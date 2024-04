Los audios con los que Luis Rubiales busca justificar su beso no consentido a Jenni Hermoso

Luis Rubiales jamás imaginó que el beso que le plantó, de manera no consentida, en la boca a la jugadora de fútbol Jennifer Hermoso el 20 de agosto de 2023 tendría unas consecuencias de tal nivel que hoy lo tienen enfrentando a la justicia española.

El escándalo llevó al entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y vicepresidente de la Uefa a la vitrina de todos los medios de comunicación, desembocando, después de muchos malabares, su renuncia. Sin embargo, ese sería el inicio de toda una novela que hoy por hoy sigue escribiendo nuevos e y acalorados capítulos.

Aparte de la imputación por acoso sexual, la jueza Delia Rodrigo decidió investigar a Rubiales y otras siete personas cercanas por, presuntamente, haber saqueado la RFEF durante su presidencia que se inició en 2018 y que se contienen en lo que se ha llamado Operación Brody.

Aeropuerto de Barajas, donde fue retenido Luis Rubiales Foto:AFP Compartir

¿Qué es la Operación Brody que involucra a Luis Rubiales?

El beso dio lugar a la llamada Operación Brody que lleva este nombre en alusión al ingeniero inglés John Brody, quien a finales del siglo XIX creó las redes para las porterías de fútbol.

En este caso, se investigan las presuntas irregularidades ejecutadas en la RFEF durante la dirección de Rubiales y que llevaron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Española a registrar no solo las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol, sino la casa en Granada del mismo Rubiales y otras diez infraestructuras. Además, por la causa ya han detenido a siete personas (que luego fueron puestas en libertad), mientras que cinco más son investigadas.

Luis Rubiales, en la celebración del título mundial femenino de España. Foto:Franck Fife. AFP Compartir

¿Cuál ha sido la defensa de Rubiales?

El polémico expresidente de la RFEF optó por marcharse a República Dominicana, donde tendría algunos negocios. No obstante, Rubiales se vio forzado a regresar a suelo español debido a la turbulencia de los acontecimientos. Fue entonces, cuando en su intento por volver se encontró con una orden de arresto el pasado miércoles y con las autoridades esperándolo en el aeropuerto de Madrid para leerle los cargos: es acusado de los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y de blanqueo y pertenencia a una organización criminal. No obstante la gravedad del asunto, Rubiales fue puesto en libertad a la espera de decisiones judiciales.

Según señaló el medio Relevo, la abogada de Luis Rubiales presentó hace unos días un recurso para solicitar el fin del procedimiento penal. En él se incluyen unos audios del 22 y 23 de agosto de la mujer de Ivana Andrés, futbolista de la Selección española, registrados ante notario el pasado mes de noviembre para demostrar que "en un primer momento, la percepción y opinión de determinadas jugadoras, entre ellas una de sus capitanas, y de acuerdo con las propias declaraciones de Jenni Hermoso, era que se estaba interpretando y valorando ese beso de forma absolutamente alejada del sentido que realmente tuvo".

El envío de un audio por parte de la mujer de Ivana Andrés respondía a uno previamente recibido del propio Luis Rubiales en el que le aseguraba que se quedó con "pena de despedirme de Jara y de ti" tras haber "pasado un tiempo muy bonito juntos". "La niña es preciosa y vosotras sois una pareja maravillosa. Te quería dar un beso, ¿vale?", decía el expresidente.

Según ha podido saber Relevo, se trata de un mensaje de audio en la línea de los que el entonces presidente mandó a múltiples familiares de las jugadoras a la espera de una posible respuesta.

En los días posteriores al regreso de la Selección, según señala el entorno de Ivana Andrés, recibieron múltiples mensajes del entorno federativo que iban sólo en una dirección: salvar la imagen del presidente.

En esta ocasión, Rubiales se refería en su audio a una situación delicada que tanto Ivana como su mujer habían padecido por un problema de salud que la hija de ambas tuvo durante la celebración del Mundial.

El ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y su abogada Olga Tubau asisteron a la Audiencia Nacional de España el 15 de septiembre de 2023 en Madrid. Foto:Getty Images Compartir

Tal y como señala a este medio, Ana, la compañera sentimental de Ivana, la RFEF puso a su disposición la ayuda necesaria para poder acompañar a la pequeña en las visitas al hospital. Una circunstancia muy difícil que la llevó a mostrarse agradecida en los días posteriores.

En ese contexto, a ese mensaje de voz, la esposa de la futbolista contestó, según el escrito: "Me llevo acordando de ti desde todo este jaleo. Se lo dije a 'Poqui' (Patricia Pérez, jefa de prensa de la Selección femenina), lo estábamos hablando. Me sabe fatal, de verdad, nos sabe fatal, nos da muchísima pena lo que tienes que estar pasando. Es injusto. Bueno, creo que se está yendo todo de madre". "Espero que estés más o menos bien, que estés fuerte y que aguantes. Te mando un beso enorme". "Muchísima fuerza, a ver si cuando vayamos para allá te vemos y un abrazo enorme porque nos sabe súper mal todo lo que tienes que estar pasando”.

En lo que parece que es un segundo mensaje de voz, el recurso incluye la siguiente transcripción: "Ha sido espectacular, que este Mundial se ha conseguido también por la apuesta que has hecho, que has hecho por estas niñas y por todas las mejoras que has hecho. Y yo creo que eso es de reconocimiento y no tiene nada que empañar, es una pena que se tenga que empañar por toda esta movida y cómo están sacando todo... todo de quicio", decía la familiar de Ivana.

Manifestaciones de respaldo a Jenni Hermoso. Foto:Efe y AFP Compartir

La defensa de Rubiales, además, incluye otras sentencias del Tribunal Supremo ante situaciones similares para evidenciar que "la propia naturaleza del acto, pese a ser un beso, es dudoso su contenido sexual".

"Espero que bueno... que las declaraciones de Jenni que están saliendo en todos lados ayuden y... y las que iban a... ayer al 'Programa de Ana Rosa' también ayuden. Yo lo que dije es porque no te lo mereces, no te lo mereces todo lo que está pasando". En una tercera transcripción, el recurso incluye otras declaraciones de la misma conversación a través de un nuevo envío de audio por whatsapp: "Yo creo que bueno, ya saliste pidiendo perdón, es un error y creo que... que ya hasta ahí el tema, y no tiene que moverse más pero yo creo que al final hay muchos intereses también para darte mucha caña y bueno, esperemos que se pase cuanto antes".

La defensa de Rubiales, además, incluye otras sentencias del Tribunal Supremo ante situaciones similares para evidenciar que "la propia naturaleza del acto, pese a ser un beso, es dudoso su contenido sexual, al ser un beso superficial y sin entidad suficiente para afectar de modo grave la sexualidad de la víctima, no quedando acreditado el ánimo libidinoso, pues el clima en el que se produce anula el contenido sexual de dicho acto".

¿Qué se sabe sobre el 'modus operandi' de Rubiales?

Las autoridades han establecido que la forma de actuar dentro de la RFEF era básicamente mediante la asignación de obras de la Federación a la constructora Gruconsa, a cambio de pagos que llegaban a la sociedad Dismatec Sport, administrada por Francisco Javier Martín Alcaide. Apodado el Nene, y quien es un íntimo amigo de Rubiales desde que ambos coincidieron en el fútbol granadino. El propietario de Gruconsa, por su parte, es el hermano del director jurídico de la Federación.

Pero, este no es lo único caso que se investiga. La lupa también se posa sobre el proyecto para llevar la final de la Supercopa de España a Arabia Saudita, la construcción de una megaciudad deportiva en ese país, la adjudicación de la remodelación del estadio de La Cartuja en Sevilla en 2021, varias sociedades en el sector turístico e inversiones en hoteles y hasta apartamentos de lujo en República Dominicana.

El rechazo por el beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso llegó hasta la ONU y provocó protestas de organizaciones feministas. Foto:Getty Images Compartir

El beso que les cambió la vida a Rubiales y a Jenni Hermoso

Así como la orden de arresto no fue una sorpresa para Rubiales a su arribo la semana pasada a Madrid, tampoco lo fue el desafío de tener enfrentar otro asunto legal complicado: la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide dos años y medio de prisión para Rubiales por el beso no consentido a Hermoso.

Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2023 en Sídney, Australia cuando la selección femenina española ganó su primer Mundial de fútbol. En medio de la entrega de medallas, Rubiales agarró a Hermoso por la cabeza y la besó en la boca.

Hermoso, al principio, simplemente afirmó: “No me gustó”, entre sonrisas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, no solamente el video se hizo viral, sino que la jugadora pudo sopesar la situación y reconocer que, para ella, obedeció a un acto de agresión sexual difícil de incluso asimilar dada la presión de la situación in situ.

Entonces, la Federación Internacional de Fútbol (Fifa) suspendió a Rubiales, al tiempo que la Uefa mostraba su malestar.

Al principio, Rubiales -experto en el manejo de crisis- se resistió a su salida e incluso se empeñó en hacer un video con la delantera de la selección que le quitara hierro al asunto y donde sostenía que el beso había sido consentido.

Un carro de la Guardia Civil llega a los Juzgados de Majadahonda, donde esperaban a Luis Rubiales. Foto:EFE Compartir

Sin embargo, Hermoso se presentó finalmente ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional —máximo órgano judicial español— y afirmó que el beso no había sido consentido.

Como consecuencia, Rubiales se vio obligado a renunciar a la presidencia de la RFEF el 10 de septiembre de 2023 y a la vicepresidencia de la Uefa. Días antes, ante la asamblea de la federación de fútbol, dijo que no dimitiría. “¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?”, se preguntó entre los aplausos de los asistentes.

El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres”.

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, mandó un mensaje después de las renuncias: “El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres”.

La fiscal de la Audiencia Nacional tomó nota de lo dicho públicamente por la destacada jugadora: “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Sencillamente no fui respetada”. Y recreó el pasaje: le “da un beso en la boca mientras agarra con las dos manos la cabeza de Jennifer Hermoso, sin el consentimiento de esta”.

A Rubiales se le acusa de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. La Fiscalía pide una indemnización de 100.000 euros a Hermoso y que él sea inhabilitado para trabajar en el ámbito deportivo durante un periodo. También solicita la prohibición de comunicarse con Hermoso y de acercarse a ella en un radio de 200 metros durante más de siete años.

“Es mentiroso, racista, machista y adicto al sexo”: tío de Rubiales

Compartir Luis Rubiales Foto:Fernando Alvarado. Efe

No figura como empresario destacado, no es un abogado exitoso, no pertenece a la nobleza ni fue un gran jugador de fútbol en sus tiempos juveniles. Con 46 años, Luis Rubiales heredó el mismo nombre de su padre, un exalcalde Partido Socialista Obrero Español (Psoe) que ha enfrentado problemas con la justicia, y de una madre de profesión peluquera. Lo llamaban ‘Pundonor’ (alusivo a la honra, el honor o el crédito de alguien) Rubiales, un sobrenombre que contradice sus actuaciones de los últimos años.

De profesión abogado y nacido en Las Palmas de Gran Canaria, estudió en la Universidad Cardenal Herrera CEU, centro de formación de las élites valencianas.

En 1991, con 14 años, debutó en el Motril CF, equipo de la ciudad a donde se había trasladado su familia a los pocos meses de nacer. Sin embargo, una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda le hizo vivir varias bajas en su carrera deportiva destacándose en su carrera su contrato con el equipo de segunda división, Levante UD, donde llegó a ser capitán del equipo entre 2007 y 2008.

En la temporada 2007-2008, el Levante sufrió una grave crisis económica, que le llevó al concurso de acreedores. Como capitán del equipo, Rubiales logró que sus compañeros cobraran la mayoría de sus nóminas después de varias protestas fuera y dentro del campo. En esta época empezaron sus contactos con la AFE y otros clubes.

Finalmente, cambió de equipo en la temporada 2008-2009 yéndose al Alicante CF (Segunda). Allí siguieron los impagos, y sus reivindicaciones le costaron quedarse en el banquillo prácticamente todo el tiempo.

Con 32 años inició entonces su carrera política en la Asociación de Futbolistas Españoles (Afe).

Desde entonces, su vida ha sido un ascenso profesional meteórico no exento de polémicas.

Luis Rubiales Luis Rubiales Foto:EFE Compartir

Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales y exdirector del Gabinete del presidente de la RFEF, declaró que en 2020 se realizaron eventos privados financiados con fondos de la institución.

Según las denuncias presentadas, su sobrino habría organizado fiestas y orgías en un chalé privado en Salobreña, Granada, en las cuales habría invitado a un grupo de ocho o diez mujeres jóvenes.

Se afirma que los gastos de tales fiestas se pagaron con tarjetas de empresa de la RFEF. Además, se le acusa a Rubiales de usar recursos federativos para su disfrute personal, como un viaje a Nueva York en 2018 acompañado por una pintora mexicana y el alquiler de una vivienda.

De otro lado, el 18 de abril de 2022, el medio digital español El Confidencial publicó varios documentos y audios filtrados, que denominaron como Supercopa Files,19 que incluían conversaciones ocurridas en 2019 entre Rubiales y el futbolista en activo del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué.

En los audios, Rubiales negociaba el pago a Piqué de unas comisiones de 24 millones de euros relativas a que la Supercopa de España se jugase en Arabia Saudita.

Una de las condiciones era que dos de los cuatro equipos participantes fueran siempre el FC Barcelona y el Real Madrid. De estas comisiones también saldría beneficiado el propio Rubiales debido a la parte variable de su sueldo en la federación.

La filtración de los audios suscitó una notable polémica y obligó a dar explicaciones tanto a Piqué como al propio Luis Rubiales.

Tiene fama de ambicioso y prepotente y de tener mucho sentido del humor. Según el diario El País, es un “obsesionado con las mujeres, el dinero y el poder”.

Rubiales tiene tres hijas y está separado de su primera esposa, la abogada Manuela Delicado Vega.

Por ahora, Luis Manuel Rubiales Béjar que intenta atajar los tiros lanzamientos disparados por amigos que lo han traicionado y por jueces y policías que le pisan los tobillos, espera demostrar que no quedó lesionado de por vida.

JUANITA SAMPER OSPINA - EL TIEMPO - MADRID