La corona española, en el centro de escándalo por supuesta infidelidad de reina Letizia

Es difícil para la monarquía española mejorar su imagen ante la opinión pública. Mientras que por un lado hace grandes esfuerzos para acercar con discreción al rey Juan Carlos, que viajó a celebrar los 60 años de su hija mayor, Elena, en Madrid, por el otro, retumba luego de que salió a la luz una supuesta infidelidad que la reina Letizia habría cometido durante los primeros años de su actual matrimonio con el rey Felipe VI, al mantener una relación sentimental con su excuñado Jaime del Burgo.

Si bien Jaime Peñafiel, reputado periodista de temas reales, ya lo había aducido en su más reciente libro Letizia y yo, un posteo en la cuenta de X del mismísimo Del Burgo hizo que lo que él mismo narra en el libro cobrara más peso.





El excuñado de la monarca española subió una foto de Letizia vistiendo una pashmina negra en lo que aparenta ser un baño y cuando en apariencia estaba embarazada, junto a la foto Del Burgo escribió: “Amor. Llevo tus pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, en alusión al supuesto mensaje que entonces le habría enviado la reina.

La reina Letizia mostrando su embarazo Foto: @JaimeDelBurgo / X

Pero eso no fue todo. En la misma red social, Del Burgo hizo referencia a libro de Peñafiel y se encargó de aclarar las diferentes “etapas” que el autor de la publicación remarca en su texto. “1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016.



Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Letizia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado”, detalló Del Burgo.



Aunque Del Burgo borró poco después la publicación, posteó otra en la misma red social con la explicación de lo sucedido: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará".



Según señala el libro de Peñafiel, Letizia y Jaime habrían mantenido una relación amorosa entre 2000 y 2004, ese último año fue cuando llegó a la escena el entonces príncipe Felipe. Sin embargo, Letizia habría retomado los amoríos con Jaime entre 2010 y 2011, cuando ya estaba casada.

— Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023

“Se veían a escondidas y ella estaba muy enamorada de él, al punto de que quería dejar la corona para marcharse juntos”, relata el texto.



Cabe señalar que las dos gestaciones de Letizia fueron una en 2005, cuando esperaba a Leonor, y la otra en 2007, cuando llevaba en su vientre a Sofía, con lo cual la imagen que Del Burgo compartió con sus seguidores correspondería a la etapa de “amigos y confidentes” según su propia definición.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia Foto: Casa de S.M. el Rey/EFE

Un desafío para la corona española

Abogado y empresario de Navarra, del Burgo conoció a Telma Ortiz, hermana de Letizia, justamente a través de esta última y contrajeron nupcias en 2012. En el año 2014, decidieron poner punto y final a su relación, aparentemente, por el hecho de que Jaime no dejara de viajar por trabajo. Sin embargo, poco después, se dieron cuenta de que querían seguir juntos y retomaron su matrimonio, pero para 2016 llegó la ruptura definitiva.

El Rey Felipe pide una prueba de paternidad a la Reina Letizia.

— El Indio (@Jero20033756) December 14, 2023

Por su parte, Letizia, quien se divorció del escritor Alonso Guerrero Pérez, con quien se había casado en 1998, luego de apenas un año de matrimonio, contrajo enlace con el por entonces Príncipe de Borbón en el año 2004, en una ceremonia que mantuvo en vilo a la prensa del mundo entero. Pero, según su excuñado, ambos habrían mantenido una relación sentimental previa a esta boda y la habrían retomado años más tarde.



El libro de Peñafiel indica, además, que hasta se habría truncado un pedido de casamiento por parte de Del Burgo debido a la aparición del monarca en la vida de la experiodista.



“El matrimonio atraviesa una mala situación”, dijo Peñafiel en una entrevista para Cataluña Radio, en vista del terremoto que se levantó. “No es nuevo. Se ha sabido que Letizia es una esposa infiel. El amor de su vida es Jaime del Burgo. Él es mi informador. El tema sale ahora por venganza, posiblemente. Cuenta cosas que no debería contar. Yo en el libro cuento el uno por ciento. Lo que callo es la parte más íntima. Según Jaime del Burgo, Letizia tuvo más relaciones extramatrimoniales que la suya. Felipe es un pobre hombre, no tiene carácter. Ella es mandona. No puede tener la vida que quiera”, afirmó el experto en la corona.

— 🅼🅼🅰🆁🅸🅿🅾🆂🅰 🇵🇷 (@MMariposa31) December 16, 2023

Ahora los entendidos atan cabos y deducen que la crisis que vivieron Felipe y Letizia en 2013 estuvo relacionada con estos supuestos amoríos y no, como se atribuyó entonces, al caso Nóos -escándalo de delitos fiscales que involucró a la infanta Cristina y a su exesposo Iñaki Urdangarin- y la crisis por el descubrimiento del romance de Juan Carlos I con Corinna Larsen.



Según señala la prensa española, los miembros de la familia Borbón sabían acerca de la infidelidad de Letizia, pero guardaron silencio por petición de la Casa Real.



Este asunto, según se filtró, fue el tema central en el almuerzo de celebración por los 60 años de la infanta Elena el pasado miércoles y al que acudió, con pies de plomo, su padre, el rey emérito Juan Carlos I, en una de las escasas visitas al país desde Abu Dabi, en donde vive en exilio voluntario desde 2020, cuando se fue impulsado por el escándalo en torno a su examante Larsen y los delitos que se le atribuían y de los cuales salió indemne.

El rey Juan Carlos I Foto: EFE

Desde entonces, la Casa Real hace todos los esfuerzos por mejorar la dañada imagen de la corona. Pero no es fácil, pues cuando apaga un incendio, se enciende otro más intenso.

Las otras revelaciones del libro Letizia y yo

La del amorío no es la única revelación del libro Letizia y yo. Peñafiel, que nunca ha disimulado la mala opinión que tiene de la reina, repasa sus amores desde que era muy joven.



Cuenta, por ejemplo, que, años antes, ella mantenía relaciones al mismo tiempo con Alonso Guerrero, que era su profesor y pasó a ser su esposo, y con los periodistas Jim Russo y David Tejera.



“Ignoro por qué Letizia, en aquella época, buscaba tan desesperadamente compañía”, comenta Peñafiel en relación con el final de los años 90.



Se casó con Guerrero en 1998. “En esa primera boda, a la salida del ayuntamiento, arrojan a los recién casados granos de arroz, y después la ceremonia continuó con la celebración en un restaurante especializado en enlaces matrimoniales y bautizos de Almendralejo, conocido por el nombre de El Paraíso, presidido por una figura de hielo”, cuenta Peñafiel en el libro. “La segunda, en el Palacio Real, con vajilla de Limoges, cubertería de plata y manteles de hilo”, agrega con sorna, para demostrar el cambio de una vida humilde a la lujosa de reina.

Facebook Twitter Linkedin

La reina Letizia también es conocida como un referente en moda de la sociedad española. Foto: Ballesteros. EFE

De hecho, explica un poco más ese contraste. Dice que seguramente “estaba cansada de una vida más que modesta en Rivas Vaciamadrid, un modesto suburbio madrileño a donde no llegaba entonces ni el metro y donde vivía desde que su padre trajo a la familia en 1987 huyendo de las deudas en Oviedo”.



Narra, también, y esta es otra bomba que lanza desde el libro, que cuando Felipe y Letizia se conocieron el 17 de octubre de 2002 en una comida donde un amigo, ella mantenía relaciones con David Tejera, de quien estaba embarazada.



“Ella aborta porque sabe que, con aquel embarazo, no puede convertirse en la futura consorte”, explicó Peñafiel en la entrevista a la radio catalana. “Ella pidió a Felipe que limpiase el rastro del aborto de la clínica donde lo realizó para que nadie se enterase y allí se equivocó porque es ilegal”, agregó.



Los libros de Peñafiel, de 91 años, siempre tienen gran repercusión en España. En esta ocasión, sin embargo, él asegura que han tratado de taparlo dentro del país y que, en cambio, lo han llamado desde lugares como Australia, Inglaterra y Francia, donde el escándalo ha figurado en portadas de importantes revistas.



“¿Aquí ha pasado algo? —pregunta, y él mismo responde—: No. Este es un matrimonio destruido, no existe ahora mismo porque no puede existir. Los escándalos son públicos y quizás no por culpa mía, sino de la persona que ha sido el gran amor de Letizia: Jaime del Burgo”, asegura.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID