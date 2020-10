Papa Francisco pide ley de unión civil para parejas del mismo sexo

Este miércoles se estrenó Francesco, un documental del cineasta ruso Evgeny Afineevsky, en el que el Papa Francisco sorprendió con declaraciones en las que se mostró por primera vez a favor de que pueda haber una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo.



"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso", afirma el pontífice en una de las frases a lo largo del documental.



Y agrega: "Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente". Así, el Pontífice se muestra en defensa a los homosexuales, enfatizando en su derecho a formar una familia.



Medios internacionales reportan que la pieza audiovisual aborda diversos temas y presenta, entre otros, el caso de Andrea Rubera, un italiano que formó una familia homoparental y quien le escribió una carta al Papa expresando que sentía miedo de enviar a sus hijos a la iglesia por la idea de que ellos sufrieran discriminación y algún daño como consecuencia.



Rubera narra que el Papa le dijo que llevara a los menores a la parroquia porque esto podría ser positivo para ellos, pese a que no todos estarían de acuerdo con su tipo de familia.



Afineevsky, autor del documental, en diálogo con el diario argentino 'La Nación', hizo comentarios positivos sobre el religioso al decir que "a él le importa cualquier ser humano" y no busca etiquetarlos.



De acuerdo a La Agencia Católica de Informaciones (ACI), Francesco también contiene entrevistas con el Cardenal Luis Tagle y otros personajes del Vaticano. De hecho, en la cinta, de dos horas de duración, se mezclan entrevistas a personalidades, amigos del papa y otros, con viajes del Papa, partes de los discursos que ha hecho el pontífice en diferentes ocasiones, frases en off de Francisco y algunas a cámara.



Este jueves, se le otorgará a Afineevsky el Kineo Movie for Humanity Award, galardón que se le entrega a los cineastas que en sus películas hablan sobre "temas sociales y humanitarios", informó la ACI.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

* Con información de La Nación (Argentina) - GDA y EFE