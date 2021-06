Ministro de Exteriores británico pone de nuevo el Brexit sobre la mesa

La integridad del Reino Unido "no es negociable", dijo este viernes Dominic Raab, ministro británico de Relaciones Exteriores.



Las palabras del ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, generaron polémica entre los países de la Unión Europea. Foto: EFE

El político, representante de Reino Unido en el ámbito internacional, se refirió a la difícil situación por la que pasa Irlanda del Norte, tras el triunfo del Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).



"No negociamos con la integridad del Reino Unido. Sea territorial, constitucional o económica no está sobre la mesa, no es algo negociable", aseguró al canal 'Sky News'.

Las fuertes declaraciones de Raab han provocado tensiones con la Unión Europea porque hicieron alusión a las declaraciones de Emmanuel Macron, presidente de Francia, que dijo el jueves que lo que había sido firmado en el Brexit no era "renegociable".

