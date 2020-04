La reina Isabel II celebra sus 94 años en confinamiento y sin pompa

La reina Isabel II celebró este martes sus 94 años en el castillo de Windsor sin su familia ni las tradicionales salvas de honor, que la monarca consideró inapropiadas en medio de la pandemia que sacude duramente a su país.



La soberana está desde hace semanas confinada en ese castillo al oeste de Londres con su marido, el príncipe Felipe, de 98 años. Debido a su edad, ambos están en el grupo de personas de mayor riesgo ante covid-19.

Así, que siguiendo las consignas de confinamiento dictadas por su gobierno, no se les unió ningún otro miembro de la familia real. Sin embargo, estos le desearon un feliz cumpleaños en las redes sociales, empezando por su hijo mayor, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, que tuiteó una serie de fotos de la soberana a lo largo de los años.



En la más antigua, el príncipe de Gales, ahora de 72 años, aparece como un bebé regordete tras los barrotes de madera de su parque bajo la mirada atenta de su madre. Carlos contrajo el covid-19, pero a diferencia del primer ministro Boris Johnson, quien tuvo que ser hospitalizado en cuidados intensivos, sufrió una forma leve de la enfermedad.



También el hijo mayor de Carlos y segundo en la línea sucesoria, el príncipe Guillermo, publicó una fotografía de él mismo con su abuela y su esposa Catalina.

Para el cumpleaños de la reina es costumbre disparar salvas de cañón en Hyde Park, la Torre de Londres y el parque real de Windsor, pero la soberana decidió no hacerlo este año.



"Su majestad (...) no lo consideró apropiado en las circunstancias actuales", explicó recientemente un portavoz del Palacio de Buckingham.



La casa real ya había anunciado que el tradicional desfile militar que se celebra todos los años en junio para festejar oficialmente el cumpleaños de Isabel II no tendrá lugar en esta ocasión.



En un histórico discurso televisado a principios de abril, la reina llamó a sus súbditos a resistir, asegurando que "vendrán días mejores".



El lunes, su marido, el duque de Edimburgo, que ha estado retirado de la vida pública durante casi tres años, elogió en un mensaje excepcional el "vital y urgente" trabajo del personal sanitario y científico que lucha contra el coronavirus.



AFP