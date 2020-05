Cuatro países de Europa inician la desescalada del confinamiento

Este 4 de mayo es la fecha en la que coinciden la puesta en marcha de varios planes de la desescalada del confinamiento en Europa.



Italia, España, Alemania y Portugal son algunos de los países en los que la ciudadanía trata de retomar actividades en medio de las recomendaciones de distanciamiento social y de estricta higiene.



En Italia, por ejemplo, al menos 4,5 millones de trabajos fueron llamados a volver a sus puestos; en España, entre tanto, algunos comercios pequeños volvieron a abrir sus puestas, y en Alemania algunos estudiantes volvieron a clase.



Aquí le contamos cómo se vive este lunes, 4 de mayo, en estos países del Viejo Continente.



Inicia la fase II en Italia

El sector manufacturero, el de la construcción y el comercio al por mayor pueden abrir fábricas y tiendas y reactivar las obras, por lo que 4,5 millones de italianos fueron llamados a volver al trabajo.



"No tuve problemas en mi tren, en mi vagón éramos solo cinco o seis personas", declaró una mujer de 61 años quien tomó este transporte en Milán.



El uso de mascarilla, cuyo precio se limitó a 0,50 euros (cerca de 2.000 pesos colombianos) la unidad, es obligatorio en los transportes.



"¡No me gusta nada esta mascarilla, respiro mal, pero si es el precio que hay que pagar para retomar el trabajo... ¡Por fin fuera! Eso es lo que cuenta", dijo Massimo Moi, un romano de 53 años.



Las reglas de distanciamiento siguen en vigor, también en los parques, que fueron reabiertos.



Este lunes se permitió que los italianos, además, puedan visitar a sus familiares, siempre y cuando lleven mascarilla.



Bares y restaurantes pueden vender comida solamente para llevar. Su apertura completa tendrá lugar el 1 de junio, así como los salones de belleza y peluquerías. Los colegios permanecerán cerrados hasta septiembre.



España reactiva pequeños comercios

A partir de este lunes, algunos pequeños comercios como peluquerías pueden recibir clientes con cita previa. Por otro lado, bares y restaurantes pueden vender sus productos para llevar.



Las autoridades españolas definieron que el uso de mascarilla es obligatorio en los transportes públicos.



"Esto se ve muy negro porque no sabemos lo que vendrá detrás, francamente tengo 83 años y sí, tengo miedo, no puedo ver a la familia", dice Pilar López, quien iba en el metro de Madrid de camino al banco.



En la Sagrera, un barrio obrero de Barcelona, la actividad vuelve poco a poco a su normalidad. En una pequeña mercería, Rosario Montalvo, de 59 años, atiende una clienta de toda la vida que la había llamado para comprar hilo.



"Algunas clientas me han llamado porque querían encargarme cosas y he decidido abrir, así también aprovecho para limpiar y preparar el local", comenta, aunque no tiene claro cómo seguirá la semana.



"Depende de cómo vayan estos días veré si sigo abriendo o no. Esto de la cita previa para comercios como el mío es una broma. La gente reservará hora en la peluquería, pero no me va a pedir una cita para comprar cintas, hilos o botones", lamenta.



En algunas islas de Baleares y Canarias, la mayoría de los comercios, museos y terrazas de bares y restaurantes pueden abrir con capacidad limitada, al igual que los hoteles, pero con condiciones. El resto del país les seguirá a partir del 11 de mayo.



Este lunes, algunas peluquerías de Barcelona volvieron a reabrir sus puertas a los clientes. Foto: AFP

Alemania, la reapertura por Estados y la espera de nuevas decisiones

Las escuelas reabren progresivamente a partir de este lunes en algunos Estados federados. Las peluquerías subieron la persiana, y también reabrieron los lugares de culto y los museos.



"Llevo esperando desde las 8 de la mañana. Estoy harto de mi pelo", apuntó Galep Atmaca, un berlinés de 15 años de espesa cabellera rubia.



"Tenemos muchas citas para hoy y para toda la semana", señaló por su parte Ramazan Uzun, un peluquero de 27 años del barrio berlinés de Kreuzberg, confirmando el entusiasmo de muchos ciudadanos por cortarse el pelo.



Sin embargo, el plan de la canciller alemana, Angela Merkel, para una reactivación ordenada de la vida pública empieza a topar con la impaciencia de los poderes regionales, las presiones de la industria y algunas decisiones judiciales, generadoras de excepciones en las restricciones impuestas contra la covid-19.



Lo único que este lunes arrancó de forma parecida en toda Alemania fue la reapertura de las peluquerías. Tras seis semanas de cierre, los locales abrieron bajo estrictas normas de higiene, con cita previa y evitando la concentración de clientela en su interior.



El regreso a las escuelas, en cambio, depende de las disposiciones de cada 'Land' -la educación es, de por sí, competencia de los poderes regionales-.



En algunas regiones empezaron una semana atrás los exámenes de secundaria; en otros hay clases regulares desde hoy para alumnos que entrarán en secundaria o a otro nivel superior.

La estrategia de salida de la crisis en Alemania, motor económico del continente, es observada de cerca por el resto de una Europa confinada desde hace un mes. Foto: EFE

Portugal también reabre sus peluquerías

Portugal relajó las medidas de confinamiento con la reapertura de pequeños comercios, peluquerías y concesionarios de automóviles, pero los portugueses tendrán que observar reglas de distanciamiento físico estrictas.



El uso de mascarillas o viseras protectoras es obligatorio en tiendas, servicios públicos y el transporte, según el plan de desconfinamiento del gobierno, que se aplicará de forma escalonada durante todo el mes de mayo.



En el transporte público, infringir esta norma se sancionará con una multa de hasta 350 euros. Los comercios no podrán abrir hasta la media mañana (hora europea) y tendrán que cumplir las reglas de distanciamiento, mientras que las peluquerías y los salones de belleza solo atenderán con cita previa.



La jornada de hoy está completa, no queda ninguna hora libre, aseguró a la AFP Miguel García, propietario de una peluquería del centro de Lisboa.



Portugal levantó el domingo el estado de emergencia vigente desde el 19 de marzo y que permitió al gobierno restringir la libertad de circulación para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.



Lo sustituyó por el estado de calamidad pública, que insta a los portugueses a respetar el "deber cívico de quedarse en casa". El teletrabajo sigue siendo la norma siempre que sea posible, mientras que las concentraciones de más de 10 personas están prohibidas.



*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS