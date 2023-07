Hugo “el pollo” Carvajal, intentó por todos los medios su extradición a Estados Unidos, luego de años de dilatación, la justicia española ordenó a Interpol la entrega inmediata a los estadounidenses, quienes están interesados por escuchar al general exjefe de contrainteligencia militar de Venezuela.



Carvajal, quien por años sirvió a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, asegura que tiene secretos importantes no solo de ambos presidentes sino de altos jerarcas, además de pruebas de financiamiento desde Caracas a partidos, campañas y gobiernos de izquierda.

Estados Unidos lleva años acusándolo de narcotraficante y colaborador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por lo que escenario posible es que lo que cuente Carvajal en ese país, sirva para reducirle la pena, tal como ocurrió con Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela y quien amasó una fortuna.



En algunas de sus confesiones, Carvajal dijo que Podemos –el partido español- se benefició del dinero proveniente de las arcas venezolanas para su financiación, lo que llevó al juez Manuel García Castellón a abrir una investigación que finalmente tuvo que archivar por orden de la Sala de lo Penal.



Es previsible ante este precedente, que el también Mayor General Miguel Rodríguez Torres, ya no esté en España por temor a ser extraditado …https://t.co/UTnD5GRwok — Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) July 18, 2023

El exdirector de Inteligencia Militar (entre 2004 y 2009) entró a la conocida Lista Clinton, por presuntamente haber apoyado el narcotráfico de las Farc. Desde mayo del 2013 tenía una orden de captura expedida por una corte en Florida.



Carvajal también ha asegurado que maneja información sobre el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro, presuntamente desde Caracas.



“Tenerla la tiene, que la pueda dar, que no la pueda dar, que la información sea que ha hecho algo Petro o que no ha hecho nada…, la información la tiene. Otra cosa es que en un momento determinado no quiera darla”, afirmó su abogada hace unos meses.



Se espera que en Estados Unidos, Carvajal colabore con la justicia revelando detalles de los jerarcas chavistas que contribuyan a las investigaciones ya adelantadas por ese país, donde también se encuentran presos el supuesto testaferro de Maduro,Álex Saab, la enferma de Chávez, Claudia Díaz y su esposo Adrián José Velásquez Figueroa, ambos acusados de fortunas ilícitas.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO