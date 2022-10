Los diputados rusos votaron este jueves un endurecimiento de la discriminadora ley que reprime la supuesta "propaganda LGBT", una nueva señal del fortalecimiento de la línea conservadora en ese país.



Las leyes represivas se han multiplicado en Rusia desde la llegada al poder del presidente Vladimir Putin, que convirtió estos últimos años la defensa de los valores conservadores en su caballo de batalla y no cesó de denunciar la "decadencia", incluso el "satanismo", de sus adversarios.



"Durante la sesión plenaria, los diputados de la Duma (parlamento) aprobaron por unanimidad en primera lectura las enmiendas a la legislación que prohíben la promoción de las relaciones sexuales no tradicionales", informó el legislativo en su sitio web.



El borrador todavía tiene que ser sometido a dos lecturas, antes de pasar a la Cámara Alta, y que pueda ser enviado al presidente ruso para su promulgación.



Esta enmienda endurece una ley de 2013 que criminaliza la difusión de lo que llama "propaganda gay" para los menores de edad, y que ahora veta la "negación de los valores familiares" y la "promoción de orientaciones sexuales no tradicionales" dirigidas a adultos.



Estas prohibiciones conciernen "a los medios, internet, la literatura y el cine" y también la publicidad. "Las películas que promueven las relaciones sexuales no tradicionales no van a recibir una certificación para su difusión", advirtió la Duma.



El texto también veta las "informaciones susceptibles de inducir el deseo de cambiar de sexo" dirigidas a menores. Cualquier infracción conlleva fuertes multas y los extranjeros que incumplan esta norma podrán ser expulsados, según la Duma.



En virtud del proyecto de ley, las personas que cometen este "delito" podrían recibir multas de entre 815 y 6.520 dólares, mientras que las organizaciones podrían recibir sanciones de hasta 81.500 dólares.



Las sanciones más estrictas se aplicarían a la "propaganda" compartida con menores a través de los medios de comunicación o internet, o cuando sea "cometida" por un ciudadano extranjero o apátrida.



Vladimir Putin. Foto: Sergei Ilyin. AFP

Los riesgos de la ley

Amnistía Internacional (AI) afirmó que la aprobación en primera lectura por parte de la Duma del Estado o Cámara Baja rusa de este proyecto aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso.



"En la nueva era de represión de Rusia, la homofobia autorizada por el Estado está a punto de alcanzar un nivel completamente nuevo", señaló en un comunicado la directora para Europa del Este y Asia Central de AI, Marie Struthers.



"El nuevo proyecto de ley de "propaganda gay" no solo priva descaradamente a las personas LGBTI de su derecho a la libertad de expresión y respalda su discriminación, sino que probablemente también dará lugar a un aumento de los ataques violentos y otros delitos motivados por el odio contra ellas", sostuvo.



Struthers recordó que hace nueve años las autoridades rusas ya promulgaron una ley que prohibía la promoción de "relaciones sexuales no tradicionales" entre menores, con el pretexto de proteger a los jóvenes de supuestas influencias "perjudiciales".



Ahora, dijo, es muy probable que el proyecto de ley enmendado para extender el veto a la "propaganda" anti-LGBTI a todos los grupos de edad "se utilice para cerrar ONG, bloquear sitios web con temas de la comunidad, sofocar páginas de redes sociales e intimidar a activistas con multas exorbitantes".



"Sin duda, fomentará una mayor homofobia y una discriminación abominable", recalcó. "Desde la prohibición de películas y libros con personajes abiertamente LGBTI hasta el ostracismo de las personas LGBTI, la aprobación de esta nueva ley será otro desastre para los derechos humanos", sentenció.



Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a los legisladores rusos que detengan el proceso de ampliación de la ley anti-LGBTI en el país.



La enmienda de la ley de 2013, aprobada en primera lectura este jueves por la Duma (Cámara Baja), "expandiría una ley que ya antes ha sido calificada por expertos en derechos humanos como discriminatoria, violando la libertad de expresión y conduciendo a un aumento del discurso y los crímenes de odio", destacó Türk.



El cambio legislativo en curso "empeoraría la situación ampliando el alcance de la ley hasta una completa prohibición de la comunicación sobre el tema", añadió en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, citando al alto comisionado.



Los legisladores rusos deben rechazar la enmienda e incluso retirar la ley existente de 2013, "adoptando con urgencia medidas para prohibir y combatir la discriminación y la violencia basados en la orientación sexual y la identidad de género", añadió la portavoz.



"La exclusión, estigmatización y discriminación de cualquier grupo en una sociedad puede generar violencia y tiene un impacto negativo en toda esa sociedad", subrayó.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP