La ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss fue elegida este lunes para suceder a Boris Johnson y tomar las riendas de Reino Unido, un país sacudido por la disparada de los precios.



Truss sustituirá este martes a Boris Johnson al frente del Ejecutivo, una vez que sea recibida por la reina Isabel II en el castillo de Balmoral (Escocia).



Dos meses después de la dimisión de Johnson, acosado por múltiples escándalos, se anunció la decisión sobre el mediodía (hora local) el resultado de la votación interna del Partido Conservador para reemplazarlo como líder de la formación y por consiguiente también como primer ministro.

Liz Truss, de 47 años, se convierte en la tercera mujer en llegar a este cargo en la historia de Reino Unido. Foto: Adian Dennis. AFP

Los sondeos ponían ampliamente a Truss, de 47 años, como favorita de la elección, en que participaron unos 200.000 afiliados de la formación. Truss es la tercera primera ministra británica, después de las también conservadoras Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019).



La carrera por el liderazgo arrancó en julio, cuando el controvertido Johnson se vio empujado por su propio partido a la dimisión. El voto por correo y por internet se cerró el viernes, tras ocho semanas de campaña que Truss describió ante la BBC como "la entrevista de trabajo más larga de la historia".



El resultado, sin embargo, no es necesariamente representativo de los deseos de los 67 millones de británicos. En un sondeo realizado por YouGov a fines de agosto, 52 % de encuestados consideró que Truss sería un "mala" o "pésima" primera ministra en caso de ser elegida.



El 43 % afirmó que no confía en ella "para nada" a la hora de atajar el problema de la creciente carestía de vida, que domina la actualidad desde hace semanas. El próximo jefe del gobierno se encontrará con "la peor entrada para un nuevo primer ministro desde Thatcher", según el Sunday Times.

AFP