La historia detrás de la mostrada de dientes de Rusia en Ucrania

Putin movilizó 100.000 soldados a la frontera con ese país en un pulso con Occidente, y más concretamente, con Biden. Ya ordenó la retirada, y ahora habla de diálogo, pero el problema está lejos de resolverse.

¿Es Rusia capaz de vivir en paz junto a una Ucrania soberana, independiente y unida? ¿O es inevitable una guerra? Esta, desde hace tiempo, es la cuestión primordial para Europa del Este, que volvió al centro de la escena con la gigantesca concentración de fuerzas militares rusas en Crimea y a lo largo de la frontera oriental ucraniana.



Fue la cuestión de la independencia ucraniana la que finalmente llevó a la desintegración de la Unión Soviética hace tres décadas. Aunque la salida de otras repúblicas soviéticas no necesariamente hubiera implicado una amenaza existencial, la declaración de independencia de Ucrania decididamente lo fue. Selló el destino de la Unión Soviética, un colapso que el presidente ruso, Vladimir Putin, recuerda como “la mayor catástrofe geopolítica” del siglo XX.



Durante las dos décadas posteriores a la desintegración de la Unión Soviética, Rusia se centró principalmente en construir su propio Estado y en forjar su propia identidad, pero eso cambió cuando Putin decidió volver a ejercer la presidencia en 2012, en el que sería su tercer mandato (después de desempeñarse como primer ministro por un período electoral durante el cual su amigote, Dmitri Medvedev, ocupó la presidencia hasta que Putin pudiera postularse constitucionalmente otra vez). Y ahora Putin se ha embarcado en un rumbo revisionista para crear la llamada Unión Euroasiática.

El pecado, mirar a Occidente

Ucrania, mientras tanto, había mostrado una fuerte preferencia por alinearse con sus vecinos de Europa central. Y aunque esos países se habían unido a la Unión Europea, no había motivos por los que una relación más estrecha con ellos tuviera que debilitar los vínculos históricos y culturales ucranianos con Rusia.



En este contexto, la Asociación Oriental de la UE, que dio lugar a la Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo con Ucrania, fue parte de un intento de acercamiento más amplio con ese país. Ninguno de los acuerdos comerciales de Ucrania con la UE era incompatible con el que mantenía con Rusia, pero el Kremlin no opinaba lo mismo. Incapaz de aceptar esos acuerdos, comenzó a presionar al débil y vacilante presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, para que se alejara de la UE. Eso generó un levantamiento popular que derrocó a Yanukovich (quien huyó a Moscú) y preparó el escenario para la guerra que comenzó en 2014.



El Kremlin entendía que Ucrania era un Estado débil, que cedería si se lo sometía a una presión sostenida. Para justificar el revanchismo ruso, los funcionarios ofrecieron al mundo exterior conferencias en las que presentaban a Ucrania como una colección de despojos de imperios difuntos. Aunque en alguna medida esto sea cierto, se podría decir lo mismo de Rusia y de cualquier otro Estado-nación moderno si nos remontamos lo suficiente al pasado.



Comprometido con la idea de que Ucrania no es un verdadero país, el Kremlin pareció haberse convencido de que robarle Crimea a principios de 2014 aceleraría su colapso; esperaba que Rusia pudiera entonces forjar la llamada Nueva Rusia (Novorossiya) en el este y el sur de Ucrania, dejando la parte que quedara fuera de su control como una pequeña ‘Galicia Occidental’.



Con esas grandes ambiciones en mente, Rusia comenzó a desplegar insurgentes ‘voluntarios’ y armas junto con una operación masiva de desinformación para enfrentar a los ucranianos entre sí. Pero el intento fracasó. Invadir otros países rara vez es una buena forma de hacer amigos... y este intento no fue la excepción. En vez de dividir a Ucrania, el Kremlin unió a su población más que nunca. Y Rusia tuvo que desplegar grupos de batalla de sus fuerzas armadas a fin de rescatar lo que quedaba de su reducto separatista en la región ucraniana de Dombás.

Guerra de ‘baja intensidad’

Desde entonces, los esfuerzos para lograr un consenso político (a través de los dos acuerdos de Minsk) fracasaron. La sostenida guerra de baja intensidad ha acabado con 14.000 vidas y ha obligado a millones a huir de sus hogares. Aunque el público ucraniano tuvo dificultades para aceptar algunos de los compromisos que implicaría un acuerdo, la verdadera barrera a los avances ha sido el rechazo del Kremlin a renunciar a sus enclaves en Ucrania. Al segmento nacionalista de la opinión pública rusa, base del apoyo a Putin, le resultará difícil asumir una ‘derrota’ en Ucrania.



Ahora, según su ministro de Defensa, Rusia movilizó dos ejércitos completos y tres unidades aerotransportadas en el este y el sur de Ucrania, supuestamente para realizar ejercicios militares. ¿Ejercicios para qué? El propio vocero de Putin lo dejó claro al afirmar que, en caso de ser necesario, Rusia intervendría para evitar ataques a los rusoparlantes en Ucrania.



Tras haber mostrado los dientes, y en medio de las protestas de la Unión Europea, Estados Unidos y otro países, Rusia ha anunciado el fin de sus ‘ejercicios militares’ y la vuelta de sus tropas a los cuarteles. Pero, independientemente de que esta arriesgada política lleve a un conflicto declarado pronto o dentro de meses o años (es probable que ni siquiera quienes toman las decisiones en el Kremlin estén seguros de esto), la situación continuará siendo peligrosa hasta que Rusia desista de sus ambiciones revanchistas. En última instancia, hasta que Rusia sea capaz de vivir junto a una Ucrania soberana y democrática será imposible alcanzar un punto medio estable.



El resultado final de esta crisis latente tiene implicaciones que van mucho más allá de Rusia y Ucrania. Una agenda revisionista rusa exitosa no se detendría en la reconquista de Kiev, sino que buscaría desbaratar por completo el orden de seguridad europeo posterior a la Guerra Fría. Eso sería extremadamente peligroso. En especial para la propia Rusia. Mientras el Kremlin se obsesione con enfrentar al resto de Europa, no se enfocará en crear el futuro democrático y próspero que merecen los rusos. De uno u otro modo, el destino de la región en su conjunto está vinculado al de Ucrania.

11 momentos claves para entender

lo que pasa

- El 21 febrero de 2014, una masiva movilización de manifestantes proeuropeos y nacionalistas ucranianos ponen fin al gobierno de Viktor Yanukovich (elegido por un partido prorruso), entre otros factores, por poner obstáculos a un acuerdo de asociación con la Unión Europea.



- Fuerzas prorrusas, apoyadas por Moscú, toman el control de Crimea el 27 de febrero, una península donde predominan los rusoparlantes y donde está el estratégico puerto de Sebastopol, sede de la flota rusa en el Mar Negro.



- En marzo, en regiones fronterizas con Rusia y rusoparlantes como Donetsk y Lugansk se registran alzamientos de milicias prorrusas que piden su separación de Ucrania, apoyadas por tropas rusas que operan como civiles y apertrechadas por Moscú.



- Entre el 6 y el 19 de marzo, Crimea se declara independiente y se anexa a Rusia.



- Ucrania inicia una guerra en defensa de su integridad territorial.



- Rusia alega su legítimo derecho a defender a poblaciones rusoparlantes. 14.000 personas mueren en ese conflicto. Rusia se queda con Crimea.



- La situación se mantuvo por años en un tenso statu quo, pero las hostilidades resurgieron desde principios de este año entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas prorrusas.



- Como consecuencia, Rusia movilizó a más de 100.000 soldados a la frontera con Ucrania, según a Unión Europea.



- El Parlamento Europeo, la Unión Europea y Estados Unidos advierten a Putin sobre las consecuencias de una acción militar contra Ucrania, pero el mandatario ruso –quien acaba de concluir una reforma legal que lo habilita para gobernar hasta el 2036– respondió con la movilización de su flota en el mar Negro y una advertencia: quienes se atrevan a “traspasar una línea roja” con Rusia “lo lamentarán como nunca tuvieron que lamentar cualquier cosa”.



- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le propone a su homólogo ruso una reunión en “cualquier lugar” de la zona del conflicto del Donbás (que reúne a las regiones de Donetsk y Lugansk) para evitar una guerra. Rusia tiene un millón de hombres activos en sus FF. AA., y Ucrania no llega a los 250.000.



- El jueves Rusia anunció la retirada de sus fuerzas y ofreció diálogo a Ucrania y a Occidente.



ARL BILDT*

Estocolmo



(*) Ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Suecia.



REDACCIÓN DOMINGO