Luego de haber participado en la entrega de los premios de la Fundación Princesa Girona este lunes, la reina Letizia salió positivo en una prueba de covid- 19. Inmediatamente sus compromisos de la semana fueron cancelados.



Este es el tercer caso del virus que se ha confirmado en el núcleo de la familia real desde que empezó la pandemia. El primero fue el del rey Felipe el pasado mes de febrero. En ese entonces el monarca aseguró sentirse bien en todo momento y solo presentar síntomas leves.



Luego a finales de mayo, la reina Sofía fue la que contrajo Covid-19 tras un viaje a Miami. En medio de su enfermedad, estuvo en la gran cena que realizó la familia real para celebrar el regreso del rey Juan Carlos de Abu Dabi.



Ahora le tocó a la reina Letizia que, de acuerdo con el comunicado de la Casa Real, está presentando síntomas leves. Los voceros no especificaron qué tipo de sintomatología y aseguraron que cancelará su compromiso del miércoles en la gala de ganadores de la beca ‘Transformando realidades’.



Luego de conocerse la noticia, en España están a la expectativa de saber si la reina acudirá a un evento que tenía programado para el jueves 7 de julio. Se trata de una cena en celebración de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingot en Madrid.



La Casa Real explicó que ese mismo día le realizará nuevamente una prueba a la reina para saber si aún mantiene el virus en su organismo. También esperarán para saber qué tan graves son sus síntomas y si se puede presentar bajo las más cuidadosas medidas de distanciamiento social.



Aunque no mencionaron que el rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía también estén contagiados, el protocolo es realizarle pruebas en los próximos días para asegurar que el virus no sea un problema.



La última gala

Apenas un día antes de confirmarse el resultado positivo, la reina Letizia y todo su equipo estuvieron presentes en los premios de la Fundación Princesa Girona, en Cataluña. El evento marcó un momento definitivo para la familia real.



La princesa Leonor, heredera al trono, tuvo su primer discurso grande en frente de una audiencia. La joven que ya tiene 16 años se refirió a las crisis humanitarias actuales y al conflicto entre Ucrania y Rusia.



“Los tiempos que vivimos son exigentes, no sólo por la pandemia que hemos sufrido y que ha causado tanto dolor. También por eventos terribles como la guerra en Ucrania, que sigue generando destrucción e incertidumbre; y que ha desbaratado los proyectos y las ilusiones de muchos jóvenes” indicó la princesa en catalán, el idioma más hablado de esta comunidad autónoma.

