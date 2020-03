Embarazada y niño, entre viajeros que Avianca dejó varados en Londres

Una mujer embarazada y un bebé de 18 meses de edad son parte de un grupo de 30 colombianos que quedaron varados desde el pasado domingo en el aeropuerto internacional de Heathrow, que sirve a la ciudad Londres.



(Lea también: Reino Unido estará confinado por al menos tres semanas por el covid-19)

La aerolínea Avianca cambió intempestivamente su itinerario para ajustarse a la cuarentena por la pandemia del coronavirus impuesta en Colombia y acatar la orden del gobierno de prohibir la llegada de vuelos internacionales desde el pasado lunes 23 de marzo.



El grupo de colombianos varados habían llegado a la capital británica, haciendo escala para regresar a Colombia desde diferentes regiones del mundo, incluidas el Medio Oriente, la India y Europa.



Este es el segundo caso de pasajeros varados en aeropuertos extranjeros. Ya el sábado 21 de marzo, otro grupo de colombianos había quedado varado en el aeropuerto de Houston por las restricciones por la pandemia del coronavirus.

“Esto ha sido una pesadilla ver a mi bebé durmiendo en el piso y hambriento”, refirió a EL TIEMPO la bogotana Lina González (de 38 años), con cuatro meses de embarazo, quien viajaba con su bebé desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde reside junto a su esposo.



“La sorpresa me la llevé cuando llegué a registrarme en el despacho de Avianca de Heathrow y no había nadie. Me desesperé y empecé a preguntar a funcionarios del aeropuerto que informaron que el vuelo había sido adelantado.”, dijo Lina, al contar que durmió en piso de la zona de tránsito, junto a su hijo por dos días.

Dentro del grupo de colombianos varados en Londres hay un menor de edad. Foto: Archivo particular

“Se me partía el corazón ver a mi hijito llorando de frío y hambre”, acotó al comentar que el personal de Heathrow Care le dio vales para reclamar comida rápida en un restaurante de la terminal.



El vuelo dominical de Avianca estaba programado para partir del Reino Unido a las 9:40 p.m. pero debido a la declaración de cuarentena por la pandemia del coronavirus la aerolínea adelantó la salida para las 5:00 p.m., pero no todos los pasajeros que debían tomar el vuelo fueron notificados con suficiente tiempo de antelación para ajustar sus planes. El martes la aerolínea ofreció un vuelo alternativo “humanitario” desde Suiza, pero el pasaje entre Londres y Zúrich debía ser pagado por cada pasajero.



“Creo que ese vuelo a Suiza lo debía cubrir la aerolínea, no los pasajeros, y menos si se supone que es un vuelo humanitario, como lo quisieron hacer ver”, se quejó Diego Armando Torres Urbano, un ingeniero de sistemas caleño, que también se llevó la sorpresa de que su vuelo hubiese salido con cuatro horas adelantadas.



Aunque Avianca suspendió todos sus vuelos internacionales, EL TIEMPO conoció que la empresa aeronáutica tiene previsto realizar un último vuelo de Bogotá a Londres este sábado para transportar a un grupo de británicos desde Colombia. Esa podría ser una opción para los pasajeros varados en la capital británica, pero la orden es que el vuele regrese a Colombia sin pasajeros.

Otorgan visa provisional y hotel

Al presentarse ante las autoridades aduanales locales, le otorgaron una visa provisional al grupo de colombianos para que pudiera dejar las premisas del puerto aéreo y poder hospedarse en un modesto hotel, junto a otros pasajeros colombianos que están en la misma situación que ella.



Desde su hospedaje, Lina explicó que había decidido regresar a Colombia para acompañar a su padre, quien tenía previsto una operación quirúrgica y aprovechar para quedarse a pasar los últimos meses de su embarazo y dar a luz en Bogotá.



“Mi primer parto lo tuve en Dubái, pero fue muy traumático”, explicó la mujer. A sabiendas de la situación alrededor del coronavirus, prefirió regresar a Colombia para evitar que se repitiera la experiencia que tuvo durante su primer parto en tierras emiraties, cuando en el hospital donde la atendieron fue obligada a tratar de dar a luz de forma natural y que solo después más de 36 horas de labor, le hicieron una cesárea.



En el grupo que quedó varado por Avianca también se encontraba Diego Armando Torres Urbina, quien también hacía escala para Bogotá, proveniente de Madrid.



Otro caso similar le ocurrió a Stphanny Andrea Ibarra, una joven venezolana que reside desde hace varios años en Cartagena. Ella había viajado a Dubai, desde donde regresaba a Colombia. “Temo que ahora no me dejen entrar a Colombia”, dijo Ibarra, quien viajaba con sobrepeso de maletas con muchas cosas que había comprado.



“Avianca nos dejó tirados”, comentaron varios de los pasajeros, quien al comunicarse con la empresa por teléfono, les sugirieron que hicieran el reclamo a través de la página web de la empresa, sin que hayan recibido respuesta al reclamo.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES

En Twitter: @mavicristancho