¿Sabía que hay un lugar en el mundo conocido como ‘las puertas del infierno’? En el norte de la antigua república soviética de Turkmenistán, en Asia, se encuentra ubicado el cráter o pozo de Darvaza.



Este cráter tiene 69 metros de ancho y 30 metros de profundidad. En su interior fluyen unas grietas de fuego que arden de manera interrumpida desde hace 50 años. Además, el lugar se ha convertido en una de las atracciones más grandes del país.



Lastimosamente, el agujero gigante en la tierra no es natural, sino que fue la mano del hombre quien produjo que el pozo nunca parara de arder.

Rumores de su origen

En el 2013, un grupo de exploradores del canal ‘National Geographic’ intentó averiguar cómo fue que se creó este ‘fuego eterno’. Descubrieron que la historia más conocida se remonta a 1971, cuando varios geólogos soviéticos estaban perforando el desierto de Karakum en busca de petróleo.



Allí no solo encontraron el preciado líquido, sino que hallaron una bolsa de gas natural que derrumbó la tierra, formando tres sumideros. En su momento, los geólogos pensaron que incendiando uno de los pozos evitarían que el metano, un gas natural, se liberara en la atmósfera.



Ellos pensaron que el fuego se consumiría al paso de las semanas, pero la verdad es que lleva décadas ardiendo.



Los investigadores de ‘National Geographic’ no encontraron documentos que respalden esta versión, pero es el rumor más popular en la zona. Después de varias investigaciones, se dieron cuenta de que realmente nadie sabe cómo fue que se originó el hueco en llamas.

Este cráter tiene 69 metros de ancho y 30 metros de profundidad. Foto: iStock

Otra versión que ha trascendido tiene como protagonistas a geólogos turcomanos, y dice que el enorme cráter en realidad se formó durante 1960 y empezó arder en 1980 de forma accidental por la caída de un rayo.



También se cree que el pozo pudo ser creado por la técnica de fracking, que se utiliza para la extracción de gas natural y sus excedentes son quemados intencionalmente por economía y seguridad.



Si esta última versión fuera verdad, podría ser un asunto estratégico para los soviéticos y los registros podrían ser clasificados como de alto secreto, según los expertos.

¿Ventaja para los soviéticos?

La cadena británica ‘BBC’ entrevistó al historiador Jeronim Perovic, quien dice que el misterio del lugar no tiene mucha ciencia.



"Es un reflejo de cómo funcionaban las cosas en la época soviética (…). En esos tiempos solo se reportaban los éxitos, no las fallas. Así que si la gente local hacía algo mal, nadie quería que se supiera", comentó.



Perovic cree que el impacto que tendría el pozo para la Unión Soviética no es nada, pues produce alrededor de 700 mil millones de metros cúbicos de gas al año. Además, añade que quemarlo es la alternativa más práctica.



Por otro lado, la microbiología Stefan Green, quien participó en la expedición de ‘National Geographic’, dice que tiene sentido que el pozo se esté quemando ya que liberar metano de manera incontrolada es más nocivo que el dióxido de carbono que esta genera. De hecho, es una práctica muy común en países petroleros como Irak, Irán y EE. UU.

Es una de las atracciones turísticas más populares Foto: iStock

Por un tiempo, el gobierno de Turkmenistan consideró apagar el fuego, pero pensaron que si lo mantenían tal cual sería una buena forma de promover el turismo. Y así ha sucedido. Es una de las atracciones turísticas más populares y recibe al año unos seis mil visitantes al año.



Sin embargo, el presidente del país, Gubanguly Berdymujamedov, sostuvo en medios de comunicación que este pozo afecta negativamente el medio ambiente y la salud de las personas que viven a sus alrededores.

El gobierno buscará las mejores soluciones para extinguir el fuego, pero todavía no se conoce cómo ni cuándo lo hará.

