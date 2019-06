La justicia española frena la exhumación del dictador Franco

Una de las banderas políticas del presidente de España, Pedro Sánchez, deberá por ahora esperar nuevos vientos. El Tribunal Supremo, máximo organismo judicial, decidió suspender la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco, prevista para los próximos días, con el fin de trasladar sus restos fuera de la basílica del Valle de los Caídos.

Por decisión suya, Franco fue enterrado a poco menos de sesenta kilómetros de Madrid, junto con otros combatientes de la guerra civil de los dos bandos enfrentados. Allí se erigió la gigantesca basílica del Valle de los Caídos como homenaje a las víctimas de la guerra civil.



El organismo público argumenta que no podrá producirse la exhumación hasta tanto no haya una sentencia en firme sobre la cuestión de fondo. La familia de Franco y organizaciones afines a su figura demandaron la decisión del Consejo de Ministros y recurrieron a la vía jurisdiccional. Se trata, según ellos, de hacer valer sus derechos legítimos porque "Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos”.



El general Franco, que triunfó en la guerra civil (1936-1939), ocupó la jefatura del Estado español entre el 1º de octubre de 1936 y el 20 de noviembre de 1975. Tras su fallecimiento, España retornó de la dictadura a la vida democrática, después de un complejo proceso político guiado por el Rey Juan Carlos I y el estadista Adolfo Suárez.



Tras la llegada al poder en junio de 2018, el presidente Sánchez afirmó que los restos de Franco no podrían permanecer en un monumento de esa magnitud y que deberían ser trasladados a otro lugar. No se esperaba, sin embargo, que la familia optara, en respuesta, por la cripta de la catedral de La Almudena, donde reposan los restos de la hija del dictador, en pleno centro turístico de Madrid.



El gobierno, a través de la vicepresidenta Carmen Calvo, ha manifestado que aguardará a la sentencia pero que no cesará en su objetivo. Franco, pues, seguirá por varios meses más a la espera de descansar en paz.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid