El pueblo español que regala jamón serrano a sus habitantes

Jamón serrano en lugar de luces navideñas. Así se resumen las festividades de este año en Parauta, un pueblo del sur de España, donde la alcaldesa decidió sorprender a los habitantes. “Hay familias que pueden comprar un jamón de pata negra y otras muchas que no, pero esta Navidad todas van a tener el suyo”, explica Katrin Ortega, del Partido Obrero Socialista Español (PSOE). “Es una forma de igualarnos a todos”, agrega.



Y es más que jamón: se trata de un paquete que también incluye salchichón y chorizo ibéricos y una botella de vino. Todo de producción local para ayudarle a la economía de la región.



"Al principio únicamente decidí que este año no íbamos a poner las luces de Navidad porque hay cientos de personas que están muriendo como consecuencia de la pandemia”, explica Ortega. “Pero luego pensé que deberíamos hacer algo para alegrar a los vecinos estos días”.



Así han repartido 250 lotes ibéricos, casa por casa. No se han enviado, sino las entregas han sido personales. “Como si fuera los Reyes Magos”, en palabras de la alcaldesa. Costaron ocho mil euros, una suma que asume el presupuesto de la localidad, que ronda los 900 mil euros anuales.



Al principio mantuvieron la idea en secreto para darles una sorpresa a los habitantes. Cuando la contaron e hicieron pública en las redes sociales, el eco que tuvo la iniciativa fue impresionante. A la alegría de los vecinos beneficiados se suman las repercusiones en los medios de comunicación, que se han trasladado desde todas partes de España hasta el pequeño pueblo.



Parauta está en Málaga (Andalucía), cerca de Ronda y Marbella. “Nadie sabía de nuestro pueblo y ahora lo están conociendo en toda España”, afirma la alcaldesa. Aunque organizaron las entregas a lo largo de varios días para que pudieran cubrir la información, ella cuenta que les ha tocado repetir la escena frente a las cámaras a pesar de que ya están todos los lotes repartidos. “Parece que estamos protagonizando una película”, asegura.



No es la única iniciativa original en esta extraña Navidad. En Benarrabá, cerca de Parauta, regalaron cajas de mantecadas a los vecinos. Aunque no eliminaron la iluminación navideña, sí la redujeron y compraron los bizcochos a los 450 residentes. En Júzcar, cambiaron las luces por regalos para niños y ancianos. Y en Alpandeire destinaron el presupuesto de las luces a pruebas de coronavirus para los 250 habitantes.

Voces en contra y a favor

No todos aplauden la idea de la alcaldesa de Parauta. “Esta iniciativa es, cuanto menos, sorprendente”, asegura José Antonio Víquez, vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular (PP) en la provincia de Málaga. “A ver si es que los fondos incondicionados de la Diputación o las ayudas que llegan desde la Junta de Andalucía se están gastando en jamones”, le comentó a Europa Press.



“Soy una humilde y novata alcaldesa que solo lleva año y medio y que en ese tiempo ha conseguido levantar a toda España a aplaudir mi decisión, así que tengo poco que contestar”, aseguró al respecto Ortega. Y de paso comparó el gasto de su municipio con el de Málaga, donde se invirtieron cerca de 800 mil euros en las luces navideñas.



La mayoría de voces locales, sin embargo, se muestran a favor. “Estamos contentísimos”, aseguró a la prensa local José Román, un habitante del pueblo. “Es cierto que este año no está para iluminación, hay mucha gente pasándolo mal”, dijo y, de paso, alabó la decisión de no instalar ningún árbol de navidad en la calle “porque se evita que se junte mucha gente en la plaza para hacerse fotos, y eso es un peligro”.Por lo pronto los habitantes de Parauta saben que cuentan con un buen jamón pata negra y otras delicias locales para despedir un año que todos quieren olvidar.





JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

