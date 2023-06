Rusia aseguró este lunes haber repelido una “gran ofensiva” ucraniana en la región de Donetsk, al tiempo que Kiev reivindicó “acciones ofensivas” en el frente y avances cerca de la devastada ciudad de Bajmut.



Según el Ministerio de Defensa de Rusia, “el enemigo lanzó una ofensiva a gran escala en cinco sectores del frente en el sur de Donetsk” en la que participaron seis batallones motorizados y dos de tanques.

“El objetivo del enemigo era romper nuestras líneas defensivas en la parte más vulnerable del frente”, pero las fuerzas ucranianas “no consiguieron su propósito” y perdieron más de 250 hombres y 16 tanques, según dijo Moscú.



El aumento en la intensidad de los combates también se sintió este lunes en otras zonas de Ucrania. Las autoridades impuestas por Rusia en la región de Zaporiyia, en el sur, constataron un incremento de las hostilidades y denunciaron un ataque potente por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



Y en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, grupos paramilitares de rusos que combaten en el bando ucraniano también continuaron llevando a cabo periódicas incursiones en territorio ruso.



#Rusia rechazó una gran ofensiva ucraniana, según el Ministerio de Defensa



Las autoridades de defensa afirmaron que sus fuerzas rechazaron una gran ofensiva del Ejército de #Ucrania en cinco sectores del frente de #Donetsk, causando más de 250 bajas al enemigo. /cq#DWNoticias pic.twitter.com/JiizMPS4kb — DW Español (@dw_espanol) June 5, 2023

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, denunció bombardeos masivos sobre las localidades fronterizas, especialmente el distrito de Shebékino, contra el cual el Ejército ucraniano habría disparado 611 proyectiles.



La denuncia de Rusia de nuevos ataques ucranianos llega mientras las tropas de Moscú, y la comunidad internacional en general, esperan el inicio de una anunciada contraofensiva ucraniana para expulsar a los rusos de las zonas ocupadas tras el inicio de la invasión.



Sin embargo, Ucrania desmintió este lunes que los ataques que denuncia Moscú sean parte de su esperada contraofensiva y le restó importancia a la magnitud de estos. El asesor de la presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, por ejemplo, ironizó sobre el hecho de que Rusia ya estaba “activamente ocupada en repeler una ofensiva global que aún no existe”.



Volodimir Zelenski dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que Ucrania está lista para la contraofensiva de sus Fuerzas Armadas. Foto: AFP

¿Qué se sabe sobre la contraofensiva de Kiev?

Lo cierto es que los ataques llegan solo dos días después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que Ucrania está lista para la contraofensiva de sus Fuerzas Armadas.



Pero las autoridades ucranianas guardan silencio sobre los contornos de la contraofensiva y advierten que no revelarán nada sobre sus planes ni sobre el calendario.



Los expertos militares rusos piensan que las tropas ucranianas multiplican los ataques en las líneas rusas para descubrir sus fallas antes de lanzar su contraataque. Tal como sucedió en septiembre de 2022, cuando el ejército de Kiev preparó en secreto un asalto con el que reconquistaron casi toda la región de Járkov.



Lo cierto es que para algunos expertos como el general estadounidense retirado David Petraeus la contraofensiva será “un momento de transición en la guerra”.



“Esta contraofensiva atacará a las fuerzas rusas que están significativamente mermadas. Han tenido pérdidas muy grandes. Han estado en combate en muchos casos durante un año o más, continuos. Y no están bien disciplinados ni bien dirigidos”, le dijo al diario The Kyiv Independent.

Ataques contra Zaporiyia. Foto: EFE

Ese mismo diario señala que la contraofensiva de Kiev podría tener dos caminos: uno en el que Ucrania logra avances estratégicos en el sur y corta el “puente” de Rusia hacia Crimea. Y un segundo en el que las líneas rusas se mantienen y el conflicto se estanca.



“Si las líneas rusas se mantienen y la contraofensiva no logra un gran avance, tal escenario podría señalar el comienzo de un estancamiento militar más profundo, donde ninguna de las partes es capaz de realizar nuevas operaciones ofensivas importantes”, concluye el medio ucraniano.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE