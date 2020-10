Los 10 colombianos que dejan en alto el nombre del país en España

Los colombianos dejan sello propio en todas las áreas en España: en el fútbol y la gastronomía, en la medicina y las artes; en la sociedad y la empresa. Este año, por quinta vez desde 2015, la Embajada de Colombia en España premió a diez colombianos que ponen en la cima de la montaña el nombre de nuestro país.

La embajadora Carolina Barco destacó que los colombianos en el exterior “representan un diez por ciento de la población nacional: alrededor de 4,7 millones” y que estas distinciones buscan “visibilizar el trabajo muchas veces silencioso de nuestros compatriotas y reconocer su trayectoria personal, su lucha por forjarse un futuro en un país distinto al suyo, así como su capacidad de entrega y solidaridad con sus compatriotas”.



El acto, que comenzó con el himno nacional, mantuvo las medidas de bioseguridad impuestas por la pandemia: aforo limitado, mascarillas, distancia… Y contó con casi todos los premiados, aunque algunos, como los futbolistas, no pudieron asistir por compromisos profesionales. Se trata de Isabella Echeverri Restrepo, que juega en el Sevilla Fútbol Club, y Carlos Bacca, que hace parte del Villarreal Club de Fútbol de Castellón.



Entre manteles

Óscar Colmenares Araos, fundador del restaurante New York Burger, contó que vio en la crisis económica de España de la década pasada la oportunidad para crear una empresa, al notar condiciones favorables, como la bajada en los precios de los alquileres.



“Lo hemos hecho de una forma maravillosa porque estamos rodeados de colombianos: el 80 por ciento de las personas de la empresa son colombianos”, dijo. “Nos sentimos como en nuestro país”, agregó. Y relató que, tras haber abierto varios restaurantes en Madrid, tienen el sueño de seguir en otras ciudades. “Por ahora, el sueño inmediato es sobrevivir a la pandemia”, confesó.



También en el mundo de los manteles recibió premio Elizabeth Delgado, que ha aportado el sabor colombiano en Madrid desde hace más de veinte años con sus restaurantes Patacón Pisao y La Rochela, donde los colombianos que añoran el país buscan abrigo, empanadas y bandejas paisas.



“La idea era calmar la nostalgia de todos los colombianos que vivían aquí y enseñar a la gente de otros países —incluso a los españoles que nos visitan— un poco de nuestra gastronomía, nuestra música y nuestra cultura para que nos conocieran”, explicó esta bugueña que lleva cincuenta años en España y que le ganó el pulso al coronavirus hace poco.



Sin alejarse de los fogones, Andrés Felipe López, caleño de 27 años, también recibió premio como jefe de cocina del restaurante Mugaritz, el séptimo mejor del mundo. Recordó su primer día en este trabajo: “en ese marco muy competitivo era muy fácil sentirse inseguro, pero el creer en la actitud encima de otro atributo es una virtud que debe ejercitarse día tras día y más cuando estás lejos de casa”, dijo.



Y también subrayó la importancia de las personas. “Si algo me ha enseñado todo el proceso de mi vida profesional es que no solo trabajas para un nombre, un restaurante, para estrellas Michelin o para la lista de los cincuenta mejores restaurantes del mundo, sino trabajas para y con un equipo”, aseguró.



En medicina

En el campo de la medicina, que afronta uno de los años más complicados, varios colombianos dieron la cara por nuestro país en España. Uno de los premiados por ello fue Marco Marzola Payarés, de Montería, investigador del Johnson Space Center de la Universidad de Texas y especialista del Hospital Gregorio Marañón.



“Siempre he querido ser ese médico, esa mano que dé tratamiento, cure y oriente en un país donde muchos no tienen a nadie, donde muchos están solos; la soledad fuera de casa es dura, arruga y pesa más de lo normal”, aseguró.



“Yo he querido ser ese hombro donde se puede apoyar cualquiera independientemente de su condición o estatus”, añadió al recibir el galardón.



En la misma área, Óscar Oviedo Moreno también mereció el reconocimiento por su trabajo como director de una reconocida clínica de fertilidad asistida en Madrid y cooperante en África. Este año también usó su bata para luchar contra el coronavirus.



Artes y sociedad

Los colombianos, además, se han destacado en el mundo de las artes en España. Un ejemplo de ello es Verónica García Blanco, jefa del departamento de restauración de tapices y tejidos históricos de la Real Fábrica de Tapices.



Empezó su camino como estudiante en España en 1998 y desde entonces no ha abandonado las aulas: tras especializarse, ha dictado clase en restauración textil en varios centros. Se mostró agradecida, emocionada y orgullosa con el premio.



También dentro de las artes, pero en otros sectores, la Embajada destacó las creaciones de la barranquillera Lilián Pallarés, escritora, poeta y productora audiovisual. Contó que emprendió la aventura del viaje a España con una maleta llena de latas de atún (“porque en Colombia siempre pensamos qué vamos a comer”) y con ombligueras en pleno invierno.



“Me di cuenta de lo que es el frío y la soledad”, dijo. “Me di cuenta de que no podía renunciar a mi identidad y comencé a escribir desde lo que soy, y esa esencia mía me ha llevado a donde estoy”. Este año recibió la beca para Artistas Visuales del Centro de Residencias Artísticas del Matadero de Madrid por su proyecto Juegos al sol, sobre infancia, juego y espacio público.



Nubia Salazar Botero se ha dedicado desde 2000, cuando llegó desplazada a España, a la integración de personas que, como ella, tuvieron que dejar todo y empezar una nueva vida lejos de sus hogares. Preside ASILA, una organización dedicada al asilo y refugio en Valencia, desde donde ayuda a casi siete mil personas (2200 de ellas, colombianas).



“La verdadera fiesta la vivo cuando cierro la puerta de la asociación y me voy a mi casa feliz y contenta por haber extendido una mano a ese colombiano, a ese ecuatoriano, a ese ruso, a ese ucraniano y a todos los que conforman nuestra identidad”, dijo, y luego aseguró que hace seis meses volvió a nacer, cuando despertó tras permanecer 33 días en coma por el coronavirus.



Cuando entró al hospital le quedaban entre 5 y 10 minutos de vida y los médicos—entre ellos, un colombiano— lucharon por su vida. El colombiano, según relató, les decía a los demás: “Esta no se nos puede ir porque es berraca, es santandereana”.



Un nuevo colombiano

Además de entregar estos premios a colombianos destacados, en el acto recibió la nacionalidad colombiana un español: el periodista Rafael Manzano. “Decía mi abuelo que uno es del país donde se sintió bien y yo debo reconocer que me sentí muy bien en Colombia, que yo fui feliz en Colombia”, dijo. “Mi intención siempre ha sido ser un colombiano-español, un español-colombiano, un español-colombiano de ida y vuelta”, agregó. Y terminó corrigiendo a Barco: “Decía la embajadora que son 4.700.000 (colombianos por fuera del país). No: 4.700.001”.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID