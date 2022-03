El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, habló con EL TIEMPO sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Ptassek aseguró que el mundo llegó "a un punto de inflexión histórico".



¿Cuáles son las razones para que Alemania cambiara su política de defensa incrementando su presupuesto armamentístico?

Este cambio que está afectando la política alemana, es un cambio universal. Me parece que llegamos a un punto de inflexión histórico. Quizás no nos dimos cuenta de los cambios que ocurrieron en Rusia durante los 20 años pasados bajo el gobierno de Vladimir Putin. De alguna manera me parece la imagen de Rusia sobrevivió la Unión Soviética que se disolvió en 1991, dos años después de la caída dl muro de Berlín, y para algunos siguió positiva esta imagen. Esta invasión no tiene nada que ver con ninguna agenda partidista. Es un acto de imperialismo desnudo, una violación del derecho internacional y por eso hubo que revisar el norte de nuestra política y este Gobierno está comprometido con exportar menos armas y sobre todo no exportar armas a naciones en conflicto.

Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia. Foto: Milton Díaz

¿Europa se alista para una guerra a gran escala?

Lo ocurrido en Europa es una guerra de agresión, la invasión a un país soberano. Eso necesita la respuesta más contundente. Si adecuamos tras unas medidas tomadas en nuestro enfoque más inversión en defensa, 100.000 millones de euros más solamente este año, vamos a acelerar el cambio energético, la dependencia del gas de Rusia hay que disminuirlo, y estos son solamente unas pocas medidas que muestran qué tan serio la situación actual en Europa, la amenaza que sentimos todos en la Unión Europea. Es una situación que no ocurrió durante muchas décadas y por eso justifican medidas especiales.

¿Cómo ve el cerco de Occidente para asfixiar a Rusia?

Lo más importante ahora es acabar con esta guerra y contener esta guerra para que no se propague a otros países y por eso estamos al lado de Ucrania, del pueblo de Ucrania. Pero también, no estamos en contra del pueblo de Rusia, porque estamos convencidos que esta guerra es la guerra del presidente y de los oligarcas que están a su lado. Por eso hay que hacer todo para detener esta invasión. Sabemos que con sanciones no se puede lograr de la noche a la mañana, pero sí estas sanciones tendrán un efecto a mediano y largo plazo en la economía de Rusia, pero sobre todos de la confianza perdida no podría establecerse de una. Habrá cambios de largo plazo en las políticas de todos los países europeos provocados por esta agresión. Una consecuencia interesante es la Otán, nunca ha sido tan atractiva para todos los países que se sienten amenazados por Rusia. Esto tendrá un efecto y vamos a ver qué tan pronto se va a sentir.



¿Alemania seguirá de puertas abiertas para los migrantes y refugiados?

En el tema de refugiados de Ucrania hay un gran consenso en la población alemana, en la política también, que hay que acoger a estas personas que estén huyendo de Ucrania a países vecinos. Uno de los países más afectado será Polinia, estamos al lado de Polonia, y nuestro canciller, Ministra de asuntos exteriores (Annalena Baerbock), dijo con toda la claridad “Vamos a acoger a todos los refugiados que lleguen”. Por el momento, Acnur está hablando de 360.000 personas, pero habrá mucho más si este conflicto sigue en Ucrania.

¿Rusia obligó a cambiar las lógicas en Europa?

Entre muchas otras cosas, la del cambio energético. La dependencia del gas que nos viene de Rusia es políticamente un gran riesgo y ecológicamente también tiene sus desventajas. Por eso, Alemania se va a enfocar más en energías renovables que puedan producirse en el país mismo. Esto es una buena noticia para Colombia y otros países que están en la misma situación. La producción de hidrógeno verde en los próximos años será una fuente principal y primordial de las energías que necesitará Alemania. Ya estamos en este proceso con el órgano de Colombia. Colombia tiene una hoja de ruta en el desarrollo de esta energía limpia y verde y eso solamente es un ejemplo de muchos que vamos hacer. Sí, habrá costos. Este cambio tiene un precio, pero este precio es el de la libertad. No podemos seguir dependiendo de un régimen que, por el momento, nos da miedo a todos.



Stephany Echavarría N.

EDITORA INTERNACIONAL