Cinco soldados ucranianos, tiritando hasta los huesos de frío, y un misil antitanque ocupan el último puesto de control que separa el límite noreste de la ciudad de Kiev de las posiciones avanzadas de los vehículos blindados rusos.



(Lea: 'La Otán es más fuerte y Rusia más débil', dice Estados Unidos)



El estallido de un misil Grad, lanzado desde las posiciones rusas, levanta una humareda de polvo a algunos metros de los congelados defensores ucranianos En una de las localidades cercanas, el vendedor Vasyl Popov otea el horizonte para ver si la guerra va a volver a acercarse a su tierra natal.



(Le puede interesar: Rusia y Ucrania: expectativa por la primera reunión entre cancilleres)

(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

"Los rusos estuvieron aquí, la noche pasada, disparando", asegura este hombre de 38 años. El frío glacial y seco hace que sus ojos lagrimeen, mientras observa en el entorno alguna señal de avance ruso. "Apenas he dormido", dice, en un susurro. "En cuanto hay el menor ruido, uno corre de inmediato hacia la ventana, para ver qué ocurre, para ver si alguien está a punto de llegar".



Dos semanas después de iniciar su invasión a Ucrania, las fuerzas rusas están apostadas ya en las puertas de la capital, Kiev. La zona noroeste de Kiev ha sido escenario desde hace más de una semana de feroces bombardeos combates que han arrasado parcialmente a algunas localidades.

Facebook Twitter Linkedin

Ejército ruso en Ucrania. Foto: EFE /RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/

Decenas de miles de personas han desafiado los casi constantes bombardeos para huir a la relativamente segura --hasta hoy-- capital ucraniana desde las localidades obreras de la zona, como Bucand Irpin. Pero los alrededores del noreste de Kiev han sido por ahora menos golpeados por la guerra. Al menos hasta ahora.



El pueblo de Popov, Velyka Dymerka, se encuentra a unos cinco kilómetros de los límites de la ciudad de Kiev. No muy lejos está la autopista que los rusos utilizan para intentar llegar hasta la misma capital.



La carretera estaba este jueves repleta de restos de vehículos blindados que las fuerzas ucranianas aseguran haber repelido y parcialmente destruido. Pero las fuerzas rusas no han retrocedido muy lejos.

¿Por qué nos es imposible poder dormir durante la noche? ¿Por qué con mi familia, con los niños, tenemos que ir de refugio en refugio? FACEBOOK

TWITTER

"Hubo ataques de misiles Grad y bombardeos la noche pasada" asegura un soldado ucraniano que se identifica solamente como Serghiy, y que se halla en el puesto de control cerca de Velyka Dymerka. "Estamos intentado evacuar a los abuelas" dice. "Pero ellas no quieren moverse de aquí".



El misil antitanque que reposa bajo un árbol en el puesto de control constituye la última línea de defensa de las fuerzas ucranianas.



Estados Unidos y sus aliados de la Otán han incrementado sus entregas de armamento a Ucrania para ayudar a repeler el avance ruso. Pero la ayuda occidental no parece haber ganado los corazones de las poblaciones locales.



"Si la Otán es una organización tan poderosa, ¿por qué no cierran el espacio aéreo sobre Ucrania?" se pregunta el jubilado Grigoriy Kushka, con un tono exasperado. Las Alianza Atlántica ha rehusado enviar aviones a la guerra en Ucrania por el temor a que ello desencadene un mayor conflicto ente Rusia y Occidente.



AFP

Más noticias del mundo

- Bomba del Zar, el arma nuclear más destructiva del mundo

- Colombiano exporta prendas blindadas a Ucrania para proteger a civiles

- Cómo se han posicionado los países de América Latina ante la invasión rusa