Hace veinticinco años, junto con el primer ministro irlandés Bertie Ahern, el presidente estadounidense Bill Clinton y los líderes de los cuatro principales partidos políticos de Irlanda del Norte, presentamos lo que se dio a llamar el Acuerdo de Viernes Santo (GFA, por su sigla en inglés). Ese pacto resolvió un conflicto que había causado miles de muertes y un dolor y una destrucción incalculables durante décadas, y hasta se podría decir siglos.

La paz, al igual que las instituciones políticas a las que el GFA dio lugar, era imperfecta y frágil, y lo sigue siendo. Pero comparemos a la Irlanda del Norte de hoy con lo que era hace un cuarto de siglo. Legítimamente se puede decir que lo que se ha alcanzado es una transformación. La paz se ha perpetuado, la economía ha duplicado su tamaño y Belfast, una ciudad que solía estar cubierta de alambre de púa y atiborrada de patrullas militares, hoy es una ciudad europea próspera con un sector tecnológico floreciente y una vida nocturna animada.



(Lea: ¿Qué está pasando en Sudán? Reportan combates entre el Ejército y paramilitares)



De modo que tenemos motivos para una celebración prudente en este aniversario. Es difícil pensar en otro proceso de paz verdaderamente exitoso en la historia reciente.

​

Muchas veces me preguntan si hay lecciones que se pueden extraer del GFA para la resolución de conflictos en otras partes del mundo. La realidad es que todos los conflictos son únicos, y los diferencian las causas, la duración, el apoyo externo y muchos otros factores. De todos modos, algunas lecciones son visibles, y vale la pena discernirlas.

Sentido de justicia

En primer lugar, la paz no puede arraigarse sin un marco acordado que ambas partes consideren conceptualmente justo. En el caso de Irlanda del Norte, la parte medular del GFA era el llamado principio de consentimiento: quienes quieren una Irlanda unida deben aceptar que el Norte debe seguir siendo parte del Reino Unido mientras una mayoría allí así lo desee. Esta fue una gran concesión a los unionistas de Irlanda del Norte.



A cambio, los unionistas aceptaron el principio de trato igualitario y justo para la comunidad nacionalista, predominantemente católica romana, respaldado por instituciones nuevas en áreas como política y justicia, y por el reconocimiento, a través de la cooperación con la República de Irlanda, de la aspiración nacionalista de una Irlanda unida.



(Más: ¿Se siente inseguro en su país? Así es la crisis que amenaza a Latinoamérica)



El proceso de paz moribundo entre israelíes y palestinos, basado en la llamada solución de dos Estados, demuestra que un marco por sí solo es insuficiente. En consecuencia, un proceso de paz, en segundo lugar, necesita de la atención constante de aquellos involucrados. Un marco acordado es solo el comienzo. Es la hoja de ruta, no el destino.

Los procesos de paz son exactamente eso: un proceso, no un acontecimiento FACEBOOK

TWITTER

Para lograr la paz hacen falta tiempo, paciencia, creatividad y una determinación tenaz e incansable. Los procesos de paz son exactamente eso: un proceso, no un acontecimiento. Así dedicamos largos años –nueve en total– a la implementación, con muchas crisis, contratiempos y obstáculos en el camino. Cualquiera de ellos podría haber acabado con el proceso si no hubiéramos sido perseverantes.



En tercer lugar, los negociadores no deben tener miedo de buscar ayuda externa. “Nadie realmente entiende nuestra disputa como nosotros”, dicen. Es correcto, pero a veces no entender la disputa como lo hacen ellos es la clave para resolverla. Las intervenciones de Clinton y del senador estadounidense George Mitchell, y la subsiguiente visita a Irlanda del Norte y el apoyo al proceso por parte del presidente George W. Bush, tuvieron lugar en momentos que fueron instrumentales para garantizar estructuras de respaldo financiero y político.



(Siga leyendo: Corte Suprema de EE. UU. mantiene temporalmente acceso a píldora abortiva)



La Unión Europea también buscaba maneras de ayudar, y la flexibilidad de la UE frente a la reciente agitación relacionada con el brexit en Irlanda del Norte es otro ejemplo clásico de asistencia externa que sirve para superar la tensión interna. Así que no les tengan miedo a los de afuera; úsenlos.

Facebook Twitter Linkedin

Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, impulsó y acompañó las negociaciones entre Reino Unido e Irlanda. . Foto: SAUL LOEB. AFP

Liderazgo ejemplar

Eso, por supuesto, exige un cuarto componente: liderazgo ejemplar. La paz en Irlanda del Norte nunca habría sucedido sin un liderazgo ejemplar. Los líderes tenían que estar preparados para decirles a sus seguidores verdades incómodas, para aceptar críticas y para soportar los gritos de traición. En muchas ocasiones durante el proceso hubo momentos en que lo más fácil de hacer contradecía lo que era correcto. Afortunadamente, teníamos líderes dispuestos –muchas veces a un gran costo personal– a tomar el camino correcto, no el más fácil.



En quinto lugar, un proceso exitoso es más factible si quienes están involucrados confían mutuamente. Yo siempre les digo a los estudiantes que la política es personal, que tiene que ver con las personas. Como hay tantas cuestiones difíciles que resolver, porque la política de cada persona puede apuntar en direcciones diferentes, si no opuestas, es preciso sostener conversaciones que sean abiertas, francas y estratégicas.



(También: Estados Unidos 'regaló' visas con residencia permanente: ¿salió beneficiado?)

​

¿Nuestro socio en el proceso tiene un problema? Veámoslo desde su punto de vista. Discutámoslo. Encontremos una solución juntos. La amistad puede ser difícil de alcanzar, pero una alianza no.

En sexto lugar, todas las partes deben reconocer que años de conflicto habrán dado lugar a la desconfianza más profunda. Llegar a un acuerdo no es lo mismo que generar confianza. Lo primero es formal. Lo segundo es emocional. Así que admitámoslo. Buscar maneras de generar confianza es una inversión que pagará dividendos muy fructíferos.



(Más: Así se movió la estructura del Cartel de Sinaloa tras la extradición de El Chapo)



Finalmente, nunca se den por vencidos. La gente es muy cínica respecto de la política, normalmente porque ve pocos cambios en su vida cotidiana. Pero den un paso atrás por un momento. El trazo amplio de la historia es como una pintura impresionista: lo que parece borroso de cerca se termina revelando a la distancia.

​

Con los veinticinco años que han transcurrido, podemos ver que el GFA generó un cambio real de amplio alcance. Muchos de los que viven hoy se han beneficiado con el acuerdo. Si lo saben o si piensan en eso, no importa. Lo que importa es que se hizo.

Momentos claves de un conflicto que costó más de 3.500 vidas



Irlanda del Norte sufrió tres décadas de sangriento enfrentamiento entre las comunidades católica/republicana y protestante/unionista que cesaron con el Acuerdo del Viernes Santo, de cuya firma se cumplieron 25 años el lunes de esta semana. La población protestante, entonces mayoritaria de esta región británica, defendía seguir perteneciendo al Reino Unido mientras que la católica quería la reunificación con la vecina República de Irlanda. Este es un resumen de ese conflicto, en que murieron más de 3.500 personas.



(Le puede interesar: Las valientes mujeres que lideran la búsqueda de los desaparecidos en México)

El inicio

​

La violencia estalla en 1968, cuando la policía reprime con fuerza una manifestación republicana pacífica en Londonderry, la única ciudad de la región de mayoría católica. La situación degenera y se suceden las protestas y los enfrentamientos con la policía y la comunidad protestante. Londonderry y Belfast se sumen en la violencia y el ejército británico se despliega en las calles de Irlanda del Norte.

Irrumpe el IRA



En 1970, el grupo armado Ejército Republicano Irlandés (IRA) inicia una campaña de atentados contra los militares británicos. En el otro lado, responden grupos paramilitares protestantes, polarizando por completo a las dos comunidades. Las tensiones aumentan tras la violenta represión de una manifestación el 30 de enero de 1972 en Londonderry. El ‘Domingo Sangriento’ (Bloody Sunday), nombre con el que pasó a la historia, dejó 13 manifestantes muertos, víctimas de disparos de paracaidistas británicos.



(Más: Las pandillas a las que Nayib Bukele les declaró la guerra en El Salvador)

Gobierno desde Londres

​

En marzo de 1972 se disuelve el parlamento norirlandés y Londres retoma el control directo de la administración regional. En 1974, el IRA extiende su campaña de atentados con bomba a Inglaterra colocando artefactos explosivos en pubs de Guildford, Woolwich y Birmingham, y matando en total a 30 personas. Además, la organización apunta a altas figuras y en 1979 asesina a Lord Louis Mountbatten, primo de la reina Isabel II, haciendo volar por los aires su embarcación. El mismo día, el IRA tiende una emboscada al ejército y mata a 18 soldados británicos.

Facebook Twitter Linkedin

Margaret Thatcher. Foto: AFP / GERRY PENNY

Huelga de hambre

​

En 1981 se vive un punto de inflexión cuando el preso del IRA Bobby Sands y nueve camaradas mueren en una huelga de hambre en una cárcel de Belfast para solicitar estatus de presos políticos. Sus muertes despiertan un movimiento de simpatía en todo el mundo hacia la causa republicana. En 1982, el brazo político del IRA, el partido Sinn Fein, logra sus primeros escaños en la asamblea norirlandesa. Al año siguiente, Gerry Adams toma las riendas del partido. El IRA sigue golpeando y en 1984 ataca el centro del poder con una bomba contra el Grand Hotel de Brighton en el que se alojaban la primera ministra Margaret Thatcher y su gobierno durante un congreso del Partido Conservador. Mueren cinco personas. En 1992 y 1993, dos grandes atentados contra el distrito financiero de la City de Londres dejan cuatro muertos y causan enormes daños.



(También: ¿Cómo pueden Brasil y China impulsar la paz en conflicto Rusia-Ucrania?)

Iniciativas de paz

​

El primer ministro conservador Edward Heath ya trató en 1973 de establecer un gobierno de coalición entre católicos y protestantes. Thatcher firma un nuevo acuerdo británico-irlandés en 1985, con una gran concesión: admite que la República de Irlanda debe tener voz en los asuntos norirlandeses. A mediados de los años 1990, los esfuerzos de paz se encallan de nuevo y el IRA pone fin a su alto el fuego. En 1996, coloca bombas en Londres y Mánchester que matan a dos personas y causan grandes desperfectos.

Se llega a un acuerdo

​

En julio de 1997, después de que el laborista Tony Blair se convirtiera en primer ministro y de que el IRA decretara un nuevo alto al fuego, el Sinn Fein es invitado a la mesa de negociaciones. Tras largas negociaciones, el 10 de abril de 1998 se firma el Acuerdo del Viernes Santo entre Londres, Dublín y los partidos políticos norirlandeses, con la bendición del IRA. Irlanda del Norte recupera la autonomía, con un gobierno de coalición entre protestantes y católicos. Cuatro meses después del acuerdo, un grupo disidente del IRA, el IRA Auténtico, pone una bomba en un día de mercado en la ciudad norirlandesa de Omagh matando a 29 personas. Este hecho, lejos de quebrar el acuerdo, hace que los norirlandeses cierren filas en repulsa al atentado y refuercen su compromiso con la paz.

TONY BLAIR

© PROJECT SYNDICATE

LONDRES



(*) Ex primer ministro del Reino Unido y hoy presidente ejecutivo del Instituto Tony Blair para el Cambio Global.

Otras noticias A Fondo

Activistas celebran en Alemania el cierre de las últimas centrales nucleares

'Es un intento de castración jurídica': abogado de donante de esperma holandés

Cadena perpetua para autor de masacre en escuela de Rusia que dejó nueve muertos