conservador.



Boris Johnson, que quiere que la comunidad internacional tenga un "punto de vista unido" frente a los talibanes, conversó en los últimos días con otros líderes europeos y un encuentro virtual del G7 está previsto próximamente.



"Estamos de acuerdo en que sería un error para cualquier país reconocer un nuevo régimen en Kabul de forma prematura o bilateral", dijo Johnson. El primer ministro dijo que el Reino Unido ha evacuado hasta ahora a 306 ciudadanos y 2.052 afganos y que "otras 2.000 solicitudes de afganos están siendo evaluadas".



(Además: Tras conquistar Afganistán, los talibanes prometen perdón general).



El gobierno británico anunció el martes que lanzaba un dispositivo para recibir "a largo plazo" a unos 20.000 refugiados afganos, pero no dio ninguna fecha concreta. La oposición denunció la falta de generosidad de este dispositivo que prevé recibir durante el primer año a 5.000 afganos, principalmente mujeres, niños y miembros de minorías religiosas.



El gobierno ya fue criticado por haber reducido en 2021 el monto de su ayuda al desarrollo, debido al impacto de la pandemia del coronavirus. La ministra de Interior, Priti Patel, defendió en una entrevista en 'Times Radio' la posición del gobierno y dijo que la cifra de 5.000 refugiados era un objetivo que las autoridades "están seguras de alcanzar", pero no un "límite".



Este programa de acogida de refugiados se suma al que ya fue instaurado para recibir a los afganos que han trabajado para el Reino Unido, que facilitará la instalación de 5.000 personas en el país de aquí a finales de año

Más noticias

-El Reino Unido acogerá a unos 20.000 refugiados afganos



-Los terribles y sangrientos actos por los que se le teme al régimen talibán



-Carta de una mujer describe el horror en Afganistán tras triunfo talibán



AFP