La relación entre la reina Isabel II y Lady Di es un misterio que quizás nunca se revele.



Si bien es cierto que Diana fue considerada como la mejor candidata para casarse con el príncipe Carlos, lo que habían supuesto en un principio como un cuento soñado no salió como esperaban.

Según las fuentes del palacio, cuando las cosas comenzaron a ir mal entre Diana y Carlos, Isabel le dio todo su apoyo a la princesa para que pudieran sacar su matrimonio adelante.



Por esas épocas, Diana comenzó a aparecer sin previo aviso por el palacio de Buckingham para hablar con la monarca.



Le puede interesar: Darán millonaria indemnización a niñera de los príncipes William y Harry



“Al principio, la reina tuvo una visión tolerante de estas visitas no programadas”, contaban sirvientes del palacio y agregan: “Por lo general, Diana estaba de mucho mejor humor cuando se iba que al llegar”.

Problemas de los príncipes: Carlos y Diana

En el matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana, Lady Di llevó de seda color marfil y tenía cerca de 10.000 perlas incrustadas. Foto: AFP

No es un secreto para nadie que el príncipe Carlos engañó a Diana cuando aún se encontraban casados.



Además de esta infidelidad con Camila Parker, actual esposa de Carlos, otro de los problemas de la relación entre el heredero y su esposa Diana era la bulimia de la joven princesa.



En la biografía de Andrew Morton, el escritor reproduce una conversación entre Lady Di y la reina.



Siga leyendo: El cirujano de Lady Di reveló las últimas horas de la princesa

El 24 de febrero de 1981 fue el día en el que anunciaron su compromiso en los jardines del Palacio de Buckingham, en Londres. Foto: Str / EFE

“La razón por la que nuestro matrimonio había ido cuesta abajo era porque el príncipe Carlos estaba pasando por un momento tan difícil por mi bulimia”, se escucha en el fragmento.



Sin embargo, según la biografía, Diana recibió el apoyo tanto de la reina como de Felipe de Edimburgo que intentaron ayudarla y comprenderla para que se recuperara y siguiera adelante.



De todas maneras, la reina Isabel no aprobaba ciertos comportamientos de Diana como miembro de la familia real.

Estas son las cinco actitudes que no eran aceptadas por la reina

El mundo recuerda y hace homenaje a la muerte de la princesa Diana. Foto: EL TIEMPO

A la monarca no le gustaba el tipo de trato que la princesa tenía con el personal de servicio como cocineros, guardaespaldas y mayordomos con quienes hablaba de temas privados.



Lea también: El misterio de la casa donde nació la reina Isabel II



Tampoco podía entender los desequilibrios psicológicos de Diana que, por momentos, tenía reacciones exageradas y desesperadas ante la indiferencia de su esposo el príncipe Carlos.

Ella les devolvió la dignidad a miles de personas que padecían de VIH /Sida al acercarse sin prevención y sin ningún tipo de protección. Foto: Carlos Santana / AFP

Además, la reina no pudo perdonarle que, en la entrevista de 1995 con Martin Bashir, haya confesado que tuvo una relación con James Hewitt, un exoficial de la guardia real.



Por otro lado, Isabel II sintió como una traición de parte de Diana que ésta, en la misma entrevista con la ‘BBC’, haya dicho que Carlos no era apto para ser rey y que no creía que llegara a serlo.



Sumado a eso, Isabel no pudo aprobar que Diana filtrara los acuerdos económicos a la prensa cuando se separó.

Tendencias EL TIEMPO

Con información de La Nación / Argentina (GDA)