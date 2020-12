La ley con la que el presidente Putin se aseguró inmunidad vitalicia

Gobernar hasta 2036 o dejar el poder y convertirse en senador de por vida, con inmunidad garantizada. Esas son las opciones que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene hoy sobre la mesa.



Lo cierto es que el mandatario se abrió camino esta semana para abandonar tranquilamente el Kremlin, si así lo desea, al firmar una ley que protege a los expresidentes de persecusiones judiciales.



Ahora los exmandatarios rusos ni sus familiares pueden ser objeto ni de detenciones, arrestos, registros, interrogatorios o causas penales o administrativas, según lo estipula la reciente norma jurídica que, después de pasar por el Parlamento, fue sancionada por Putin.



La legislación formaba parte de las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas en un referendo en junio y que le dio luz verde al mandatario, de 68 años, para permanecer en la presidencia más allá del 2024.



Antes de que dicha ley fuera promulgada, un expresidente solo gozaba de inmunidad en actos cometidos durante su mandato o relacionados con el ejercicio del cargo, pero no estaba protegido ante causas vinculadas a hechos anteriores o posteriores a su gobierno.

Los expertos coinciden en que no hay nada de extraño en que alguien como Putin, que lleva más de 20 años gobernando y que posiblemente crea que puede ser perseguido, introduzca un cambio como ese en la legislación.



“No es algo poco común, podría haber muchas investigaciones (...) en cuanto a problemas de corrupción y al tema de las acciones de Rusia en contra de opositores”, le dijo a EL TIEMPO Aymeric Durez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, enfatizando que la nueva ley es “una garantía general para asegurar que el sucesor de Putin no buscará una venganza” o deslegitimar sus acciones.



Luisa Lozano, docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana le dijo a este diario que Putin ha sido históricamente cuestionado por hechos, como desapariciones o encarcelamientos, cometidos en algunas guerras lideradas por Rusia.



Según Lozano, la extensión de la inmunidad no es una sorpresa, pues Putin lleva gobernando por mucho tiempo Rusia “sin mayores restricciones” y esta responde al miedo que el mandatario tiene de lo que pueda sucederle si deja el cargo.

El presidente ruso, Vladimir Putin (der.), y el primer ministro Dmitri Medvedev se dirigen a los militantes de Rusia Unida en Moscú. Foto: Reuters

Dmitri Medvédev, dirigente de Rusia entre 2008 y 2012, fue blanco de varias investigaciones anticorrupción, llevadas a cabo por el líder opositor Alexéi Navalni, cuando terminó su mandato. Pero, para su fortuna, Medvédev también se verá beneficiado con la nueva medida legal.



Los analistas estiman que si Putin comenzara a ser investigado por alguna razón, el riesgo de verse privado de su inmunidad sería mínimo. Antes, la pérdida de esta se daba si el Comité de Instrucción de Rusia iniciaba un proceso penal por un crimen grave cometido durante el ejercicio del cargo y éste era sancionado por la Asamblea Federal (parlamento).



Con la ratificación de la ley, eso solo puede pasar por una decisión del Senado, que debe tener una acusación impuesta por la Cámara Baja y respaldada por dos tercios del Parlamento.



Además, los cargos tienen que ser confirmados por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional y, una vez esto suceda, el Senado no puede tardar más tres meses para dar un veredicto.



Según Durez, que Putin sea despojado de su protección es un hecho “totalmente imposible”, pues las instituciones implicadas en el proceso están bajo su control y tiene un importante poder presidencial que se reforzó con los cambios constitucionales aprobados este año.

Por su parte, Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, dijo que “imposible en política no hay nada” y que lo que finalmente se intenta hacer con la ley es reducir la posibilidad para que un proceso contra Putin sea exitoso.



No obstante, otro gran objetivo se suma. Putin también firmó una ley que permite a los expresidentes ejercer como senadores vitalicios, y que, junto a la que les brinda inmunidad, se convierte en una forma de proteger su legado.



“Lo que se quiere proteger es el legado Putin, que no puede haber ningún riesgo de que se borre, bien sea por la vía de un proceso jurídico en su contra, por eso la inmunidad, o bien sea porque Rusia llegue otro primer ministro u otro presidente y tome otro camino”, dijo Jaramillo, que agregó que la idea de que Putin se convierta en senador vitalicio significa garantizar que “la tradición de los presidentes esté presente en la política rusa a largo plazo”.



Para este experto, las tres principales implicaciones de ambas leyes son el refuerzo del modelo presidencialista impuesto en Rusia, la “moda” en el mundo de juzgar a presidentes que dejan su cargo y la posible incidencia de Putin en el sistema político del país si abandona el poder.



Pero Putin no ha hablado directamente sobre esa última posibilidad. Tampoco sobre la de postularse para un quinto mandato, pese a que en el mismo paquete de enmiendas constitucionales se abrió la posibilidad de ser reelecto por dos períodos más.



Así, aunque todavía no es certero si continuará como presidente o ejercerá como senador, lo que sugieren sus acciones es que quiere tener disponibles varios caminos. Los expertos apuntan a que solo dejará de gobernar por problemas de salud y que el fin de su vida política, que en todo caso le brinda seguridad, aún está lejos.



PAULA VALERIA GALLO*

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

