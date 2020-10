Bruselas y Londres, en carrera contrarreloj por un acuerdo posbrexit

Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen el jueves en una cumbre para discutir la relación con el Reino Unido después de consumado el brexit, bajo la presión del primer ministro británico Boris Johnson, quien aguardará los resultados para decidir si permanece o no en la mesa de conversaciones.

La agenda de la reunión de dos días en Bruselas incluye temas como la acción contra la pandemia del nuevo coronavirus, el cambio climático o el presupuesto general del bloque, pero la cuestión de las negociaciones con Londres ocupa un lugar central.



El propio Johnson había mencionado el 15 de octubre como plazo límite para hallar un acuerdo sobre cómo será la relación entre Bruselas y Londres a partir del próximo año, o de lo contrario se prepararía para una ruptura total, sin entendimientos.



Cualquier posible acuerdo debería ser sellado en octubre para dar tiempo a ser ratificado por Londres y las 27 capitales europeas que participan de la UE.



Johnson mantuvo una difícil conversación en la tarde del miércoles con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, quienes hicieron presión por progresos reales en las negociaciones. En un duro mensaje en Twitter, Von der Leyen reafirmó que la UE sigue interesada en un acuerdo "pero no a cualquier precio".



En respuesta, Johnson mantuvo firme su amenaza de romper definitivamente las negociaciones en caso de que considere que la UE no cede espacios como para alcanzar un acuerdo.



El vocero de Downing Street dijo a la prensa que, en la conversación con Von der Leyen y Michel, Johnson expresó su decepción por verificar que no hubo mayores progresos en las últimas dos semanas.



"El primer ministro dijo que esperaba conocer el resultado de la cumbre (del Consejo Europeo) y entonces reflexionar antes de definir los próximos pasos del Reino Unido", dijo la fuente.

El gobierno británico no ha escondido su irritación por la táctica utilizada por los equipos negociadores de Bruselas de tratar de obtener concesiones presionando con la falta de tiempo. Foto: EFE

Carrera contrarreloj

El gobierno británico no ha escondido su irritación por la táctica utilizada por los equipos negociadores de Bruselas de tratar de obtener concesiones presionando con la falta de tiempo.



En este escenario, la cumbre europea no debería dar lugar a ningún anuncio novedoso, y por ello resta ver cómo reaccionará el primer ministro británico. De acuerdo con un borrador de las conclusiones a las que AFP tuvo acceso, los líderes expresarían su preocupación por verificar que "los progresos conseguidos en áreas de interés para la UE aún no son suficientes para alcanzar un acuerdo".



Por ello, invitan al principal negociador europeo, el francés Michel Barnier, a "intensificar negociaciones" para lograr sellar un compromiso. Este jueves, Charles Michel reiteró que Europa "desea un acuerdo pero tenemos que cuidar el terreno de la competencia. Estamos listos a negociar, pero son negociaciones muy difíciles".



Las tres preocupaciones principales de Europa para sellar un acuerdo se centran en las reglas de competencia leal, acordar cómo se controlarán estas reglas, y garantizar el acceso a las aguas británicas para las flotas pesqueras de la UE.



Al llegar a la sede del Consejo Europeo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que quería ser "muy claro" sobre esta última cuestión. "En ningún escenario los pescadores franceses serán sacrificados por el Brexit. Nosotros no elegimos el brexit", dijo.



Por su parte, el primer ministro de Bulgaria, Boiko Borissov, afirmó que las negociaciones se habían extendido ya demasiado tiempo. Y por ello destacó la importancia de alcanzar un acuerdo pero también de mantener la unidad de la UE.



Para la jefa del gobierno de Alemania, Angela Merkel, "obviamente" el acuerdo no puede ser alcanzado "a cualquier precio". "Precisamos de un acuerdo justo del que las dos partes se puedan beneficiar".



AFP