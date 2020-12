La UE acelera el paso para empezar a vacunar antes de fin de año

En medio de la dura situación que se vive en el Viejo Continente por la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que está dispuesta a emitir una autorización de las vacunas contra el covid-19 solo “dos días” después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) le dé su visto bueno, lo que quiere decir que los primeros residentes de la Unión Europea (UE) comenzarían a ser vacunados antes de fin de año.



Uno de los vicepresidentes de la CE, el responsable de Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, anunció ante el Parlamento Europeo que “la CE está dispuesta a autorizar la comercialización de la vacuna con un procedimiento supersónico”. “Podríamos cumplir en dos días el proceso de autorización que normalmente lleva dos meses”, afirmó.



La EMA adelantó este miércoles al 21 de diciembre la reunión de su Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) para evaluar la vacuna de Pfizer y BioNTech, prevista en un principio para el día 29. Por tanto, “si todo sale bien”, recalcó Schinas, la Comisión podría autorizar su comercialización el día 23.



“Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día, de la misma manera que hemos atravesado juntos esta pandemia”, anunció este miércoles la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.



Y es que el aumento de cifras por la pandemia no deja de generar preocupación. El covid-19 ha dejado en Europa casi 500.000 muertos y más de 22,7 millones de contagiados. Solo en la última semana se han contabilizado cerca de 1,7 millones de nuevos casos y 34.500 fallecidos.



De hecho, la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este miércoles que se use tapabocas en las celebraciones navideñas y se extremen las precauciones, porque el riesgo de que los números se agraven en enero es “elevado”.



Para conjurar estas cifras, Europa cuenta los días para empezar a vacunar. El Reino Unido y EE. UU. ya comenzaron a vacunar a su población, una situación que provocó la impaciencia de Alemania, que ha presionado por una pronta autorización y anunció este miércoles que prevé iniciar el 27 de diciembre la vacunación en las residencias de ancianos.



La EMA adelantó este miércoles al 21 de diciembre la reunión de su Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) para evaluar la vacuna de Pfizer y BioNTech Foto: AFP

Y Francia parece estar en la misma vía. La vacunación comenzará “la última semana de diciembre”, “si las condiciones lo permiten”, dijo este miércoles el primer ministro, Jean Castex.



Alemania, que sufre una segunda ola de la pandemia mucho más grave e incontrolada que la primera, registró en las últimas 24 horas 952 fallecidos por covid-19, una cifra récord, y más de 27.000 nuevas infecciones.



Por ello, desde este miércoles y en principio hasta el 10 de enero, los alemanes deberán respetar un confinamiento parcial, que incluye el cierre de escuelas, de comercios no esenciales y una restricción de los viajes y contactos sociales.



La consigna es: ‘Nos quedamos en casa’, en palabras de la canciller Angela Merkel y las autoridades regionales. “La curva (de infecciones) es muy mala”, advirtió la canciller.



En otros países europeos la situación no es mucho más alentadora. En el Reino Unido, los pubs, restaurantes y hoteles de Londres tendrán que cerrar por tercera vez este año, y Dinamarca y Holanda decretaron importantes medidas de confinamiento para las próximas semanas.



En Francia, donde los bares, restaurantes, cines, museos y otros lugares de ocio están cerrados desde finales de octubre, se aplica desde el martes un toque de queda entre las 8 p. m. y las 6 a. m., con la única excepción de la noche del 24 de diciembre.



En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó este miércoles de “preocupante” el aumento de contagios, que superaron los 10.000 el martes. “Si hay que endurecer el plan de Navidad, no tengan dudas de que este gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el plan de Navidad, porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia”, dijo.

AFP Y EFE