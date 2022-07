Por estos días de verano, las ciudades turísticas están llenas de visitantes, extranjeros y personas que quieren salir de la rutina. Con el aumento de viajeros también ha incrementado la inseguridad en algunos lugares.



Un insólito robo se presentó en la terraza de un restaurante en Italia. Un turista suizo se encontraba en un café de la Piazza Trieste e Trento, en el centro de Nápoles. El hombre, que estaba acompañado de un amigo, vivió un momento que seguramente no olvidará.



Las cámaras de seguridad del lugar grabaron el momento exacto en el que aparecen dos hombres de la nada e intimidan a los extranjeros del lugar. El ladrón llegó específicamente a la mesa del suizo.



En el video se puede apreciar al criminal con una pistola en su mano amenazando al comensal. Lo único que se llevó en el momento fue un reloj que la víctima llevaba en la mano. El robo se produjo en cuestión de segundos.



Tras la sorpresa inicial, poco a poco el ambiente se calmó en el café donde acababa de suceder el atraco. El hombre al que habían robado volvió a sentarse con su acompañante en la misma mesa que antes.



No habían pasado muchos minutos cuando el ladrón volvió al restaurante y disculpándose, devolvió el reloj robado a su dueño. Los presentes quedaron estupefactos con el hecho.



El gerente del lugar, Antonio Visconti explicó para 'CNN' que la razón por la que regresaron, fue porque no cumplió las expectativas del criminal. Aparentemente se trataba de una pieza falsa.



“Era un reloj falsificado. Lo trajeron diciendo ‘Lo siento, lo siento’, tal vez como en un intento de que no lo informen. Pensaron que valía 300.000 euros” indicó Visconti.



En los últimos años los robos en Nápoles se han convertido en algo común. Los habitantes de la ciudad han denunciado las intimidaciones en redes sociales sin ninguna mejora.



Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022

Inseguridad en Nápoles

El lugar es uno de los territorios más visitados de Italia por sus calles históricas y cultura medieval. Sin embargo, la ciudad ha estado luchando contra los robos menores que amenazan a los turistas y locales.



“En 2019 hubo una ‘stessa’ (una técnica de intimidación de la mafia) con niños disparando al cielo. En otra ocasión, en 2018, había delincuentes circulando entre la multitud, armados, para disparar a otro delincuente. Teníamos un video de gente huyendo en medio de la plaza” señaló Francesco Emilio Borrelli, concejal de la región, a 'CNN'.



Según los habitantes del territorio, las mafias que operan en el país se han dedicado a armar bandas de ladrones para aprovecharse de los turistas ingenuos. De acuerdo con las quejas, el centro de la ciudad y las plazas son los lugares favoritos de los criminales.

