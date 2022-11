"Esperamos que nuestra ciudad pueda aportar mucho a Liberland". Con estas palabras el alcalde de Manizales, Carlos Marín, anunció que la ciudad había sellado un 'histórico' convenio con un supuesto país europeo del que muy pocos, sino nadie, habían escuchado.

La noticia de entrada buscaba alegrar a los manizaleños, pues según el alcalde se abrirían 5.000 cupos para estudiar inglés de manera virtual y gratuita, con profesores nativos de Liberland.

"Queremos ayudar a los colombianos, más que todo en Manizales, a la gente que quiere mejorar su vida en total. Es cierto, como 30% aumento de sueldo si tienes inglés. En nuestra nación en Liberland somos felices por ayudar acá en Manizales, 5.000 personas", señaló Randy Thompson, un supuesto ciudadano de ese país.

Sin embargo, el anuncio generó todo tipo de burlas y reacciones en redes sociales, pues se trata de una aparente micronación de tan solo 7 kilómetros cuadrados ubicada entre Croacia y Serbia, en la orilla occidental del río Danubio.

Bandera de Liberland.

Su lema es 'vivir y dejar vivir', y según mencionó a la 'BBC' su primer presidente, el checo Vit Jedlicka, busca convertirse en una tierra sin impuestos obligatorios, sin control de armas y con Bitcoins como moneda oficial.

"Se enorgullece de la libertad personal y económica de su gente; esto incluye el poder limitado otorgado al gobierno para garantizar una menor interferencia con la libertad de las personas y la nación en su conjunto", asegura su página web.

Una tierra de nadie

El sitio web de la supuesta nación explica que "esta área no es reclamada por Croacia, Serbia ni ninguna otra nación o entidad privada. Además, permaneció sin reclamar desde la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia en 1991".

Fue descubierta por Jedflick, su novia y unos amigos el 13 de abril de 2015, quienes plantaron una bandera allí y desde entonces han convocado a aproximadamente 500 mil personas en línea, llegando a tener un gabinete, constitución y embajadores alrededor del mundo.

Incluso, de acuerdo con una entrevista de Jedlicka a la agencia turca Anadolu en 2019 , Liberland tiene ciudadanos de diferentes nacionalidades que pagan una membresía con una criptomoneda llamada Mérito. Entre más Méritos, más oportunidad tienen para crear negocios en el país.

"Ahora es el tercer estado soberano más pequeño, después del Vaticano y Mónaco", asegura su sitio web, en donde también se afirma que Liberland cumple con todos los requisitos para ser una nación reconocida: una población permanente, un territorio definido, gobierno y capacidad para entablar relaciones con los demás estados.

¿Un país deshabitado?

El gran problema, narró la agencia turca Anadolu hace unos años, es que ni el presidente de Liberland puede vivir por ahora en su territorio.

Jedlicka dijo que el único acceso que tiene es por el río Danubio, pues "si llegas desde Croacia puedes ser arrestado por cruzar ilegalmente la frontera". El presidente de la 'micronación' contó que Croacia "ni reclama" el espacio "ni quiere" que lo ocupen.

"A Serbia no le interesa la creación de Liberland, pues para ellos no fue creado dentro de su territorio, pese a que Croacia asegura que Liberland es territorio de Serbia. Los problemas que tenemos son con Croacia, pues ni lo reclaman, ni quieren que lo ocupemos. Por eso no puedo ir a Croacia por dos años junto con otras personas asociadas a Liberland. Actualmente, actúan como fuerza de seguridad fronteriza de Liberland, pues protegen que nadie entre", comentó.

A pesar de ello, Jedlicka tiene como propósito "acomodar a unas 120.000 personas" en Liberland, para que por fin pueda ver materializado ese proyecto por el que ha trabajado durante casi una década.

