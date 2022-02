“He tomado la decisión de una operación militar (…) Quienquiera que intente estorbarnos, por no hablar ya de amenazar a nuestra nación y nuestro pueblo, ha de saber que Rusia responderá de inmediato. La respuesta traerá consecuencias que jamás hayan visto en su historia”. Así anunció el presidente Vladimir Putin la invasión a Ucrania, la madrugada del jueves, desencadenando la peor crisis de seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



El discurso del presidente ruso dejó ver un líder con una visión neoimperial y, también, muy seguro de que pasará a los libros de historia con su asalto a Ucrania, que ya deja decenas de muertos, millonarios daños y miles de personas desplazadas.



Armado de una retórica nacionalista y revisionista, Putin alega que a Rusia, entre los dirigentes soviéticos ansiosos de sacar al país de la Primera Guerra Mundial y varias potencias extranjeras, le robaron en 1920 grandes partes de su territorio.



Su posición, que va más allá de la época soviética –siete décadas que él considera un paréntesis en la larga historia de la Rusia Imperial–, ha mostrado su verdadera cara y metas: es decir, su férreo anhelo de devolver a su país al lugar que perdió con las guerras del siglo pasado, Y sin importar si eso implica poner en crisis el sistema internacional y en peligro la paz mundial.

Más allá de Ucrania

Ucrania es tierra históricamente rusa. Desde tiempos inmemoriales, la población que vivía al sureste de lo que se llamaron tierras rusas se hacía llamar rusa y ortodoxa.

Su objetivo no es resucitar la Unión Soviética, sino recomponer el imperio ruso, ese al que pertenecía no solo la anexionada Crimea y Ucrania, sino parte de las repúblicas bálticas, casi toda Polonia, toda Bielorrusia, la región rumana de Besarabia y países del Cáucaso como Georgia, Armenia o Azerbaiyán (ver gráfico).



Más en concreto, las intenciones del presidente ruso están estrechamente ligadas a reversar lo pactado en el tratado de paz de Brest-Litovsk (1918), que firmaron las entonces nuevas autoridades soviéticas con el Imperio alemán y el Imperio austro-húngaro y por el que Rusia cedió enormes extensiones de territorios.



Así las cosas, es claro que la visión de Putin va mucho más allá de impedir a cualquier precio una inclusión de Ucrania en la Unión Europea y la Otán. De hecho, el presidente ruso no acepta la mera existencia de Ucrania, si no es convertida en un Estado a las órdenes de Rusia. Cuestión que reafirmó el lunes cuando dijo que su vecino era “una creación de Lenin”.



Ucrania es “tierra históricamente rusa”, explicó Putin. “Desde tiempos inmemoriales, la población que vivía al sureste de lo que se llamaron tierras rusas se hacía llamar rusa y ortodoxa. Eso sucedía antes del siglo XVII cuando una porción de ese territorio se unió al Estado ruso”, agregó el mandatario haciendo referencia al Rus, el reino que tenía por capital Kiev y que surgió en el siglo IX. La Rusia Imperial, y ahora de nuevo Putin, reivindican el Rus de Kiev como su origen histórico.



Incluso, a finales del año pasado, Putin publicó un largo informe en el que aseguró que ucranianos y rusos eran el mismo pueblo, dando a entender que la independencia de Ucrania fue un sinsentido histórico.



“La Ucrania contemporánea”, decía Putin, “fue creada entera y completamente por Rusia, más exactamente por la Rusia comunista, bolchevique. Ese proceso empezó casi inmediatamente después de la revolución de 1917 y Lenin y sus camaradas actuaron de una forma poco delicada con Rusia: le arrancaron una parte de sus territorios históricos”.



Aquellas decisiones y las de finales de la Guerra Fría, cuando se desmoronó la URSS, fueron para Putin “errores estratégicos históricos de dirigentes bolcheviques y de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética que condujeron al hundimiento de nuestro país unido, al hundimiento de la Rusia histórica, entonces llamada URSS y a su conciencia”.



Lo que Putin olvidó mencionar fue que en 1994 Rusia, EE. UU. y el Reino Unido firmaron el que se conoció como Memorándum de Budapest, un tratado en el que los tres países serían los garantes de la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Hoy es un papel mojado.

¿Engaño y revancha?

Antes, en 1990, el secretario de Estado de George Bush padre, James Baker, prometió a Mijail Gorbachov y a otros líderes soviéticos que, después de la desaparición del Pacto de Varsovia, la Otán “no se movería una pulgada hacia el este” de Europa. Después de una larga investigación, la revista alemana, Der Spiegel, escribió que “no había dudas de que Occidente hizo todo lo posible para dar a los soviéticos la impresión de que una adhesión a la Otán de países como Polonia, Hungría o Checoslovaquia eran impensables”.



Ante esto, la diplomacia europea, que ve tintes de revanchismo porque el Kremlin considera que la Otán le mintió a Gorbachov, defiende lo ocurrido al insistir en que la Otán no hizo esa promesa sino la de no colocar armas nucleares en los países que estuvieron directa o indirectamente bajo control de Moscú y que se empezaron a unir a la Otán a finales de los años 90. Hasta ahora, la Alianza cumple ese compromiso: no hay armas nucleares estacionadas más allá de Alemania.



Esta semana, tras el ingreso de tropas rusas, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó que los esfuerzos de Occidente no fueran suficientes. “Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado. ¿Quién está preparado para luchar a nuestro lado? No veo a nadie. ¿Quién está preparado para garantizar la adhesión de Ucrania a la Otán? Todos tienen miedo”, recalcó.



La triste realidad es que Ucrania no es miembro de la Otán, con lo cual los países que integran esta alianza militar no están obligados a acudir en su ayuda con tropas y armamento; y está claro que en la medida en que puedan evitar una confrontación militar directa con Rusia, lo harán. Nadie quiere una guerra a gran escala en Europa, y menos con armas nucleares de lado y lado.



No obstante, la Otán activó sus planes de defensa “para impedir excesos contra territorios de la Alianza” con un cuerpo formado por 40.000 militares y cuya punta de lanza, la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), cuenta con 8.000 miembros. Porque como explicó esta semana el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, los objetivos del presidente ruso “no se detienen en Ucrania”.



Por su parte, el viernes Moscú amenazó a Suecia y Finlandia, dos países miembros de la UE, con “graves consecuencias político-militares” si entran en la Otán.



La ‘línea roja’ es si Rusia ataca a un miembro de la Otán. Y por eso la advertencia de la Alianza en el sentido de que protegerán a “cada aliado y cada centímetro de sus territorios”, en alusión explicita a países como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.

Un experto en miedo

El miedo es un catalizador del sentido común.

Todo lo anterior es un temor que Putin sabe producir y utilizar a la perfección. “El miedo es un catalizador del sentido común”, suele repetir el mandatario conocido porque cuando no consigue llegar a un acuerdo, la solución –su solución– es la de provocar miedo con respuestas desproporcionadas. Muchos de quienes han tenido que batallar con el mandatario ruso insisten en que no hay nada que le produzca mayor placer, cuando de defender sus posturas se trata, que amenazar a sus adversarios con los peores horrores.



Putin, que aceptó ser el sucesor de Boris Yeltsin, en diciembre de 1999, porque, según él, quería ayudar a “salvar a Rusia, para que no se desmembrara” sigue pensando que es el único capaz de restablecer el equilibrio. Y escudado en esa autoconcepción mesiánica y redentora hizo aprobar una reforma constitucional que le permite permanecer en él por lo menos hasta 2036.



Los recientes acontecimientos demuestran que Putin está lejos de haber perdido la fuerza, y que a sus 70 años está listo para evitar que la Unión Europea sea más influyente en Kiev o en cualquier otro territorio que, a su parecer, sea ruso.



El discurso de Putin, al mando de la mayor potencia nuclear del planeta (ver gráfico), fue escuchado desde las capitales europeas con una mezcla de incomprensión, sorpresa y miedo.



Sus palabras ahora respaldan sus decisiones, como la de poner a cerca de 200.000 soldados y los mejores medios de sus Fuerzas Armadas sobre Ucrania y exigir que el país se desarme, se declare neutral y abandone sus pretensiones de entrar algún día en la Otán y en la Unión Europea.



Los defensores del presidente ruso tienen razón cuando recuerdan la historia, la cultura, la religión, los matrimonios cruzados que tejieron una relación única entre Ucrania y Rusia. No obstante, en nombre de la vieja doctrina de “soberanía limitada” aplicada a su “extranjero cercano”, Rusia viola las fronteras de sus vecinos para someterlos por la fuerza a su voluntad.



La política ucraniana del Kremlin confirma la tesis de un Putin obsesionado por la reconstitución de un espacio bajo tutela rusa, como si el estatus de gran potencia solo se ganara mediante la dominación y las conquistas territoriales, como antaño.



Al frente de un país que este año se ubicó en el 12.° puesto entre las naciones más ricas con un PIB de 577.000 millones de dólares, pero cuyo ingreso per cápita lo coloca en el 65.° puesto (con apenas 11.327 dólares, según el FMI), Putin sabe que su país adolece de una gran debilidad: la dependencia de su economía, orientada principalmente a la exportación de materias primas –gas y petróleo, en particular– y su industria militar. Esa realidad lo expone a padecer en forma brutal las duras sanciones económicas occidentales –que desde el viernes apuntaron directamente hacia él– aun cuando los especialistas aseguren que el Kremlin ha constituido en los últimos años un “verdadero tesoro de guerra” para absorber las consecuencias de su plan expansionista.



Los aspectos revisionistas de su discurso muestran que está dispuesto a mayores conflictos, porque de sus palabras se extrae que los intereses de Rusia hacen que tenga que controlar más territorios que Ucrania.



Algunos se preguntan en Europa cuán lejos querrá ir Putin cuando resalta que su país nunca debió perder los territorios que cedió en Brest-Litovsk. Bielorrusia, un país con el que Rusia tiene un tratado por el que los dos países se comprometen a moverse hacia la unidad y en el que ya tiene casi 50.000 soldados, sería la segunda pieza.

Así las cosas, parece que Vladimir Putin terminó por quitarse la máscara y esta historia apenas comienza.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

BRUSELAS

