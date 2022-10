Lola Daviet es el nombre de la pequeña niña que, por estos días, ha eclipsado los medios nacionales e internacionales. Se trata de una menor que desapareció después de ir al colegio y, horas más tarde, fue encontrada muerta dentro de una maleta en el distrito 19 de París, la capital francesa.



Desde una venganza contra la familia hasta tráfico de órganos y un acto sin premeditación, son varias las hipótesis que, hasta el momento, han surgido respecto a los motivos del crimen.

Mientras la Policía sigue barajando todas las teorías que rondan el asesinato de la niña de 12 años, cada vez son más las pistas que arrojan las investigaciones. Entre otras cosas, la atención de las autoridades francesas está fija en un misterioso descubrimiento: unos números inscritos en el cadáver de la menor asesinada.

El caso de Lola Daviet



Lola Daviet salió de su casa el viernes 14 de octubre rumbo a la escuela Georges-Brassens, ubicada en el distrito 19, a tan solo unos 200 metros de su casa, situada en el 119 de la Rue Manin.

Sus padres -que eran porteros del edificio donde residían- comenzaron a impacientarse ante la tardanza de su hija quien, aparentemente, no había regresado nunca del colegio. Tras angustiosos momentos de incertidumbre, no tuvieron más alternativa que dar aviso a las autoridades y revisar las cámaras de seguridad.

A diferencia de lo que muchos pensaban para el momento de su desaparición, las cámaras de seguridad del edificio revelaron que la menor sí volvió a su casa, pero lo hizo acompañada de una mujer de aproximadamente 20 años a la que se le vio, en la tarde, llevando una maleta con un cargamento pesado.



De acuerdo con el relato de una vecina al periódico ‘Le Parisien’: “La mujer le hizo un gesto como si le indicase que se acercara. Lola no parecía estar del todo segura”; mientras que otro testigo aseguró que la joven parecía un poco perturbada.



Por su parte, Delphine Daviet, madre de la menor, compartió en su perfil de Facebook un mensaje para tratar de localizar a la niña en el que describía a detalle la apariencia de la principal sospechosa: “Alerta. Sustracción de nuestra hija Lola, vista por última vez a las 15.20 horas en compañía de una chica que no conocemos en nuestro edificio. Viste unos vaqueros blancos, un jersey blanco con capucha y una mochila gris. Ayúdennos a encontrarla. No duden en llamar a la Policía de París o a nosotros”.

Un atroz descubrimiento



La respuesta a la mayor de las incógnitas llegó ese mismo viernes al filo de la medianoche. Hacia las 23:20 p.m. un transeúnte parisino encontró una maleta abandonada y, por mera curiosidad, decidió abrirla. Lo que encontró fue el cuerpo enroscado, encadenado y con múltiples heridas cortopunzantes de la menor, para ese momento, desaparecida.



Según informó la cadena de televisión francesa ‘BFMTV’, Lola no solo tenía un corte profundo en la garganta, sino que su pecho llevaba los números 1 y 0 inscritos -sin que por el momento se haya podido determinar su significado-.

🟠 INFO @CLPRESSFR



Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.



Il était dans une valise.



Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.



La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT — Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

La autopsia determinó que la menor murió por “insuficiencia cardiorrespiratoria con asfixia y signo de compresión cervical”, según advirtieron las autoridades de París. Aunque el examen revela “múltiples lesiones” ninguna constituye una “lesión traumática de la esfera sexual”.



Por el homicidio de la pequeña Lola, fueron capturadas ocho personas. Entre ellas, la misteriosa mujer -identificada como Dahbia B., una joven de 24 años- que aparece en los videos de las cámaras de seguridad del edificio.

De acuerdo con información confirmada al periódico francés ‘Le Monde’ por la fiscalía de París, los cargos que se le imputan a la principal sospechosa son “asesinato y violación de una menor con actos de tortura y barbarie”.



Dos hombres y una mujer también fueron puestos bajo custodia policial en la brigada criminal, en rue du Bastion -en el distrito 17-. A uno de ellos se le acusa de “ocultamiento de cadáver”; mientras que otros dos presuntos implicados quedaron en libertad, sin que se presentaran cargos contra ellos.

Voilà ce que la pourriture algérienne a détruit, une famille qui se pensait unie pour la vie.

A travers cette photo, c'est la gentillesse qui transparaît, l'humilité, le bonheur simple d'être ensemble.

Je n'ai plus de mots, qu'une tristesse et une haine immense. #LolaDaviet pic.twitter.com/4OVVZ45M8J — annie royal ♿ (@annieroyalZ0Z7) October 18, 2022

