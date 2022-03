Con 32 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió este viernes crear una comisión internacional independiente, cuyo mandato consiste en investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, vulneraciones del derecho internacional humanitario y crímenes cometidos en el contexto de la agresión rusa a Ucrania.



Esta comisión estará integrada por tres expertos en derechos humanos, designados próximamente por el presidente del Consejo, quienes deberán “establecer los hechos, circunstancias y causas profundas de tales violaciones y abusos”.



Las comisiones internacionales de investigación son un mecanismo al que recurre la ONU frente a situaciones graves de derechos humanos con el fin de combatir la impunidad, toda vez que, aunque no pueden sancionar a los responsables ni prevenir directamente que ocurran violaciones, sí pueden guardar evidencia de que fueron perpetradas de manera que pueda servir en un eventual proceso judicial.



Por lo anterior, la ONU encargó a esta comisión “recabar y preservar sistemáticamente toda información, documentación y evidencia, incluyendo entrevistas, declaraciones de testigos y material forense”, además de identificar, cuando sea posible, a las personas y entidades responsables por las violaciones o infracciones con la perspectiva de que rindan cuentas ante la justicia.

A menudo, los Estados a los que se les impone una comisión de investigación se niegan a cooperar con ella. Por ejemplo, en el caso de Siria, la comisión establecida en 2011 no ha podido entrar al país y, aunque en principio sus miembros tuvieron contacto con los diplomáticos sirios, su presidente ha dicho que ya ni siquiera le pasan al teléfono. Israel también ha negado el acceso de la comisión de investigación sobre Palestina.



En Ucrania, sin embargo, la historia es otra. En principio, fueron ellos mismos quienes pidieron la creación de la comisión. Además, por tratarse de un país agredido por otro y que no se encuentra totalmente ocupado por las fuerzas agresoras, es posible que, dependiendo de la evolución de la situación, la comisión pueda acceder al territorio y verificar personalmente los hechos.



Y eso que este mecanismo debe investigar todas las posibles violaciones y crímenes ocurridos en la guerra, y no solamente los cometidas por Rusia.

Zelenski firma la solicitud para la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Foto: Parlamento de Ucrania

Adicionalmente, desde hace casi ocho años ya se encuentra en suelo ucraniano una misión de monitoreo de la ONU que ha documentado la situación de derechos humanos en el país, especialmente en la región del Dombás y en Crimea.



La comisión creada este viernes deberá trabajar coordinadamente con este equipo que ha producido más de 40 informes.



Aunque inicialmente los Estados que propusieron crear este nuevo mecanismo quisieron incluir en su mandato la investigación de los hechos ocurridos desde que en 2014 se desató una guerra en esos territorios, y en la que según la ONU han muerto unas 14.000 personas, incluyendo a civiles, en la versión final de la resolución aprobada por el Consejo fue eliminada toda mención a Crimea y a los territorios de Donetsk y Luhansk.

El debate urgente en el que se creó la comisión

El pasado 24 de febrero, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, dio inicio a la escalada militar, la embajadora ucraniana ante la ONU en Ginebra solicitó al presidente del Consejo de Derechos Humanos celebrar un debate urgente sobre "la situación derivada de la agresión rusa”, con el fin de crear esta comisión.



Rusia, que es uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, al igual que Ucrania, se opuso a la iniciativa y pidió que se decidiera en una votación en la que resultó perdedora por 29 votos a favor del debate, 13 abstenciones y 5 en contra.



La reunión, finalmente, tuvo lugar el jueves, una semana después del inicio de la agresión militar, y cuando la ONU reportaba que más de un millón de personas habían salido de Ucrania huyendo de los bombardeos y ataques del ejército ruso.



Según indicó la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien dio inicio al debate y estuvo presente durante toda la sesión, al menos 227 civiles habían muerto y otros 525 resultaron heridos. Esas cifras, alertó, en realidad serían mucho mayores, al tiempo que pidió un cese al fuego y una salida pacífica al conflicto.

Un vehículo blindado de transporte de personal (APC) ruso ardendo junto al cuerpo de un soldado no identificado durante una pelea con las fuerzas armadas ucranianas en Kharkiv. Foto: SERGUÉI BOBOK / AFP

embajador ruso ante la ONU Gennady Gatilov. Foto: EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

El embajador ruso ante la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, acusó al Consejo por no haber intervenido en la situación en Ucrania a pesar de que la guerra del Dombás se encontraba en su agenda sesión tras sesión desde 2014.



“El Consejo de Derechos humanos tuvo la oportunidad de actuar y proteger la democracia y al pueblo ucraniano, y de preservar su sociedad multiétnica y multicultural, pero fracasó en el empeño”, dijo el diplomático.



Por su parte, la vicecanciller ucraniana, Emine Dzhaparova, afirmó que la agresión rusa es una amenaza existencial a los derechos humanos como principio, pues quien violó el derecho internacional “fue uno de los países más grandes del mundo, un miembro del Consejo de Seguridad, un líder débil que quiere parecer fuerte y que llevó a su país al infierno del crimen y la injusticia contra Ucrania”.



Más de cien Estados participaron en el debate, aunque solo los miembros del Consejo pueden votar. La gran mayoría de los delegados condenaron la agresión militar rusa y denunciaron el daño que está causando a la población civil, por lo que se manifestaron a favor de la creación de la comisión para prevenir la impunidad y para que Rusia sepa que deberá responder por sus acciones. Algunos países dijeron estar listos para recibir a los refugiados y ofrecieron ayuda humanitaria.

Las declaraciones de por lo menos 14 países europeos fueron dadas por los ministros de Relaciones Exteriores y no por los embajadores, lo que en diplomacia indica la gran importancia que le otorgan al asunto.



El único Estado latinoamericano que hizo lo mismo fue Colombia, que transmitió un videomensaje de la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez, en el que aseguró que la acción del presidente Putin era una amenaza para los derechos humanos en el mundo entero.



Otros pocos países manifestaron su desacuerdo con la comisión de investigación. China, por ejemplo, aseguró que respaldaba todo esfuerzo diplomático para resolver “la crisis ucraniana”, pero que, de crear el mecanismo, el Consejo estaría utilizando los derechos humanos como excusa para presionar a un país y politizando la situación en lugar de buscarle una solución.



En la votación, China, Cuba y Venezuela, aliados de Rusia, y que se habían opuesto a la celebración del debate, se abstuvieron. Solo Eritrea se unió a Rusia con su voto negativo.Carmen Lucía Castaño

Para EL TIEMPO

Ginebra

