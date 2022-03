Las fuerzas rusas comenzaron a retirarse de las instalaciones de la extinta central nuclear de Chernóbil, tras tomar el control el 24 de febrero, dijo el miércoles un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos.



"Chernóbil es una zona donde están comenzando a reposicionar algunas de sus tropas, saliendo, alejándose de las instalaciones de Chernóbil y entrando en Bielorrusia", dijo el funcionario.



"Creemos que se están yendo, pero no puedo decirles que se fueron todos", agregó.



La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha dejado, desde el 9 de marzo, de recibir datos en vivo de Chernóbil.



El domingo manifestó su preocupación por la falta de rotación de personal en la planta desde el 20 de marzo.



El reactor número 4 de la planta explotó en 1986, provocando el peor desastre nuclear civil de la historia.



Los otros tres se cerraron gradualmente después del desastre, el último en 2000. El aeropuerto militar Antonov, en Gostomel, fue atacado por fuerzas rusas el 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión de Ucrania.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, indicó que "menos del 20%" de las fuerzas rusas cuyo avance sobre Kiev fue impedido por la resistencia ucraniana están "comenzando a reposicionarse" en dirección a Bielorrusia.



"Estimamos que se están reubicando en Bielorrusia. No tenemos un número exacto, pero esa es nuestra estimación preliminar", agregó durante una conferencia de prensa, y señaló que ninguna de las unidades parecía abandonar las cercanías de Ucrania.



"Si los rusos hablaran en serio sobre la desescalada, porque eso es lo que afirman, los enviarían a casa. Pero eso no es lo que están haciendo", señaló el vocero.

Sarcófago que cubre la entrada del reactor nuclear en Chernóbil. Foto: La Nación

Jefe del OIEA visita central nuclear ucraniana para alertar sobre seguridad

En medio de este panorama, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, se ha reunió este miércoles con funcionarios de la Central Nuclear Ucrania Sur para abordar cómo la ONU puede ayudar a prevenir un accidente atómico en el país atacado por Rusia.



"Estoy en la Central Nuclear Ucrania Sur para reunirme con funcionarios y personal del gobierno ucraniano, y comenzar la asistencia técnica del OIEA para la seguridad de las instalaciones nucleares del país", escribió Grossi en su cuenta de Twitter.



En el breve mensaje, el diplomático argentino resaltó la importancia de su viaje a Ucrania para poder avanzar en la implementación de medidas para asegurar las centrales nucleares del país atacado, tanto las cuatro operativas como la de

Chernóbil, que no genera energía pero guarda importantes residuos radiactivos.



Es "vital estar en el terreno para proporcionar un apoyo eficaz a Ucrania en estos tiempos extremadamente difíciles", dijo. Grossi agradeció al personal que trabaja en la central que estaba visitando por su "resistencia y capacidad de recuperación" en medio de la tensa situación que atraviesa el país, inmerso en una guerra desde la invasión rusa el pasado 24 de febrero.



"El personal de todas las instalaciones nucleares de Ucrania merece todo el respeto y admiración por mantener las instalaciones en funcionamiento de forma segura en medio del conflicto", declaró.



El OIEA -la entidad del sistema de la ONU encargada de velar por el uso pacífico de la energía atómica- asegura haber elaborado planes concretos sobre seguridad y protección de las instalaciones nucleares de Ucrania.



El país tiene quince reactores en las cuatro plantas operativas y además gestiona los residuos radiactivos en Chernóbil.



La agencia nuclear de la ONU ha expresado en numerosas ocasiones su gran preocupación por el impacto que la guerra pueda tener en alguna de las instalaciones nucleares del país.



AFP Y EFE

