Como si se tratara de una película de espionaje, el Reino Unido está conmocionado por la reciente revelación de un presunto agente chino que operaba en el corazón del poder británico en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento.



Este intrigante episodio, que ha desatado tensiones diplomáticas y políticas, tiene todos los ingredientes de un thriller internacional: un investigador parlamentario, altos cargos conservadores, acusaciones de espionaje y una batalla de palabras entre dos superpotencias.



La trama se desarrolla en los oscuros e históricos pasillos de Westminster, un edificio que data del siglo XI que ha sido residencia de reyes, nido de complots, incendios y hasta reconstrucciones. Pero desde 1840 es desde donde se han movido los hilos de la política británica.



Allí, los secretos políticos se han entrelazado con las decisiones que moldean a toda una nación y que hoy es el escenario perfecto para el misterioso juego de espionaje que hoy tiene en vilo a la política británica.



El protagonista es un hombre de complexión atlética, de 28 años, ojos azules y venido de una de las más elitistas escuelas inglesas, quien pasó dos años enseñando literatura inglesa en una escuela internacional cerca de Shanghái (China).



Aunque las autoridades británicas no han dado su nombre oficialmente, la prensa británica lo ha identificado como Chris Cash, un investigador que trabajaba en el Parlamento para ministros del Partido Conservador en el gobierno.



El intrépido relato de espionaje comienza con la acusación de que Cash habría sido reclutado como un agente durmiente mientras vivía y trabajaba en China Foto: iStock

Quienes lo conocen, lo describen como carismático e inteligente, características que le habrían valido moverse ágilmente en un círculo de poder que incluye al ministro de Seguridad, Tom Tugendhat, y la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores, Alicia Kearns.



Incluso se asegura que Cash acompañó a un parlamentario conservador a reunirse con el ministro de la Oficina del Gabinete, Alex Burghart, a principios de este año para discutir las enmiendas propuestas por el legislador al Proyecto de Ley de Adquisiciones, el cual estaba diseñado para endurecer la política del Reino Unido hacia China.



El intrépido relato de espionaje comienza con la acusación de que Cash habría sido reclutado como un agente durmiente mientras vivía y trabajaba en China. Después de un período de infiltración, fue enviado de regreso al Reino Unido con una misión aparentemente clara: infiltrarse en las redes políticas británicas que son críticas con el Gobierno chino.



Aunque la relación de Cash con estos políticos es aún materia de investigación, su detención en marzo –pero que se conoció hasta apenas hace unas semanas– envió ondas de choque a través de Westminster.



El primer ministro británico, Rishi Sunak, no dudó en expresar sus “importantes preocupaciones sobre la interferencia china en la democracia parlamentaria del Reino Unido” durante una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en la cumbre del G20.



La policía antiterrorista MI5 fue la encargada de llevar a cabo el arresto de Cash y otro sospechoso, ambos bajo los presuntos delitos relacionados con el espionaje.

Sobre esto, de hecho, se espera que haya un pronunciamiento judicial en octubre.



El propio Cash defendió su inocencia frente a las acusaciones en su contra, en un comunicado a través de sus abogados. “Teniendo en cuenta lo que se ha informado, es vital que se sepa que soy completamente inocente. Hasta la fecha he pasado mi carrera tratando de educar a otros sobre el desafío y las amenazas que presenta el Partido Comunista Chino”, dijo.



Aparentemente se le investiga porque utilizó su influencia en los círculos del Partido Conservador para suavizar las críticas a China, mientras desacreditaba a otros. Se informó, además, que intercambió datos sensibles con Pekín, aunque al parecer no se trataba de material clasificado como secreto.

Rishi Sunak , primer ministro del Reino Unido. Foto: EFE

El misterio de Chris Cash

Pero la historia da un giro aún más inquietante. Allí entran en escena funcionarios británicos que se habrían visto envueltos en esta red de espionaje y como cabeza visible estaría Cash.



Su arresto desató un revuelo en Westminster, ya que se considera una de las violaciones de seguridad más graves en la historia del Reino Unido.



Ante estos señalamientos, China ha negado rotundamente cualquier participación en un plan de espionaje que involucre a Chris Cash y otros funcionarios británicos. La embajada china en el Reino Unido ha calificado estas acusaciones de “calumnias maliciosas”. La situación, en todo caso, ha generado un aumento de la tensión diplomática entre Londres y Pekín.



Presidente chino, Xi Jinping. Las autoridades de su Gobierno han desestimado todas las vinculaciones con este caso. Foto:

Algunas luces sobre la figura de Chris Cash las dio la periodista Cindy Yu, editora asistente de la revista semanal The Spectator y presentadora del podcast Chinese Whispers.



Cindy se crió en Nanjing, ciudad china, ubicada a 300 kilómetros de Shangai. “Llegué a conocerlo a nivel profesional, pero de vez en cuando tomábamos una copa juntos o pasábamos el rato en el apartamento de un amigo. Sólo cuando vi los informes de su arresto me di cuenta de que no había sabido nada de él desde una noche hace seis meses cuando nos unimos para jugar ‘Codenames’, el juego de mesa en el que los maestros de espías rivales corren para encontrarse con sus agentes. Destrozamos al otro equipo”, recuerda la periodista.



Cash, que anteriormente dirigía el Grupo de Investigación de China, un organismo enfocado en la política británica hacia el gigante asiático, tenía acceso a información sensible. Sin embargo, no está claro hasta qué punto pudo influir en los asuntos exteriores del Reino Unido.



Linkedln, la tejedora de contactos

Este caso de espionaje habría comenzado con la inusual estrategia de un espía chino que utilizó LinkedIn para urdir una red de contactos con funcionarios británicos, atrayéndolos hacia un oscuro mundo de secretos de Estado.



Según informes del prestigioso diario británico The Sunday Times, este espía, supuestamente vinculado al Ministerio de Seguridad del Estado de Pekín, operó bajo múltiples identidades falsas a lo largo de cinco años. El más destacado de sus alias fue el de “Robin Zhang”.



Durante ese período, Zhang presuntamente se dedicó a ofrecer oportunidades de negocios a funcionarios británicos y de otros países con el objetivo de obtener información confidencial. No escatimaba recursos, llegando incluso a ofrecer sumas de hasta 8.000 libras esterlinas (un poco menos de 39 millones de pesos colombianos) a un asesor de contratación cada vez que este le proporcionaba datos de alguien que trabajara para los servicios de inteligencia.

El Estado chino estaba “llevando a cabo un ataque de espionaje contra el Reino Unido diferente a cualquier otro emprendido por los gobiernos occidentales. FACEBOOK

TWITTER

Pero el espionaje no se detuvo en simples transacciones financieras. Zhang también supuestamente tentó a sus objetivos con viajes a China y conferencias pagadas. A algunos de ellos se les solicitó la entrega de informes que Zhang luego utilizaría para chantajearlos aún más, presionándolos para que proporcionaran documentos aún más sensibles. Estas tácticas, según un informe del Comité parlamentario de Inteligencia y Seguridad sobre China, podrían incluir “trampas de miel”, donde se intenta atrapar a las víctimas en situaciones comprometedoras.



Según el historiador y experto en seguridad nacional Calder Walton, el Estado chino estaba “llevando a cabo un ataque de espionaje contra el Reino Unido diferente a cualquier otro emprendido por los gobiernos occidentales. Es amplio, profundo y acelerado, abarca múltiples dominios y está más allá del ámbito del arte de gobernar aceptable”.



En un artículo publicado en periódico The Times, Walton asegura que el Partido Comunista Chino (PCC) utiliza sus servicios de inteligencia de manera diferente a Occidente. Según el historiador, la estrategia china va más allá de la supervisión política o judicial independiente o de la prensa.



El gigante asiático trata de “aprovechar cada parte de su gobierno y de su sociedad para robar secretos extranjeros, influir en los gobiernos y potencialmente sabotearlos digitalmente. Los servicios de inteligencia de China apuntan a parlamentos y formuladores de políticas occidentales, y roban contraseñas, fusionando inteligencia humana y capacidades cibernéticas”, asegura Walton.



Según esto, los servicios clandestinos de China, como el Ministerio de Seguridad del Estado, están en la primera línea de la gran estrategia de Pekín: mantener al Partido Comunista Chino en el poder y hacer de China la principal potencia militar y económica autosuficiente del mundo. El objetivo es invertir el panorama tecnológico para que otros países dependan de la tecnología china, no occidental. Alegatos que son rechazados por la autoridad china.



Para los británicos este incidente es un desafío sin precedentes que ha dejado al descubierto la fragilidad de la seguridad en el corazón del poder británico. Mientras las investigaciones continúan y las acusaciones vuelan, una cosa es segura: el enigma de Chris Cash y su papel en el juego de espionaje y política en Westminster seguirá siendo un tema de debate y preocupación en el Reino Unido y tensará aún más las relaciones entre Pekín y los Occidentales.

María Victoria Cristancho

Para EL TIEMPO

Londres

En Twitter: @mavicristancho