El peso colombiano no ha sido el único de la región que ha perdido valor frente al dólar. En la región, este mismo fenómeno se ha registrado en países como Chile, Argentina, México y Perú.



Las monedas de América Latina extendieron el miércoles la tendencia de depreciación, ante el persistente apetito por activos en dólares para cubrir riesgos en medio de los vientos de recesión.



El temor a una recesión impactó a los precios del petróleo -importante generador de divisas de muchos países de la región-, que finalizaron con caídas de alrededor de 2 % a mínimos de 12 semanas, debido a que los inversores están más preocupados de que la demanda de energía se vea afectada por la desaceleración económica mundial.



¿Qué está pasando en Chile?

El peso chileno cerró con retroceso de un 1,68 %. El dólar llegó este miércoles a los 1.000 pesos chilenos cerca del mediodía y cerró la jornada en 965 pesos, un nuevo máximo histórico en medio de un fortalecimiento global de la divisa y ante el retroceso del valor del cobre, la principal exportación del país.



"Hay que estar tranquilos, ya que los factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio hoy día ya no están", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.



Al Gobierno, agregó, le toca "preocuparse de amortiguar los efectos que esto pueda tener especialmente en los sectores de menores recursos, un impacto que no es directo, ya que Chile no es una economía dolarizada".



El alza del dólar se produce en un contexto de repunte global de la moneda estadounidense y del mal desempeño de las materia primas, que en Chile se hizo notar por el descenso del cobre, del que es el principal productor mundial.

¿Y en Argentina?

En Argentina, el peso se depreció un 0,15% pese a la intervención del Banco Central que debió vender unos 90 millones de dólares y perder unos 560 millones en el transcurso de julio, según operadores.



Además, los bonos soberanos de Argentina renovaron el miércoles niveles mínimos históricos y el riesgo país trepó a récord por la manifiesta desconfianza de los inversores tras el cambio abrupto del ministro de economía, lo que aumentó las dudas económicas en medio de un complejo horizonte coyuntural.



Silvina Batakis asumió el cargo el lunes tras la intempestiva renuncia de Martín Guzmán como titular de Hacienda, quien dejó la cartera el fin de semana aduciendo una fuerte oposición a su gestión.



"Luego de la renuncia de Guzmán y su equipo el escenario base es peor", sostuvo el agente de liquidación y compensación Neix. "La ministra cuenta con poco margen de tiempo para mostrar resultados (...) El escenario base es de mayor incertidumbre con impacto directo sobre la inflación y los tipos de cambio", agregó.



En Brasil, el real perdió un 0,63% en su quito día de caídas y marcó un mínimo desde finales de enero, ante los temores internacionales y la creciente incertidumbre fiscal interna; al tiempo que el índice de acciones Bovespa sumó un 0,55%.



En México, el peso perdió un 0,86%, tocando su peor nivel en tres semanas; mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC se recuperó medio punto porcentual.



En Perú, la moneda, el sol, perdió un 0,91% a 3,892/3,895 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedía un 1,61% a 470,55 puntos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*CON REUTERS Y EFE

