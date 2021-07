Fin de restricciones por covid-19 en Inglaterra será el 19 de julio

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este lunes que las restricciones contra la covid-19 aún vigentes en Inglaterra se levantarán en la fecha prevista del

19 de julio, pero instó a los ciudadanos a proceder con "cautela" y seguir usando mascarilla en espacios cerrados.



En una rueda de prensa desde su despacho oficial en Downing Street, Johnson subrayó que la eliminación de las imposiciones legales introducidas con el tercer confinamiento el pasado enero no implica que la gente "pueda volver instantáneamente a la vida como era antes", pues el virus, dijo, "no ha desaparecido".



Como hizo antes en el Parlamento el ministro de Sanidad, Sajid Javid, Johnson calificó

de "acertada" la decisión de completar ahora -en verano y con los colegios cerrados- la desescalada, al considerar que el buen avance del programa de vacunación contrarrestará el rápido incremento de los contagios por la variante delta.



Con todo, pidió "ejercer la responsabilidad individual" y seguir usando mascarilla en teatros o el transporte, al tiempo que animó a las empresas a requerir certificados

de vacunación en grandes eventos, entre otras medidas de precaución.

Sajid Javid, ministro de Sanidad del Reino Unido. Foto: Daniel Leal-Olivas. AFP

Además de mantener de momento medidas de control sanitario en los viajes internacionales, Johnson advirtió que, si surgiera otra variante virulenta

de coronavirus en invierno, "no descarta" introducir nuevas restricciones.



La intervención del jefe del Gobierno, que la semana pasada ya había anunciado el fin de las restricciones dentro de una semana en Inglaterra -el resto de regiones británicas tienen sus propias competencias-, se produjo después de que el ministro de Sanidad explicó el plan del Ejecutivo en la Cámara de los Comunes.



Javid defendió la decisión de culminar, con la reapertura de los sectores aún clausurados, la desescalada en territorio inglés el próximo lunes y planteó: "Si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo?".



A partir de esa fecha, reabren clubes y discotecas, no habrá límite de aforo en teatros o cines o para que las personas se reúnan tanto en interiores como al aire libre; no será obligatorio el uso el mascarilla; se elimina la distancia personal y el Gobierno deja en manos de las empresas la decisión de si se trabaja desde casa.



Según el ministro, pese al incremento de los contagios por la variante delta, el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) no se verá "desbordado" con el levantamiento

de las restricciones, si bien rehusó ofrecer estimaciones sobre el posible aumento

de las hospitalizaciones.

Javid indicó que el Gobierno ofrecerá directrices para acompañar el fin del confinamiento impuesto por ley el pasado enero, como que se trate

de mantener el uso de mascarilla en recintos con mucha gente o poco ventilados.



También recomendará a las empresas que requieran certificados de vacunación en eventos de riesgo y que el retorno a la oficina tras el teletrabajo se haga de manera gradual.



El Gobierno británico mantiene de momento su "fuerte control de las fronteras", por el que impone diferentes medidas sanitarias a quienes llegan del extranjero en base a una clasificación de países según su nivel de riesgo epidemiológico.



Así, las personas que llegan de territorios verdes o ámbar, como España, no deben ya hacer cuarentena pero sí test antes y después de entrar al Reino Unido, mientras que los viajeros procedentes de destinos rojos deben confinarse en un hotel designado.



El titular de Sanidad adelantó asimismo que el Gobierno revisará la situación en septiembre, cuando se planteará si hacen falta nuevas restricciones para contener la pandemia.



Según los últimos datos oficiales, entre el domingo y el lunes hubo 34.471 nuevos contagios en el Reino Unido, un 28,1 por ciento más que hace una semana, y 563 hospitalizaciones -un 56,6 por ciento más-, con 6 muertes, hasta 128.431 desde el inicio

de la pandemia.



Hay 34,8 millones de personas vacunadas con las dos dosis preceptivas, un 66,2 por ciento de la población adulta, y 45,9 millones han recibido la primera dosis, un 87,2 por ciento.



EFE

