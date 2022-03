La ciudadana británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, detenida en Irán desde 2016 por supuestos cargos de espionaje, está ahora en el aeropuerto de Teherán "de camino a casa" en el Reino Unido, según reveló este miércoles en Twitter la diputada británica Tulip Siddiq.



La parlamentaria por la circunscripción londinense de Hampstead and Kilburn, en la que residía Zahari-Ratcliffe, ya informó el martes en otro tuit de que las autoridades iraníes habían devuelto el pasaporte británico a la mujer y que un equipo negociador del Gobierno de Londres se encontraba en Irán.



Foto de Nazanin Zaghari-Ratcliffe en 2016 tras ser liberada por dos semanas en 2020. Foto: FREE NAZANIN CAMPAIGN / AFP

"Nazanin está en el aeropuerto en Teherán y de camino a casa. Yo me metí en política para cambiar las cosas y ahora mismo siento que lo he conseguido", apuntó la diputada en su mensaje.



La cuñada de Zaghari-Ratcliffe, Rebecca Ratcliffe, dijo a la BBC, que Nazanin había sido llevada a una sala de espera del aeropuerto iraní con sus padres, a quienes no se había permitido entrar en la habitación ya que la mujer continuaba "aún bajo control iraní en el aeropuerto".



Rebecca Ratcliffe reveló que en la misma sala de espera donde se encuentra su cuñada está también el empresario británico-iraní Anoosheh Ashoori, detenido en 2017 y condenado a una pena de diez años de cárcel también por cargos de espionaje, y a quien igualmente se ha permitido dejar ese país.



Nazanin, cuyo caso ha enfrentado a los gobiernos de Londres y Teherán, fue arrestada en Irán en 2016 acusada de haber conspirado para derrocar al Gobierno, cargos que ella siempre ha rechazado.

Tras su detención en 2016 durante una visita familiar en Teherán, la mujer, de 43 años, fue condenada a cinco años de cárcel por delitos contra la seguridad del Estado. El último año lo pasó en régimen de arresto domiciliario, controlada telemáticamente debido a la pandemia.



Al concluir esa pena, Nazanin afrontó un nuevo juicio en el que fue sentenciada el 26 de abril de 2021 a otro año de cárcel por otro supuesto delito de propaganda.



El Ministerio británico de Asuntos Exteriores --Foreign Office-- no ha hecho, por el momento, comentarios sobre esta noticia, si bien el primer ministro, Boris Johnson, que actualmente se encuentra de viaje en Arabia Saudí, había indicado que las negociaciones de este caso "avanzaban", sin revelar detalles.



Según indicó ayer la fundación Thomson Reuters, para la que trabajaba Zaghari-Ratcliffe antes de ser arrestada, al ser preguntado por la posibilidad de una pronta liberación de la mujer, su abogado, Hojjat Kermani, afirmó que confiaba en tener "pronto buenas noticias".



Se ha especulado con que la detención de Zaghari-Ratcliffe estaba vinculada con una deuda pendiente que tiene el Reino Unido con Irán desde hace más de cuarenta años, cuando el Sha Mohamad Reza Pahlaví compró 1.500 tanques por valor de 400 millones de libras esterlinas que nunca fueron entregados.

