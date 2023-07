La policía alemana investiga un tiroteo que se produjo anoche en Langweid (sur de Alemania) y que dejó tres muertos y dos heridos, según informaron en la mañana de este sábado los medios alemanes.

El presunto autor de los disparos, de 64 años, fue detenido y vivía en el mismo edificio que las tres víctimas mortales, dos mujeres y un hombre de 72, 49 y 52 años de edad, según informó la policía de la región de Suabia Norte en un comunicado.



Según la versión que maneja la policía, el sospechoso se vio motivado posiblemente por una disputa personal, aunque los investigadores han señalado que por el momento no quieren entrar en “conjeturas” sobre las razones del crimen.



Se cree que, tras abatir a las tres primeras víctimas, se dirigió a una vivienda situada a 500 metros de distancia y disparó contra una mujer de 32 años y un hombre de 44, que se encuentran en estado grave, aunque sus vidas no corren peligro.



El presunto perpetrador fue detenido poco después en su vehículo sin oponer resistencia y portaba por lo menos un arma de fuego en ese momento.



Langweid am Lech es una localidad de unos 7.500 habitantes situada en la región meridional de Baviera.

El presunto perpetrador fue detenido poco después en su vehículo. Foto: iStock

EFE

