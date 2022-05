Antes de Sydney, en Australia, y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se antepone Barcelona. La ciudad catalana fue seleccionada como la mejor del mundo en un ranking elaborado por un periódico inglés.



El resultado se obtuvo de una encuesta realizada por el portal ‘The Telegraph’, en la cual cientos de lectores debían tomar en cuenta la gastronomía, la cultura y la arquitectura.

Después de recibir las respuestas, ‘The Telegraph’ le otorgó 588 puntos de 810 posibles a Barcelona, por lo que quedó en primer lugar.

Barcelona, España

En días de frío y lluvia, durante las temporadas de invierno en el país, los colombianos podrían añorar con uno de los grandes puntos a favor de Barcelona: sus cálidos y soleados días.

Facebook Twitter Linkedin

Barcelona fue la mejor ciudad según el interés de las personas. Foto: iStock

De hecho, según expresa el reporte de ‘The Telegraph’, la ciudad española “combina lo más encantador de las ciudades mediterráneas: un ambiente relajado y emocionante con lo mejor de Europa”.



Barcelona es reconocida por los lectores del medio británico como una ciudad con una inclusión envidiable en el mundo para personas LGBTIQ+. Además, su vibrante historia cultural la convierte en un destino en el que los visitantes pueden querer quedarse a conocerla de manera más íntima.

Sídney, Australia

Australia no sólo se ha convertido en un destino al que los colombianos quieren migrar. También es un interesante foco de turistas. Según el portal digital ‘Datos Macro’, para el 2019 había cerca de 28 mil colombianos en el país oceánico. Su famosa ciudad Sídney es una de las finalistas del listado de las mejores del mundo.



(Puede interesarle: Caso Madeleine McCann, más cerca del final tras 15 años de misterio).



La icónica construcción de la Casa de la Ópera es fácilmente reconocible por casi cualquier persona en el mundo, pero además de eso, las hermosas playas y oportunidades de practicar deportes extremos vuelven a esta ciudad un destino encantador.

Facebook Twitter Linkedin

Sydney, Australia Reconocida por su majestuosa Casa de la Ópera,. Foto: iStock

Es posible que en años venideros Sídney supere a Barcelona, pues según los encuestados por ‘The Telegraph’, tan sólo los separan 32 puntos, y la mejor ciudad del mundo para los europeos se pueda encuentrar fuera del viejo mundo.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Facebook Twitter Linkedin

Cape Town, una de las principales ciudades de Sudáfrica. Foto: istock

Además, Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica, se llevó el tercer puesto en el ranking realizado por el periódico inglés. De acuerdo con el portal de viajes ‘Aventura África’, fue galardonada como la ciudad del diseño por la Unesco.



Desde el 2017, ha sido reconocida como una ciudad en la que se combinan la historia y la modernidad. Al menos siete festivales de diseño de talla mundial se celebran en Ciudad del Cabo.



(Lectura sugerida: El clan de caníbales que se habría comido a más de mil viajeros en Escocia).



Tras lograr establecer la democracia en 1994, después de los crudos años del Apartheid, la capital sudafricana ha usado el arte para conectar a sus habitantes y la ha convertido en una vibrante locación, con música y gastronomía que no va a querer dejar de probar.



Si desea, puede aprovechar incluso de los diversos Safaris y disfrutar de tener a pocos metros a algunos de los animales más grandes del planeta.

Lisboa, Portugal

Portugal suele ser olvidado, es un país pequeño con una sola frontera. Sin embargo, es un destino inigualable con muchas experiencias culturales y gastronómicas por ofrecer.



Aunque el portugués que se habla allí es muy diferente al del vecino país, Brasil, no deje que la barrera del lenguaje le prive de conocer este bello lugar.

Facebook Twitter Linkedin

Lisboa cuenta con el famoso Elevador da Bica. Foto: iStock

Lisboa, ocupa el cuarto puesto según la encuesta realizada por 'The Telegraph' sobre las mejores ciudades. Este encantador lugar le puede permitir correr a las orillas de un suntuoso río, si decide visitar el Oceanario. Además, las usuales maravillas de la arquitectura gótica también puede encontrarlas en esta ciudad.



(No deje de leer: El reconocido e infame presentador de TV que violó a más de 500 niños).



Si es de las personas que no disfruta de los lugares muy concurridos, visitar Portugal y tomarse una copa de Oporto (un tipo de vino que lleva el nombre de otra ciudad portuguesa) puede ser la respuesta perfecta.

Venecia, Italia

No hay dudas de que alguna vez ha oído hablar de esta ciudad: es protagonista de libros, películas y más piezas de arte inspiradas en su belleza.



Italia siempre es recordada por la calidad inigualable en su gastronomía y las bellas playas de la Costa Amalfitana. Venecia, por ejemplo, encanta con sus aparentemente interminables canales fluviales y con la cantidad de exquisitos restaurantes y cafés por visitar.



Esta ciudad del mediterráneo se disfraza todos los años en octubre, para llenar las calles de color y elegantes máscaras con el Carnaval de Venecia.

Facebook Twitter Linkedin

Vista del Gran Canal de Venecia. Foto: iStock

Además, esa es una excelente fecha para visitarla, porque ya habrán pasado los meses del inclemente calor del verano.



(Antes de irse: El extraño monte submarino que llama atención de la industria tecnológica).



Las cinco ciudades seleccionadas (Barcelona, Sídney, Ciudad del Cabo, Lisboa y Venecia) comparten un elemento innegable: Todas tienen salidas al mar, que permiten a los visitantes disfrutar de algunas de las playas más hermosas del mundo. Esta puede ser su oportunidad para escoger su siguiente destino turístico.

Otras noticias

-Compradora de casa a un euro en Italia revela el estado de la vivienda

-Mujer se casó con su gata para evitar restricciones de futuros arrendadores

-Por prender cigarrillo en vuelo, piloto causó accidente que dejó 66 muertos

-Niño caminó tres días con el pie roto debido a extraña condición de salud

Tendencias EL TIEMPO