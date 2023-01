Han pasado casi dos semanas desde el lanzamiento del libro de Harry, príncipe de la realeza británica. La publicación cuenta los detalles más íntimos de la corona: secretos que tienen que ver con Meghan, William y el rey Carlos III.



Lea también: Francia vive protestas masivas contra la reforma pensional de Macron

El libro de Harry fue anunciado en el 2021 y fue escrito por el periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer, J. R. Moehringer y publicado por Penguin Random House. Se le pidió a Moehringer que escribiera la autobiografía de Harry, después de haberlo hecho previamente para gente como la estrella del tenis Andre Agassi, además de escribir sus propias novelas.



La obra está disponible en formato digital, tapa blanda y tapa dura y ha sido traducida a quince idiomas, incluyendo español, francés, alemán, entre otros. También hay una edición de audiolibro de 15 horas, que Harry mismo narra, con un tono de voz bien entrenada.

A continuación, le hacemos un recuento de las revelaciones más explosivas que deja las memorias que han batido récord de venta en todo el mundo.

1. Harry acusó a William de atacarlo físicamente:

Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. FACEBOOK

TWITTER

El supuesto altercado tuvo lugar en la cocina de Harry en Nottingham Cottage, donde estaban peleando por Meghan Markle. Aparentemente, William (a quien Harry llama su "archienemigo" en otros lugares) llamó a Meghan "difícil", "grosera" y "abrasiva".

Facebook Twitter Linkedin

William y Harry juntos tras la muerte de Isabel II. Foto: AFP

Y después de que Harry se fue a la cocina a buscar agua para su hermano, dijo que esto sucedió: “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

2. El rey Carlos III les rogó a sus hijos que dejaran de pelear:

Por favor, muchachos. No hagan de mis últimos años una miseria FACEBOOK

TWITTER

La súplica se produjo durante el funeral del Príncipe Felipe en abril de 2021, cuando Harry dijo que Carlos se paró entre sus hijos “mirando nuestros rostros sonrojados” y preguntó: “Por favor, muchachos. No hagan de mis últimos años una miseria".

3. Kate y William supuestamente le dijeron a Harry que usara ese uniforme nazi:

Harry llamó a William y Kate Middleton y les pidió que opinaran sobre su disfraz. Dejaron en claro sus sentimientos. “Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme nazi, dijeron”, escribió Harry, y agregó que se probó el disfraz frente a ellos. “Ambos aullaron…”.

4. Harry dijo que Meghan le dijo a Kate que tenía "cerebro de bebé":

En el libro, Harry dice que hubo una discusión sobre el momento del ensayo de la boda y los vestidos de niña de las flores y Kate estaba muy molesta. Meghan dijo que Kate debe tener un "cerebro de bebé" debido a sus hormonas.

Facebook Twitter Linkedin

La docuserie del príncipe Harry y Meghan Markle tiene una duración de seis capítulos. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

Eso causó una gran discusión porque le dijeron a Meghan que no era lo suficientemente cercana a su cuñada para hablar sobre sus hormonas y que no era la forma en que las personas se hablaban entre sí dentro de la familia real... El libro hace claro que Meghan sintió que la pelea no fue su culpa, pero tampoco "la hace verse muy bien”.

5. Harry temía que Camilla fuera una "madrastra malvada":

Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás FACEBOOK

TWITTER

Recordó haber conocido a su futura madrastra, comparándolo con una "inyección" diciéndose a sí mismo: "Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás". Aparentemente, Harry y William le rogaron a su padre que no se casara con la "otra mujer" porque les preocupaba que fuera una "madrastra malvada".

6. Harry abordó los rumores sobre su paternidad:

Facebook Twitter Linkedin

Libro Príncipe Harry Foto: Penguin Random House

Específicamente, que su verdadero padre es el instructor de equitación de la princesa Diana, James Hewitt, con quien ella tuvo una aventura. Si bien Harry señaló que "mi madre no conoció al comandante Hewitt hasta mucho después de que yo naciera", también dijo que el rey Carlos III hizo excavaciones sobre el tema.



“A papá le gustaba contar historias, y esta era una de las mejores de su repertorio. Siempre terminaba con una explosión de filosofía... ¿Quién sabe si soy realmente el Príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre?", escribió Harry.

"Se reía y se reía, aunque era una broma muy poco graciosa, dado el rumor que circulaba en ese momento de que mi padre real era uno de los antiguos amantes de mamá: el comandante James Hewitt. Una de las causas de este rumor fue el llameante cabello pelirrojo del Mayor Hewitt, pero otra causa fue el sadismo.

7. Harry perdió su virginidad en un campo:

Según un pasaje de Spare, perdió la virginidad durante un “episodio sin gloria con una mujer mayor… Le gustaban mucho los caballos y me trataba como a un semental joven. Paseo rápido, después de lo cual me golpeó la grupa y me envió a la gracia. Entre las muchas cosas que estaban mal. Ocurrió en un campo de hierba detrás de un pub concurrido”.





María Victoria Cristancho

Para EL TIEMPO

Londres

En Twitter: @mavicristancho

Más noticias