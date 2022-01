Con miles de tropas rusas ahora concentradas cerca de la frontera de Ucrania, el anuncio de que Rusia y Estados Unidos pronto mantendrán conversaciones de seguridad es indudablemente bienvenido. Si bien no se garantiza una disminución de las tensiones, es mucho más difícil hablar con alguien que está en la misma habitación.



Rusia y Occidente han estado haciendo precisamente eso durante la mayor parte de los 21 años de Vladimir Putin en el poder. Por supuesto, hubo un breve período de luna de miel: en 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, afirmó que había mirado a su homólogo ruso “a los ojos” y había adquirido “un sentido de su alma”, que era “muy sencillo y digno de confianza”. Por su parte, Putin fue útil en los primeros meses de la intervención estadounidense en Afganistán.



Pero las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. En ninguna parte es más claro el fracaso constante de Occidente para comprender a Putin que en las evaluaciones estadounidenses de la política de Rusia en Ucrania, especialmente la afirmación de altos funcionarios estadounidenses de que Putin puede estar buscando “reconstituir la Unión Soviética” como parte de un “proyecto heredado”.



Es fácil ver por qué uno podría pensar eso. El reciente lamento de Putin de que el colapso de la Unión Soviética hace casi exactamente 30 años fue una “tragedia” y el fin de la “Rusia histórica” no fue el primero de este tipo. Además, la acumulación actual de tropas se produce menos de una década después de que Rusia invadió Ucrania y anexó ilegalmente Crimea.



Pero la conclusión de que Putin está intentando una especie de reunificación soviética es fácil. El difunto diplomático y estratega estadounidense George F. Kennan, el arquitecto de la política estadounidense de contención soviética de la Guerra Fría, para quien realicé una investigación en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton en la década de 1990, seguramente adoptaría una visión más matizada. Kennan diría que el comportamiento de Rusia se explica mejor por una mentalidad de “nación especial”.



Haciendo eco del excepcionalismo estadounidense, existe la sensación entre los rusos de que su país es fundamentalmente una gran potencia con un papel histórico fundamental que desempeñar. Según una encuesta de 2020, el 58 por ciento de los rusos apoyan que el país siga su “propio camino especial”, y un enorme 75 por ciento piensa que la era soviética fue el “mejor momento” en la historia de su país.

Sin embargo, lo que es más importante, solo el 28 por ciento de los encuestados informan que desean “volver al camino que estaba siguiendo la Unión Soviética”. En otras palabras, lo que los rusos quieren no es revivir la URSS, sino preservar el estatus y la influencia de su país, lo que significa mantener su esfera de influencia. La idea de que Occidente podría perseguir una expansión hacia el este de la Otán sin retroceso fue siempre una pura locura.

Kennan reconoció esto desde el principio. En 1998, cuando el Senado de Estados Unidos ratificó la expansión de la Otán a Polonia, Hungría y la República Checa, predijo que Rusia “reaccionaría gradualmente de manera bastante adversa” y Occidente afirmaría que así es “como son los rusos”. Desde entonces, la Otán se ha expandido a otros 11 países excomunistas, incluidas tres ex repúblicas soviéticas. Y, efectivamente, Putin ahora exige que la Otán niegue la membresía a los antiguos países soviéticos y reduzca sus despliegues militares en Europa central y oriental. Para sorpresa de nadie, Estados Unidos y sus aliados se negaron.



De hecho, Occidente ha rechazado sistemáticamente las preocupaciones de seguridad del Kremlin relacionadas con los países exsoviéticos y ha retratado la resistencia rusa a la expansión de la Otán hacia el este como revanchismo paranoico. Nadie amenaza a Rusia, dice la lógica; Rusia es la que amenaza a sus vecinos, incluso invadiendo Georgia en 2008 y Ucrania en 2014.



Pero Occidente no puede esperar razonablemente que el Kremlin acepte al pie de la letra la afirmación de la Otán de que se trata de una alianza puramente defensiva. Después de todo, desde el final de la Guerra Fría, la Otán se ha acercado cada vez más a las fronteras de Rusia, abrazando tierras a las que Rusia está vinculada por la historia, la geografía y los intereses de seguridad.



Eso no es todo lo que Occidente se equivoca con respecto a Rusia. Muchos en Estados Unidos y Europa también parecen estar convencidos de que el aumento del sentimiento nacionalista que siguió a la anexión de Crimea se ha desvanecido para siempre.



Una vez más, las razones de esta percepción son fáciles de discernir. Cuando los combates en el este de Ucrania se volvieron demasiado sangrientos, los propagandistas del Kremlin tuvieron que trabajar horas extra para reforzar los índices de aprobación de Putin. Y solo lo lograron en parte con el tiempo, los rusos se cansaron de la retórica militante y hoy tienen poco apetito por la guerra.



Pero esto no significa que los rusos estén dispuestos a sacrificar su propia seguridad percibida. Por el contrario, al ignorar las preocupaciones de los rusos sobre la Otán, Estados Unidos y Europa reforzarán el apoyo a Putin. Ya, solo el cuatro por ciento de los rusos culpa al Kremlin por el reciente aumento de tropas, y el resto culpa a Estados Unidos o Ucrania.



Cuando el comediante convertido en presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se viste de faena y elogia a las fuerzas armadas, o presiona por un compromiso firme sobre la membresía del país en la Otán, los rusos comunes reciben el mensaje de que existe una amenaza a la seguridad en la frontera, y no son las tropas rusas que ahora se encuentran allí. Los políticos ucranianos solo refuerzan esta impresión al proclamar que el país debe prepararse para retomar Crimea por la fuerza.

Estados Unidos quiere evitar algo parecido a una repetición de los eventos de 2014 en Ucrania. Esto parece lo más justo. Pero la geopolítica es una cuestión de cálculo frío, no de justicia. Y si bien los Estados Unidos “excepcionales” han podido actuar durante mucho tiempo en su propio interés estratégico sin, como dijo un autor, “las consecuencias que conlleva hacerlo”, puede haber llegado el momento de dar cuenta de nuevas variables, a saber, que los rusos también ven a su país como excepcional.



Al menos hasta que eso cambie, el ciclo de crisis continuará, con riesgos crecientes y potencialmente catastróficos. “Tal es el potencial destructivo de las armas modernas avanzadas”, dijo Kennan, “que otro gran conflicto entre cualquiera de las principales potencias podría causar un daño irreparable a toda la estructura de la civilización moderna”.

NINA L. KHRUSHCHEVA*

© PROJECT SYNDICATE

MOSCÚ



* Profesora de Asuntos Internacionales en The New School, es coautora (con Jeffrey Tayler), más recientemente, de ‘In Putin's Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia's Once Time Zones’ , St. Martin’s Press, 2019.

