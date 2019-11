Los peores desastres mediáticos de la corona británica

A lo largo de su historia, los miembros de la corona británica se han enfrentado a difamaciones, escándalos y acusaciones que van desde amoríos hasta drogas y racismo. Estos son algunos de los peores momentos mediáticos que la realeza en el Reino Unido ha atravesado.



El príncipe Andrés perdió apoyo corporativo tras su polémica entrevista

El príncipe Andrés perdió su apoyo del grupo contable KPMG mientras que otras entidades benéficas se plantean sus vínculos con el hijo de la reina Isabel II tras la entrevista en la que habló de su amistad con el estadounidense Jeffrey Epstein.



En su conversación con la cadena británica BBC emitida el sábado, el duque de York habló del magnate estadounidense, acusado de tráfico sexual de menores, y negó "categóricamente" haber tenido relaciones con una menor asociada al empresario.



Sin embargo, las respuestas del príncipe dejaron numerosos interrogantes sobre su amistad con Epstein y muchos comentaristas cuestionan que Andrés no se acordase de Virginia Giuffre, la mujer estadounidense que le acusa de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años, a pesar de que hay una foto de ellos juntos.

El príncipe Andrés de Inglaterra, octavo en la línea de sucesión al trono británico. Foto: Efe

La prensa también ha puesto en entredicho la afirmación del príncipe de que había ido a una pizzería cerca de su casa, a las afueras de Londres, la noche en que, según Giuffre, tuvieron relaciones íntimas en la casa de una amiga de él en la capital británica.



La lluvia de críticas contra el segundo hijo varón de la reina ha llevado a varias organizaciones benéficas a adelantar que evalúan la posibilidad de cortar los lazos con el príncipe Andrés.

La princesa Miguel de Kent usó un broche racista para almorzar con Meghan Markle

De acuerdo con la revista Cosmopolitan, La princesa Michael de Kent sorprendió a muchos cuando apareció un almuerzo en diciembre del 2017 en el Palacio de Buckingham con un broche al estilo de “blackamoor”, que se considera ofensivo por exotizar a los africanos.



La elección de estilo se consideró especialmente fuera de tono teniendo en cuenta que Meghan Markle, quien ha escrito sobre sus dificultades para crecer de raza mixta, asistió al evento.



El representante de la princesa emitió una declaración, disculpándose: "El broche fue un regalo y lo había usado muchas veces antes. La princesa lamenta mucho lo sucedido y está angustiada por haber causado alguna ofensa".

La princesa Margarita, acusada de consumir cocaína con los Rolling Stones

La familia de la entonces princesa Isabel (centro), de izquierda a derecha: el rey Jorge VI, su padre, la princesa Margarita, su hermana, la reina Isabel I, su madre, el 12 de mayo de 1937. Foto: AFP

La biografía de 2002 de Noel Botham de la princesa Margarita titulada Margaret: The Last Real Princess, alegaba que la princesa inhalaba cocaína en un camerino antes de un concierto de los Rolling Stones en Londres en 1967.



El libro afirmaba que Mick Jagger la invitó al concierto, y Keith Richards proporcionó la substancia. Margaret supuestamente respondió: “Ah, cocaína. Una droga tan divertida, ¿no te parece? "Antes de ir al baño y volver a decir:" Voy a disfrutar tu concierto aún más después de eso ".

El traje nazi del príncipe Harry

Príncipe Harry Foto: Jim Watson / AFP

La publicación en la portada del tabloide británico The Sun de una foto del príncipe Harry -tercero en la sucesión del trono británico- vestido como nazi produjo airadas reacciones de comunidades judías en todo el mundo. Ante esta nueva metida de pata, el inquieto miembro de la realeza tuvo que expedir un comunicado en el que ofreció disculpas.

Un hombre irrumpió en la habitación de la reina Isabel II

La reina estaba durmiendo, y cuando despertó y lo encontró allí, supuestamente charlaron durante diez minutos. Foto: Victoria Jones / Reuters

Según reportó Cosmopolitan, en 1982, un hombre británico desempleado llamado Michael Fagan trepó por una tubería de desagüe en el Palacio de Buckingham y se coló en la habitación de la Reina Isabel II, que estaba sin vigilancia porque un oficial de policía se fue antes de que llegara su reemplazo.



La reina estaba durmiendo, y cuando despertó y lo encontró allí, supuestamente charlaron durante diez minutos. Cuando él pidió un cigarrillo, ella pudo pedir ayuda.

El escándalo de efectivo de Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés

Sarah Ferguson, duquesa de York es la exesposa del príncipe Andrés, duque de York. Foto: Jason Szenes / Efe

En una operación encubierta de 2010, el periódico News of the World sorprendió a la duquesa de York, Sarah Ferguson, con las manos en la masa, acordando proporcionar acceso a su ex marido, el príncipe Andrew, que era el representante comercial especial de Gran Bretaña, a cambio de £ 500,000.



El periodista encubierto Mazher Mahmood, conocido como el "Sheikh falso", se hizo pasar por un hombre de negocios y la grabó pidiendo la suma. "Cuídame, y él te cuidará", dijo en el video.



"Lo recuperarás diez veces. Puedo abrir cualquier puerta que quieras". Ferguson se disculpó en un comunicado después de que el video se hiciera público: "Lamento profundamente la situación y la vergüenza causada. Es cierto que mi situación financiera está bajo estrés, sin embargo, eso no es excusa para un fallo grave en el juicio".



