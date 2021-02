Daño ambiental traería pandemias ‘tan mortales como la peste negra’

La devastación del medio ambiente y la invasión de territorios en busca de la expansión sin control de la raza humana tiene expuesto al ser humano a pandemias y enfermedades tan mortales como la ‘peste negra’, que arrasó al menos a uno de cada tres europeos en el siglo XVI.



Esa es la conclusión a la que llegó el periodista experto en medio ambiente John Vidal, tras analizar, en un artículo del diario británico Daily Mail, la relación entre la devastación ambiental y la aparición de nuevas enfermedades que antes sólo estaban en los organismos animales.

John Vidal, hasta hace poco, fue el editor de ambiente del medio de comunicación británico The Guardian. Ha ganado en dos ocasiones el premio Year en la categoría de periodista ambiental. Es autor del libro “McLibel: Burguer Culture on Trial” (1997).



Y en el texto publicado en el Mail el 5 de febrero, advierte que el hombre ha cambiado su ‘forma de relacionarse con la fauna’, al destruir sus hábitats e invadir su territorio. Esto ha favorecido, en gran medida, la aparición de estos virus y enfermedades, potencialmente mortales, como el Sida y el covid-19, que ‘saltan’ de animales a hombres, lo que se conoce como ‘enfermedades zoonóticas’



“Ecologistas de la Universidad de Londres reportan que, desde 1940, han aparecido globalmente 335 nuevas y potencialmente mortales enfermedades, de las cuales más de 200 son virus, bacterias y parásitos, que se alojaban de forma natural en animales salvajes y domésticos, pero que ahora aparecen en humanos”, escribe Vidal en su informe y agrega que eso incluye algunos de los más mortales, como Hanta, VIH, Chagas, Sars y, por supuesto, el covid-19.



Agrega Vidal que “todos ellos pueden mutar y podrían, potencialmente, devastar” grandes cantidades de seres humanos, por lo que urge priorizar el nuevo pacto mundial para detener la devastación del planeta.



Porque, de seguir las cosas en su estado actual, “la humanidad podría una pandemia mucho peor que la del covid-19, posiblemente a la escala de la Peste Negra, que mató cerca de una de cada tres personas en Europa en la edad media”.



La diferencia, en ese entonces, era la limitada movilidad. Ahora, advierte el experto, “debido a las conexiones aéreas y la economía global, un virus se puede expandir alrededor del mundo en pocas semanas, a través de personas que no sospechan que están infectadas y matar a miles antes de que las fronteras puedan ser cerradas”.



Es por ello que demanda priorizar el tema de la conservación de inmediato en la agenda global, tal como se hizo con la amenaza nuclear y la guerra contra el terrorismo.



"No podemos continuar por el camino de la indiferencia deliberada de nuestro deber como guardianes del mundo natural, y debemos tomar medidas globales

debemos tomar medidas globales para derrotar la amenaza que representa nuestra destrucción del medio ambiente. Quizá pudimos ignorar estos hechos antes, pero ahora sabemos que nuestras vidas dependen de esto”, finaliza el artículo.



