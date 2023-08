Tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, los barcos que solían exportar grano desde los puertos ucranianos del mar Negro dejaron de viajar hasta allí porque corrían el riesgo de ser atacados por las fuerzas rusas, que sospechaban que transportaban suministros militares. Esto hizo que los precios de los cereales se dispararan a niveles récord y desató temores de hambruna en países de Oriente Medio y África que anteriormente habían importado grano ucraniano, especialmente trigo.

Finalmente, en julio de 2022, Rusia accedió a dar paso seguro a los barcos que viajaban hacia y desde Ucrania, con la condición de que los funcionarios rusos pudieran inspeccionarlos. Durante los 11 meses que estuvo en vigor la iniciativa de los cereales del mar Negro, Ucrania exportó 33 millones de toneladas de cereales, y los precios mundiales de los alimentos bajaron aproximadamente un 20 %. Según las Naciones Unidas, el 57 % de los alimentos exportados se destinó a países en desarrollo.



Pero ahora Rusia se ha retirado del acuerdo. Cuando Rusia anunció que dejaría expirar el acuerdo el 17 de julio, el precio del grano subió un 8 %. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que millones de personas se enfrentarían ahora al hambre, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que “Rusia es responsable de negar alimentos a personas desesperadamente necesitadas en todo el mundo”. En Kenia, el gobierno describió la conducta de Rusia como una “puñalada por la espalda” a la población de los países afectados por la sequía (un grupo en el que actualmente se incluye Kenia).

Además de poner fin al acuerdo y declarar que considerará que cualquier buque de carga que se dirija a puertos ucranianos puede transportar material militar, Rusia ha atacado puertos ucranianos del río Danubio, que podrían ofrecer una ruta de exportación alternativa, y también ha atacado instalaciones de almacenamiento de grano en Odesa, destruyendo unas 60.000 toneladas de grano.



En una reciente Cumbre Rusia-África celebrada en San Petersburgo, el presidente Vladimir Putin intentó mostrar su preocupación por la posible escasez de grano en África prometiendo de 25.000 a 50.000 toneladas de grano ruso a seis países africanos (en cuatro de los cuales operan mercenarios rusos del Grupo Wagner). Kenia no estaba entre ellos. En cualquier caso, la cantidad total de grano prometida es inferior al 1 % del grano enviado por Ucrania mientras el acuerdo estuvo en vigor.

Una falsa impresión

No puede haber justificación ni excusa para que Rusia, en el marco de su guerra de agresión contra Ucrania, tenga como objetivo las exportaciones de grano de ese país, a sabiendas de que ello hará subir los precios del grano y aumentará el hambre entre la población de países alejados del conflicto.



Sin embargo, los comentarios de líderes como Guterres y Blinken corren el riesgo de crear la falsa impresión de que el mundo depende de que Ucrania produzca suficiente grano para alimentar a su población. Cada año, el mundo produce unos 750 millones de toneladas de trigo y 1.100 millones de toneladas de maíz.

De esta cantidad, el 20 % del trigo (150 millones de toneladas) y el 61 % del maíz (671 millones de toneladas) se destinan a la alimentación de animales confinados en lo que la industria denomina “operaciones concentradas de alimentación animal” o Cafo (por su sigla en inglés). (Eso se suma al 77 % de la cosecha mundial de soya).



Cuando alimentamos a los animales con cultivos que podríamos comer, acabamos teniendo menos calorías y menos proteínas de las que contienen los propios cultivos. Esto se debe a que los animales utilizan la mayor parte del valor nutritivo de sus alimentos para mantener sus cuerpos calientes y en funcionamiento, y para desarrollar huesos y otras partes del cuerpo que nosotros no comemos.

Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que los cereales y la soya utilizados para alimentar al ganado vacuno devuelven menos del 3 % de las calorías y proteínas que contienen los cultivos, menos del 10 % cuando se alimenta a los cerdos y solo el 21 % cuando se alimenta a los pollos, los transformadores más eficientes.



Si sumamos todas estas cifras y suponemos que el rendimiento nutricional medio de todos los animales de las Cafo es del 20 % (aunque es casi seguro que es inferior), podemos concluir que alimentar a los animales con 150 millones de toneladas de trigo y 671 millones de toneladas de maíz supone desperdiciar 120 millones de toneladas de trigo y 537 millones de toneladas de maíz. En comparación, los 33 millones de toneladas de grano que Ucrania exportaba cuando estaba en vigor el acuerdo del mar Negro con Rusia es una cantidad relativamente modesta.

Blinken tiene razón al decir que Rusia es responsable de negar alimentos a personas desesperadamente necesitadas en todo el mundo, pero no finjamos que otros países son impotentes para evitar la escasez de alimentos provocada por la voluntad de Rusia de atacar a los barcos que transportan trigo ucraniano. Estados Unidos por sí solo podría compensar fácilmente la pérdida de exportaciones ucranianas reduciendo el número de animales en las Cafo y exportando el excedente de grano resultante. La tarea sería aún más fácil si otros países que producen la mayor parte de su carne en Cafo hicieran lo mismo.



Gravando la carne, los gobiernos liberarían suficiente grano para alimentar a los “desesperadamente necesitados de todo el mundo”. Además, reducirían la contaminación del aire y el agua, disminuirían las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorarían la salud de sus ciudadanos.

AUTOR: PETER SINGER (*) - © Project Syndicate- MELBOURNE

(*) Profesor de bioética en la Universidad de Princeton, es fundador de la organización sin fines de lucro The Life You Can Save. Sus libros incluyen ‘Liberación animal’, ‘La ética de lo que comemos’(con Jim Mason), ‘Hambruna, riqueza y moralidad’ y ‘Ética en el mundo real, ¿por qué vegano?’. En 2013, el Instituto Gottlieb Duttweiler lo nombró el tercer “pensador contemporáneo más influyente" del mundo.

Alcanzar el hambre cero todavía es posible

Este año se cumple la mitad del plazo de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ambicioso conjunto de metas mundiales introducido por Naciones Unidas en 2015.



Estos 17 objetivos, concebidos para abordar los retos más acuciantes y encaminar al mundo hacia la sostenibilidad, pretenden reducir la pobreza, mejorar el acceso a la atención sanitaria y la educación y mitigar los peores efectos del cambio climático de aquí a 2030. Pero cuando se trata de cumplir el objetivo fundamental de erradicar la inseguridad alimentaria, gran parte de los avances logrados en la última década se han ido al traste.

Cuando se lanzaron los ODS, la meta de eliminar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el mundo en un plazo de 15 años parecía ambiciosa pero alcanzable. En aquel momento, los niveles de hambre llevaban más de dos décadas reduciéndose, en gran medida gracias al aumento de la productividad agrícola y al crecimiento económico mundial.



Enlos últimos años, sin embargo, el mundo se ha visto afectado por crisis, desde la pandemia y la guerra en Ucrania hasta los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático. Como consecuencia, ha aumentado el hambre en el mundo, y las personas más pobres son las que más la padecen.

Según un nuevo informe de la ONU, aproximadamente 735 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, un aumento de 122 millones desde 2019. De manera alarmante, siete países —Somalia, Afganistán, Burkina Faso, Haití, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen— están ahora al borde de la hambruna. No solo nos estamos quedando cortos para alcanzar el hambre cero en 2030, sino que estamos peor que en 2015.



Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Para alcanzar el objetivo de la ONU de hambre cero, primero debemos reconocer quiénes constituyen la mayoría de los pobres del mundo y comprender de dónde procede la mayor parte de sus alimentos. La respuesta a ambas preguntas es sorprendentemente sencilla.

La gran mayoría de las personas más pobres del mundo son pequeños agricultores que también producen la mayor parte de los alimentos que se consumen en muchos países en desarrollo y se han visto duramente afectados por las crisis de los últimos años, además de los problemas sistémicos que los han mantenido atrapados en la pobreza y la inseguridad alimentaria. Pero la crisis actual ofrece una oportunidad. Apoyando a los pequeños agricultores, la comunidad internacional podría dar pasos significativos para acabar con el hambre.

Cuatro formas de ayudar

Los gobiernos y las instituciones internacionales pueden ayudar a pequeños agricultores y eliminar la inseguridad alimentaria mundial de varias maneras. En primer lugar, la mayoría de las pequeñas explotaciones agrícolas de países en desarrollo generan rendimientos desproporcionadamente bajos en comparación con sus homólogos de los países desarrollados, en gran parte porque carecen de insumos básicos, como semillas mejoradas y fertilizantes orgánicos.



Esto es especialmente evidente en África subsahariana, donde el rendimiento de cultivos de alimentos básicos es inferior a la media mundial. Por tanto, aumentar el acceso a insumos agrícolas de alta calidad, especialmente los que ayudan a los agricultores a adaptarse al cambio climático, podría mejorar enormemente la seguridad alimentaria.

En segundo lugar, la falta de acceso al crédito impide a la mayoría de pequeños agricultores adquirir insumos agrícolas mejorados o invertir en explotaciones. Un mayor apoyo mundial a programas que proporcionen financiación a estos agricultores sería de gran ayuda.



En tercer lugar, los pequeños agricultores suelen cosechar una o dos veces al año. Esto significa que los alimentos deben almacenarse durante meses para garantizar que los suministros duren hasta la siguiente cosecha. Dado el limitado acceso a una tecnología de almacenamiento adecuada, los granos de alimentos básicos suelen estar expuestos a daños por insectos, moho y otras plagas, lo que contribuye a las pérdidas de cosechas tras la cosecha y al hambre en los hogares.Estos pequeños agricultores necesitan un mayor acceso a opciones de almacenamiento avanzadas, como bolsas herméticas de bajo costo que puedan conservar los cultivos durante largos periodos.

Por último, los pequeños agricultores necesitan un mejor acceso a mercados viables para sus cosechas, que les permitan ir más allá de la subsistencia y construir medios de vida fiables. La comunidad internacional, junto con los actores de los sectores público y privado, debe hacer más para reforzar la capacidad local y fomentar la inversión en cadenas de valor agrícolas. Esto permitiría a más pequeños agricultores desarrollar negocios sostenibles.



A pesar de los enormes retos que tenemos por delante, alcanzar el hambre cero sigue siendo un objetivo factible. En septiembre, los líderes mundiales que asistan a la Asamblea General de la ONU evaluarán los avances hacia la consecución de los ODS. Si queremos crear un mundo sin hambre, el apoyo a la agricultura y a los pequeños agricultores debe ocupar un lugar prioritario en la agenda.

AUTOR: JORDAN DEY (*) - ©Project Syndicate - WASHINGTON.

(*) Director ejecutivo de GrainPro, una empresa social que apoya el secado, el almacenamiento y el transporte de cultivos orgánicos y sin químicos.

