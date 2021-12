El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, aseguró este jueves que la Alianza no ve “señales” de que la concentración militar rusa junto a Ucrania se esté deteniendo, y volvió a advertir a Moscú de que atacar la antigua república soviética tendrá “graves consecuencias”.



“No vemos señales de que esta acumulación (de fuerzas militares) se esté deteniendo o desacelerando. Al contrario, continúa. Esta acumulación no tiene justificación. Es provocadora, es desestabilizadora y socava la seguridad en Europa”, afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.



Así, el político noruego pidió a Rusia “regresar a la diplomacia”, llevar a cabo una desescalada y “respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania”.



“Cualquier nueva agresión contra Ucrania tendrá graves consecuencias y conllevaría un precio elevado”, reiteró, y detalló que Moscú ha desplegado en y alrededor de Ucrania “decenas de miles de tropas listas para el combate, tanques, artillería, unidades blindadas, drones y sistemas de guerra electrónica”.



Stoltenberg subrayó que la decisión de si Ucrania se convierte en miembro de la Otán solo corresponde a los treinta aliados de la organización y a Kiev. “Ucrania tiene derecho a elegir sus propias disposiciones de seguridad. Este es un principio fundamental de seguridad europea”, constató.



El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg (derecha), saluda al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante una conferencia de prensa en su reunión bilateral el 16 de diciembre de 2021. Foto: JOHN THYS / AFP

Igualmente, dijo que “como todos los Estados soberanos”, Ucrania “tiene derecho a defenderse” y agregó que la Otán seguirá proporcionando “apoyo práctico” al país, pero aseguró que el respaldo de la Alianza a Kiev “no es una amenaza para Rusia”.



Pese a la tensión con Moscú, el secretario general declaró que la Otán está “preparada para hablar con Rusia” y repitió la invitación de la Alianza para celebrar una reunión del Consejo Otán-Rusia.



Reconoció que el diálogo “es aún más importante cuando las tensiones son elevadas”, pero admitió que al mismo tiempo la Alianza “permanece vigilante”.



En la cumbre de líderes aliados que se celebrará en Madrid el próximo año se acordará un nuevo concepto estratégico, el documento que describe el propósito de la Otán y que no se ha revisado desde 2010.



Stoltenberg confió en que se exprese “un muy fuerte apoyo a la idea de que la Otán trabaje de forma estrecha con socios, incluida Ucrania” y que los aliados reiteren su compromiso con “el principio del derecho de toda nación soberana a elegir su propio rumbo”.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa con el Secretario General de la Otán. Foto: JOHN THYS / AFP

Por su parte, Zelenski también resaltó que la decisión de unirse a la Otán corresponde solo a su país y a los treinta aliados y confió en que los miembros de la Alianza no se dejen influir por “las líneas rojas de terceras partes”, en referencia a Rusia, que exige a la Otán retirar las promesas hechas en 2008 a Georgia y Ucrania de que serán admitidas en la Alianza.



Aseguró que desde la anexión rusa de Crimea en 2014, Moscú ha “empujado” a Ucrania a unirse a la Otán y está “allanando el camino” para que Kiev entre en la organización.



De todas formas, asumió que en la Alianza no hay “un consenso unánime” sobre la entrada de Ucrania.



Tras participar ayer en una cumbre entre la Unión Europea y y Ucrania, Georgia, Moldavia, Azerbaiyán y Armenia, el mandatario dijo que “la mayoría de líderes de la UE entienden y apoyan la posición de Ucrania”, pero afirmó no estar seguro “de que todos los líderes de Europa entiendan en igual medida la situación porque no todos los líderes de Europa entienden de forma exhaustiva lo que sucede en nuestras fronteras”.



Añadió que lo que sucede en el Donbás, Crimea, el mar Negro y de Azov “debe considerarse parte de los elementos de guerra híbrida” rusa.

Enviado ruso listo para volar a cualquier país neutral para negociar con EE. UU.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov. Foto: EFE

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, está listo para volar a "cualquier país neutral" para negociar con EE. UU las garantías de seguridad que exige Rusia a la Otán para evitar su acercamiento a las fronteras rusas y el emplazamiento de armamento ofensivo en Ucrania, dijo hoy el Kremlin.



"De acuerdo con la decisión tomada, el viceministro Riabkov, quien conducirá estas negociaciones junto con varios expertos, estará listo para volar a cualquier país neutral para iniciar tales negociaciones", señaló el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El miércoles Riabkov entregó a la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de EE. UU., Karen Donfried, los documentos en las que Rusia delinea las garantías que demanda a Occidente, en concreto un tratado y un acuerdo, según especificó Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.



El presidente ruso, Vladímir Putin, planteó esa necesidad a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la cumbre telemática que celebraron el pasado día 7, y desde entonces ha recalcado ante varios líderes occidentales que está listo para empezar "inmediatamente las negociaciones".



Ello después de que EE. UU. y Kiev advirtieran a la comunidad internacional de la concentración de decenas de miles de soldados rusos en las fronteras con Ucrania con el eventual propósito de atacar al país vecino a finales de enero de 2022. Occidente prepara ya sanciones con graves consecuencias para Rusia si decide invadir Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden a través de una videollamada en el balneario de Sochi en el Mar Negro el 7 de diciembre de 2021. Foto: Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP

Donfried, que ha prometido trasladar las propuestas rusas a Bruselas y otros socios europeos, también se reunió el miércoles con el vicejefe de la Administración de la Presidencia rusa, Dmitri Kozak, el hombre de Putin para Ucrania.



Asimismo, ayer el asesor del presidente ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, abordó las garantías que pide Rusia con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Mientras, Peskov no descartó una nueva conversación entre Putin y Biden antes de fin de año, aunque recalcó que no hay nada cerrado aún al respecto.



Tampoco están claras las perspectivas de contactos entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien expresó ayer en Bruselas su voluntad de "negociar en cualquier formato posible" el fin de la guerra en el Donbás, ante la paralización del Formato de Normandía (Ucrania, Francia, Alemania y Rusia).



Rusia acusa a Kiev de preparar un ataque para recuperar los territorios separatistas apoyados por Moscú en el este de Ucrania "por la fuerza" y además de incumplir los acuerdos de Minsk para la paz en el Donbás.



Riabkov explicará el viernes en una rueda de prensa telemática las garantías que busca Rusia, aunque algunas ya se conocen como la exigencia a la Otán de que retire las promesas hechas en 2008 a Ucrania y Georgia de que serán admitidas en la Alianza Atlántica.



Moscú demanda también a la Otán que aleje sus maniobras militares de las fronteras rusas, que se acuerde la distancia mínima de acercamiento entre buques y aviones militares de ambas partes y se reanude el diálogo entre los ministerios de Defensa de Rusia, EE. UU. y la Alianza Atlántica.



Asimismo, Rusia volvió a poner sobre la mesa su propuesta de que EE. UU. se sume a la moratoria unilateral de Moscú al emplazamiento de misiles de corto y medio alcance en Europa y de que se establezcan medidas de verificación.

