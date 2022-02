Todos hemos soñado alguna vez con tener súper fuerza como en nuestras caricaturas favoritas, o por lo menos hemos imaginado cómo sería poder levantar un auto, una casa o incluso un camión.

Estos pensamientos pueden pasar a un plano real en 'The Trembling Rock' (la roca temblorosa), una piedra de 137 toneladas ubicada en la Bretaña francesa. Si le contamos que cualquier persona puede moverla, de seguro no lo creería, pero aquí le explicamos cómo es esto posible.



Esta enorme roca es un sitio muy turístico en Francia. ‘The Trembling Rock’ está ubicada en el bosque de Huelgoat, un lugar que es reconocido por albergar grandes bloques de granito que generan un efecto de balanceo que parece improbable.



(Lea también: Sin restricciones: lugares del mundo que vuelven a la normalidad con covid).

Como este, hay muchos videos en internet de personas que visitan la roca y comprueban que sí es posible moverla con tan solo aplicarle un poco de fuerza.



No importa qué tan alto o fuerte sea, hasta el viento puede hacer que este enorme bloque se balancee.

¿Cómo es esto posible?

Mark Whalley, miembro del London-based Institute of Physics (IOP) le explicó al medio ‘The Daily Mail’ el fenómeno que hace que esta roca pueda moverse. De hecho, es más simple de lo que parece.

La base donde está ubicado el bloque es muy pequeña, lo que hace que las dos mitades de la roca se ubiquen en lados diferentes. Esto genera una especie de balanza que, como Whalley explica, es un ejemplo de “the principle of moments”.



Este fenómeno también se denomina en español como “piedras balanceantes”, según el medio mexicano ‘El Imparcial’.



En términos sencillos, implica que la piedra está en un completo equilibrio y que, al aplicar una pequeña fuerza, se puede generar un movimiento.



Es por este motivo que todos los videos son grabados desde el mismo ángulo de The Trembling Rock, pues es necesario aplicar la fuerza desde el mismo punto del bloque para que se genere el balanceo.



Como lo explica el IOP, este fenómeno es observable en cualquier balanza. El ejemplo más claro es un ‘sube y baja’, esa atracción en los parques en la que todos jugamos cuando éramos pequeños.



(Siga leyendo: Hallan cuerpo de mujer muerta hace 2 años: nadie había notado su ausencia).

Facebook Twitter Linkedin

En la enorme roca se ejerce un efecto de balanza similar a la de un sube y baja. Foto: iStock

No es realmente posible llegar a una respuesta conclusa FACEBOOK

TWITTER

Sin importar el peso de las personas, cuando ninguna de las dos ejercía peso hacia ningún lado, ambas se quedaban suspendidas en un mismo punto. En el momento en que se aplicaba una fuerza o impulso, el sube y baja se inclinaba hacia ese lado.



No obstante, Whalley añadió que aún no es posible llegar a una conclusión 100 % exacta del porqué esta roca se puede mover tan fácil.



“Sin haber visitado el lugar ni haber tenido la oportunidad de examinar las variaciones del área, no es realmente posible llegar a una respuesta conclusa”, afirmó.



(Le recomendamos: ¿Chao, humanos? Robot es nombrada como la mejor empleada de empresa).

El bosque de Huelgoat

The Trembling Rock no es el único tesoro que este bosque alberga. Tal como lo explica ‘The Daily Mail’, una leyenda medieval dice que Huelgoat es el lugar donde yace el Rey Arturo, quien lideró la defensa británica en contra de los Sajones entre el siglo V y VI.

Facebook Twitter Linkedin

El bosque de Huelgoat, un lugar que alberga misterios increíbles. Foto: iStock

Según el portal web ‘Bretagne’, en este bosque se esconde el tesoro que el Rey Arturo y el Mago Merlín encontraron.



Muchos turistas van para visitar las “cuevas de Arturo” y otros lugares en donde se dice que el rey puede estar enterrado y que el tesoro puede estar escondido.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- Celador 'aburrido' daña pintura de 4 mil millones de pesos dibujándole ojos.

- Papel higiénico reutilizable, la apuesta de algunos: 'siento que es mejor'.

- Así vive hoy en día Shimon Hayut, el estafador de Tinder.

- La 'mujer araña', asesina serial por venganza: 'Se lo merecían'.

- En fotos: así lucen las uñas de las manos cuando no se cortan en 30 años.